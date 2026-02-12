Ajker Patrika
সুনামগঞ্জ

বিএনপি প্রার্থীকে অভিনন্দন জানালেন জামায়াতের শিশির মনির

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২১: ৫৩
বিএনপির প্রার্থী নাসির উদ্দিন চৌধুরী ও শিশির মনির। ফাইল ছবি

সুনামগঞ্জ-২ আসন (দিরাই-শাল্লা) থেকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির অভিনন্দন জানিয়েছেন বিএনপির প্রার্থী নাসির উদ্দিন চৌধুরীকে।

নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে তিনি বলেন, ‘অভিনন্দন জনাব নাসির উদ্দিন চৌধুরী। আপনাকে ফুলেল শুভেচ্ছা।’

এই আসনে ১০৯ কেন্দ্রের মধ্যে এখন পর্যন্ত ১০৫টি কেন্দ্রের ফল ঘোষণা হয়েছে। এতে প্রায় ৫০ হাজার ভোটে বিএনপির প্রার্থী নাসির উদ্দিন চৌধুরী এগিয়ে আছেন।

বিষয়:

সুনামগঞ্জসিলেট বিভাগনির্বাচনজেলার খবরজামায়াতে ইসলামীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
