Ajker Patrika
> সারা দেশ
> সিরাজগঞ্জ

বাঁশের বেড়ায় বন্ধ যাতায়াতের পথ, ভোগান্তিতে ২৩ পরিবার

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জের সলঙ্গায় জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে বাঁশের বেড়া দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে চলাচলের রাস্তা। ছবি: আজকের পত্রিকা
সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জের সলঙ্গায় জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে বাঁশের বেড়া দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে চলাচলের রাস্তা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার সলঙ্গায় জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে চলাচলের রাস্তা বাঁশের বেড়া দিয়ে বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ওমর ফারুক নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এতে বেল্লাল হোসেনেরসহ মোট ২৩ পরিবার ভোগান্তিতে পড়েছে।

ভুক্তভোগী বেল্লাল হোসেন বিষয়টি নিয়ে গত শনিবার বিকেলে সলঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দেন। তিনি রায়গঞ্জ উপজেলার সলঙ্গা থানার বেতুয়া উত্তরপাড়া গ্রামের মৃত আছের আলীর ছেলে। অভিযুক্ত ব্যক্তি হলেন একই গ্রামের মৃত ইয়াছিন আলীর ছেলে ওমর ফারুক।

লিখিত অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, ১৩ সেপ্টেম্বর দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সলঙ্গা থানার বেতুয়া মৌজায় বসতবাড়িতে অবস্থানকালে পূর্বশত্রুতার জেরে প্রতিপক্ষ ওমর ফারুক বেল্লাল হোসেনকে গালিগালাজ করেন। এর প্রতিবাদ করলে তাঁকে অতর্কিতভাবে মারধর করা হয়। এতে তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত ও কালশিরার জখম হয়।

এ সময় তাঁকে বাঁচাতে এগিয়ে গেলে স্ত্রী তাছলিমা খাতুনকেও মারধর করে ওমর ফারুক ও তাঁর লোকজন। এ ছাড়া ওই সময় বেল্লালের কাছ থেকে ইট কেনার ১৫ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। পরে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে তাঁদের উদ্ধার করে। এ অবস্থায় প্রতিপক্ষ বিভিন্ন ধরনের ভয়ভীতি ও প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে চলে যায়।

বেল্লাল হোসেন বুধবার দুপুরে মোবাইল ফোনে বলেন, ‘জমি নিয়ে বিরোধের জেরে গত শনিবার দুপুরে ওমর ফারুক ও তাঁর লোকজন আমাকে মারধর করেন। ওই দিন বিকেলে থানায় অভিযোগ করি। কিন্তু অভিযোগ করার আগেই আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তা বন্ধ করে দেন তাঁরা। পরে চারপাশ বাঁশ দিয়ে ঘের দিয়ে দেয়। এখন গবাদিপশু নিয়েও বিপাকে পড়েছি। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসেও বেড়া সরাতে বলেছে, কিন্তু এখনো সরানো হয়নি। আমাদের তিন পরিবারসহ মোট ২৩ পরিবারের যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছে।’

জানতে চাইলে অভিযুক্ত ওমর ফারুক বলেন, ‘তারা আগে আমাদের বাড়ির ওপর দিয়ে যাতায়াত করত। কিন্তু পরিবারের নিরাপত্তার কথা ভেবে এখন আর যেতে দিচ্ছি না।’

এ বিষয়ে সলঙ্গা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আনিছুর রহমান বলেন, ‘অভিযোগ পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে গিয়েছি। বাঁশের বেড়া তুলে যাতায়াতের রাস্তা উন্মুক্ত করতে বলেছি।’ রায়গঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহমুদ হুমায়ুন কবির বলেন, ‘আমাদের কাছে যদি লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়, তাহলে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নেব।’

বিষয়:

সলঙ্গাসিরাজগঞ্জরায়গঞ্জঅভিযোগরাজশাহী বিভাগবন্ধভোগান্তিজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের ‘সন্ত্রাসী খেল’ ফাঁস করে দিলেন জঙ্গিগোষ্ঠী জইশের সদস্য

বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে আসিফ নজরুলের পুরোনো ফেসবুক পোস্ট নতুন করে ভাইরাল করলেন হাসনাত

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

‘সোহরাব-রুস্তম’ সিনেমায় ইলিয়াস কাঞ্চনের নায়িকার জীবনের করুণ অবসান!

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ, ভরি ১ লাখ ৯০ হাজার টাকা ছুঁই ছুঁই

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

কেরালায় মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবার সংক্রমণ, ১৮ জনের মৃত্যু

কেরালায় মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবার সংক্রমণ, ১৮ জনের মৃত্যু

আইওএস ২৬ আপডেটের পর আইফোনের চার্জ দ্রুত ফুরাচ্ছে, অ্যাপল বলছে—‘সমস্যা নেই’

আইওএস ২৬ আপডেটের পর আইফোনের চার্জ দ্রুত ফুরাচ্ছে, অ্যাপল বলছে—‘সমস্যা নেই’

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

সম্পর্কিত

নোয়াখালীতে ট্রাকের পেছনে বাসের ধাক্কায় নিহত ১, আহত ১৬

নোয়াখালীতে ট্রাকের পেছনে বাসের ধাক্কায় নিহত ১, আহত ১৬

বাঁশের বেড়ায় বন্ধ যাতায়াতের পথ, ভোগান্তিতে ২৩ পরিবার

বাঁশের বেড়ায় বন্ধ যাতায়াতের পথ, ভোগান্তিতে ২৩ পরিবার

মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ১০

মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ১০

মাছ লুট করে অব্যাহতি পাওয়া ছাত্রদল নেতা এখন কলেজের সভাপতি

মাছ লুট করে অব্যাহতি পাওয়া ছাত্রদল নেতা এখন কলেজের সভাপতি