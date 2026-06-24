Ajker Patrika
ঢাকা

মুগদা থানা-পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন অপরাধে গ্রেপ্তার ৯

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মুগদা থানা-পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন অপরাধে গ্রেপ্তার ৯
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর মুগদা থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে মুগদা থানা-পুলিশ।

আজ বুধবার ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদীর পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।

মুগদা থানা সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার (২৩ জুন) থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন—মো. রবিউল হাওলাদার (২৪), মো. টুটুল (২৩), মো. বিজয় (২৩), মো. আমিন হোসেন (৪৯), মো. শামীম (২২), বিপ্লব হোসেন (৪০), মো. জিলানী হোসেন (৩৮), মো. রিপন (৩০) ও হৃদয় (৩০)।

গ্রেপ্তারকৃতদের আজ বুধবার আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে মুগদা থানা-পুলিশ।

বিষয়:

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