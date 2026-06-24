পানির বৈষম্যে নদী শুকিয়ে যাচ্ছে, তিস্তা এখন মরুভূমির মতো: দুর্যোগ ও ত্রাণমন্ত্রী

পার্শ্ববর্তী দেশের পানির বৈষম্যে দেশের নদ-নদীগুলো ক্রমেই শুকিয়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু। তিনি বলেন, পর্যাপ্ত পানি না পাওয়ায় তিস্তা নদী এখন অনেকটা মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকার তিস্তা ও পদ্মা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে।
আজ বুধবার দুপুরে মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলার কাসাদহ খাল খনন প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী আফরোজা খানম রিতা।
আসাদুল হাবিব দুলু বলেন, ‘বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ হলেও বছরের পর বছর অবহেলা, অযত্ন ও দখল-দূষণের কারণে অনেক নদী এখন খালে পরিণত হয়েছে। এসব নদী ও খাল পুনঃখননের জন্য সরকারের একটি মহাপরিকল্পনা রয়েছে, যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।’
মন্ত্রী জানান, আগাম বৃষ্টির কারণে চলমান খাল খনন কার্যক্রম কিছুটা ব্যাহত হচ্ছে। তবে আগামী শুষ্ক মৌসুমে অসম্পূর্ণ কাজগুলো দ্রুত শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে।
খাল খননে দুর্নীতির অভিযোগ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, বিগত ১৭ বছর বাংলাদেশ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত ছিল। সেই দুর্নীতির প্রভাব এক দিনে দূর করা সম্ভব নয়। তবে খাল খনন প্রকল্পে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ পাওয়া গেলে তদন্ত করে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
পরিদর্শন শেষে দুই মন্ত্রী দৌলতপুর ও সাটুরিয়া উপজেলার আরও দুটি খাল খনন প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মানিকগঞ্জ-১ (ঘিওর-দৌলতপুর-শিবালয়) আসনের সংসদ সদস্য এস এ জিন্নাহ কবির, জেলা প্রশাসক নাজমুন আরা সুলতানা, জেলা পরিষদের প্রশাসক জামিলুর রশিদ খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (শিবালয় সার্কেল) সাদিয়া সাবরিনা চৌধুরীসহ জেলা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
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