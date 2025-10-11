Ajker Patrika
> সারা দেশ
> সিরাজগঞ্জ

সেই ভিক্ষুকের কাছে মিলল আরও এক বস্তা টাকা-কয়েন, সব অর্থ ব্যয় হবে চিকিৎসায়

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
ভিক্ষুক সালেয়া বেগমের জমানো টাকা গোনেন স্থানীয়রা। ছবি: আজকের পত্রিকা
ভিক্ষুক সালেয়া বেগমের জমানো টাকা গোনেন স্থানীয়রা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জ শহরের কওমি জুটমিলে এক কোণের বারান্দায় থাকেন সালেয়া বেগম। বয়স পেরিয়েছে ৬০। অনেকে তাঁকে ‘সালে পাগল’ নামেই চিনতেন। প্রতিদিন সকালবেলা ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে বের হতেন, বিকেলে ফিরে আসতেন নীরবে। কেউ জানত না, তাঁর নিঃশব্দ জীবনে ধীরে ধীরে জমিয়ে গেছেন টাকা-কড়ি।

আজ শনিবার (১১ অক্টোবর) সকালে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার মাছুমপুর নতুনপাড়া এলাকায় তাঁর কাছ থেকে স্থানীয়রা আরও এক বস্তা টাকা উদ্ধার করেছেন। সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত গুনে দেখা যায়, বস্তাটিতে রয়েছে ৪৭ হাজার ৮২৬ টাকা। এর আগে ৯ অক্টোবর সকালেও একই স্থানে সালেয়া বেগমের দুই বস্তায় মোট ১ লাখ ২৬ হাজার ২৫৩ টাকা পাওয়া যায়। সব মিলিয়ে তিনটি বস্তা থেকে উদ্ধার হওয়া ব্যবহারযোগ্য টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৭৪ হাজার ৭৯ টাকা।

সালেয়া বেগমের একমাত্র মেয়ে শাপলা খাতুন বলেন, ‘মা একা থাকতে চাইতেন। আমরা জানতামই না, তিনি এত টাকা জমিয়েছেন। এখন মা অসুস্থ। এই টাকা দিয়ে তাঁর চিকিৎসা করানো হবে।’

সিরাজগঞ্জ পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর মো. শাহরিয়ার শিপু বলেন, ‘সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আরও একটি বস্তা উদ্ধার করে ৪৭ হাজার ৮২৬ টাকার মতো পাওয়া গেছে। টাকাগুলো সালেয়া বেগমের চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হবে। যদি আল্লাহ তাঁকে নিয়ে যান, তবে অবশিষ্ট টাকা তাঁর মেয়েকে দেওয়া হবে। একজন ভিক্ষুকের কাছেও এত টাকা থাকতে পারে, এটা সত্যিই বিস্ময়কর।’

ভিক্ষুকের ঘরে দুই বস্তার টাকা গুনে যা পাওয়া গেলভিক্ষুকের ঘরে দুই বস্তার টাকা গুনে যা পাওয়া গেল

সালেয়ার স্বামী মারা গেছেন অনেক বছর আগে। এরপর একাই জীবন চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। দীর্ঘ চার দশক ধরে ভিক্ষা করে নিজের মতো করে বেঁচে ছিলেন। মানুষের অগোচরে সালেয়া বেগম কত টাকা জমিয়েছেন, তা হয়তো তাঁর কাছেও ছিল অজানা। কওমি জুটমিলে এক কোণের বারান্দার সেই ছোট জায়গাটিই ছিল তাঁর আশ্রয়, আর সেই জায়গাতেই লুকানো ছিল জীবনের সব সঞ্চয়—তিন বস্তা টাকা।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জভিক্ষাবৃত্তি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হোটেলে নিয়ে ধর্ষণ: অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে কিশোরীর মৃত্যুর অভিযোগ, দুই যুবক আটক

ট্রাইব্যুনালের গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত ১৫ সেনা কর্মকর্তা হেফাজতে: সেনাসদর

ট্রাইব্যুনালের গ্রেপ্তারি পরোয়ানায় সেনাবাহিনী মোর‍্যালি আপসেট, তবে সবসময় ন্যায়ের পক্ষে: সেনাসদর

বিয়ের আংটি পরলেন ইশরাক

দূতাবাসে আফগানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে নারীদের বাধা, ‘কোনো ভূমিকা নেই’ বলল ভারত

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দূতাবাসে আফগানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে নারীদের বাধা, ‘কোনো ভূমিকা নেই’ বলল ভারত

দূতাবাসে আফগানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে নারীদের বাধা, ‘কোনো ভূমিকা নেই’ বলল ভারত

কাঁদতে কাঁদতে আইসিসিকে জীবনের দুঃখের গল্প শোনালেন মারুফা

কাঁদতে কাঁদতে আইসিসিকে জীবনের দুঃখের গল্প শোনালেন মারুফা

দেশে বাড়ছে অ্যানথ্রাক্স সংক্রমণ, সতর্ক থাকবেন যেভাবে

দেশে বাড়ছে অ্যানথ্রাক্স সংক্রমণ, সতর্ক থাকবেন যেভাবে

অনুমোদনহীন স্থাপনা: ১২০০ ভবনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

অনুমোদনহীন স্থাপনা: ১২০০ ভবনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

বিনা মূল্যের পাঠ্যবইয়ে এবারও অনিশ্চয়তা

বিনা মূল্যের পাঠ্যবইয়ে এবারও অনিশ্চয়তা

সম্পর্কিত

চট্টগ্রামে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

চট্টগ্রামে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

আগাছানাশক ছিটিয়ে ধান নষ্ট করার অভিযোগ

আগাছানাশক ছিটিয়ে ধান নষ্ট করার অভিযোগ

কোম্পানীগঞ্জে গ্যাস লিকেজে বিস্ফোরণ, দগ্ধ ভাইবোনের মৃত্যু

কোম্পানীগঞ্জে গ্যাস লিকেজে বিস্ফোরণ, দগ্ধ ভাইবোনের মৃত্যু

কর্ণফুলীতে ডকে জাহাজশ্রমিকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

কর্ণফুলীতে ডকে জাহাজশ্রমিকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার