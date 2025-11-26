Ajker Patrika

জব্দ করা সরকারি ১৭ টন চাল নিলামে বিক্রি

কাজীপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি 
সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে জব্দ করা প্রায় সাড়ে ১৭ টন সরকারি চাল উন্মুক্ত নিলামে বিক্রি। ছবি: আজকের পত্রিকা
সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে আলাদাভাবে জব্দ করা প্রায় সাড়ে ১৭ টন সরকারি চাল উন্মুক্ত নিলামে বিক্রি করেছে প্রশাসন। একই অনুষ্ঠানে ৩০৩টি খালি বস্তারও নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। আজ বুধবার দুপুরে উপজেলা খাদ্যগুদাম চত্বরে এই উন্মুক্ত নিলাম হয়।

নিলাম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নিলাম কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোস্তাফিজুর রহমান। প্রথম দফায় চালের নিলামে অংশ নেন ৩০ জন ব্যবসায়ী, দ্বিতীয় দফায় ২৪ জন এবং খালি বস্তার নিলামে অংশ নেন ১৩ জন।

উপজেলা খাদ্যগুদাম সূত্রে জানা গেছে, প্রায় তিন মাস আগে দুই ধাপে মোট সাড়ে ১৭ টন সরকারি চাল জব্দ করে প্রশাসন। নিয়ম অনুযায়ী এসব চাল উন্মুক্ত নিলামে বিক্রি করা হয়। এর আগে নিলাম বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল।

প্রথম দফায় ১১ দশমিক ৪৭ টন চাল প্রতি কেজি ২৪ টাকা ২০ পয়সা দরে সর্বোচ্চ দরদাতা এনামুল হক কিনে নেন। দ্বিতীয় দফায় ৫ দশমিক ৫৫ টন চাল প্রতি কেজি ২৪ টাকা ১০ পয়সা দরে কিনে নেন সর্বোচ্চ দরদাতা নজরুল ইসলাম। পরে ১৪ টাকা ১৫ পয়সা দরে ৩০৩টি খালি বস্তা কিনে নেন সর্বোচ্চ দরদাতা হাসান আলী। নিলাম থেকে ভ্যাট-ট্যাক্সসহ মোট ৫ লাখ ১৬ হাজার ৬৭০ টাকা রাজস্ব আয় হয়। আগামী তিন কর্মদিবসের মধ্যে নিলামে বিজয়ীরা নিয়ম অনুযায়ী মালামাল বুঝে নেবেন।

উন্মুক্ত নিলাম অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নিলাম কমিটির সদস্যসচিব ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূরে আলম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাঈমা জাহান সুমাইয়া, উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তা শফিকুল আলম, খাদ্য পরিদর্শক ওলিউর রহমানসহ অনেকে।

