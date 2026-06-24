মাগরিবের নামাজ পড়ার সঠিক সময় ও ফজিলত

মাগরিবের নামাজ দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের অন্যতম। মাগরিব মানে সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়। সূর্য অস্তমিত হওয়ার পরপর এ নামাজ আদায় করা হয় বলে একে সালাতুল মাগরিব বা মাগরিবের নামাজ বলা হয়। সূর্য পুরোপুরি ডুবে যাওয়ার পর পশ্চিম আকাশে দিগন্ত লালিমা অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের নামাজ পড়ার সময়। তবে সূর্য ডুবে যাওয়ার পর বিলম্ব না করে মাগরিবের নামাজ পড়ে নেওয়া উত্তম।
সহিহ বুখারিতে সালামা রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সূর্য অস্তমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা রাসুল (সা.)-এর ইমামতিতে মাগরিবের নামাজ আদায় করতাম। আরেক হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন, ‘আমার উম্মত তত দিন কল্যাণের পথে থাকবে, যত দিন তারা মাগরিবের নামাজ আদায়ে তারকা উজ্জ্বল হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করবে না।’ (সুনানে আবু দাউদ)
প্রতি ওয়াক্ত নামাজ সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলেও কোরআন-হাদিসে মাগরিবের নামাজের আলাদা গুরুত্ব ও ফজিলত বিবৃত হয়েছে। আল্লাহ বলেন, ‘আর সকাল-সন্ধ্যায় (ফজর ও মাগরিবের সময়ে) আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো। (নামাজ পড়ো)।’ (সুরা আলে ইমরান: ৪১)
রাসুল (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় নামাজ আদায় করতে মসজিদে যায়, যতবার যায় আল্লাহ তাআলা ততবারই তার জন্য জান্নাতে আতিথেয়তার উপকরণ প্রস্তুত করেন।’ (সহিহ বুখারি)
মাগরিবের নামাজের পর দুই রাকাত নামাজ পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। এর ফজিলত প্রসঙ্গে রাসুল (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি গুরুত্বের সঙ্গে মাগরিবের পরের দুই রাকাত সুন্নত নামাজ আদায় করে, তাঁর জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হয়।’ (জামে তিরমিজি)
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