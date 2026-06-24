Ajker Patrika
সিরাজগঞ্জ

১৪ বছর পর ডা. বাকি হত্যা মামলার রায়

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
১৪ বছর পর ডা. বাকি হত্যা মামলার রায়
আদালত থেকে এক আসামিকে কারাগারে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। ছবি: সংগৃহীত

সিরাজগঞ্জ সদর হাসপাতালের চিকিৎসক বাকি মির্জা হত্যা মামলায় দুই আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁদের প্রত্যেককে ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানার অর্থ অনাদায়ে আরও ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

বুধবার (২৪ জুন) দুপুরে সিরাজগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ-১ আদালতের বিচারক লায়লা শারমিন এই রায় ঘোষণা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন সিরাজগঞ্জ পৌর এলাকার জানপুর মহল্লার বাসিন্দা জাকারিয়া মাসুদ (৪৩) এবং সদর উপজেলার বহুলী ইউনিয়নের খাগা গ্রামের আনোয়ার হোসেন কিরণ (৪৫)।

আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) শামসুজ্জোহা শাহানশাহ বলেন, রায় ঘোষণার সময় আনোয়ার হোসেন কিরণ আদালতে উপস্থিত ছিলেন। তবে অপর আসামি জাকারিয়া মাসুদ পলাতক রয়েছেন। তিনি জানান, মামলার আরেক আসামি ডা. আবদুল লতিফ হাইকোর্টে রিভিশন আবেদন করায় আদালতের নির্দেশে তাঁর বিরুদ্ধে বিচারকাজ আপাতত স্থগিত রয়েছে। রিভিশন আবেদন নিষ্পত্তির পর তাঁর বিরুদ্ধে বিচার কার্যক্রম পুনরায় শুরু হবে।

মামলার নথি সূত্রে জানা যায়, ২০১১ সালের ১৬ এপ্রিল রাতে সিরাজগঞ্জ কালেক্টরেট চত্বরে সরকারি ব্যাচেলর কোয়ার্টারের নিজ কক্ষে ডা. বাকি মির্জাকে হাত-পা বেঁধে গলা কেটে হত্যা করা হয়।

ঘটনার পর চারজনকে আসামি করে মামলা দায়ের করা হয়। তদন্ত শেষে ২০১২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি পুলিশ আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয়। মামলার এক আসামি রুহুল আমীন বাবু মৃত্যুবরণ করায় তাঁকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়, তদন্তে হত্যাকাণ্ডের পেছনে ব্যক্তিগত বিরোধের বিষয়টি উঠে আসে।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জকারাদণ্ডহত্যামামলারাজশাহী বিভাগআদালতজেলার খবরচিকিৎসক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত