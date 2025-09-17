বাঁশের বেড়ায় বন্ধ যাতায়াতের পথ, ভোগান্তিতে ২৩ পরিবার

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার সলঙ্গায় জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে চলাচলের রাস্তা বাঁশের বেড়া দিয়ে বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ওমর ফারুক নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এতে বেল্লাল হোসেনেরসহ মোট ২৩ পরিবার ভোগান্তিতে পড়েছে।
ভুক্তভোগী বেল্লাল হোসেন বিষয়টি নিয়ে গত শনিবার বিকেলে সলঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দেন। তিনি রায়গঞ্জ উপজেলার সলঙ্গা থানার বেতুয়া উত্তরপাড়া গ্রামের মৃত আছের আলীর ছেলে। অভিযুক্ত ব্যক্তি হলেন একই গ্রামের মৃত ইয়াছিন আলীর ছেলে ওমর ফারুক।
লিখিত অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, ১৩ সেপ্টেম্বর দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সলঙ্গা থানার বেতুয়া মৌজায় বসতবাড়িতে অবস্থানকালে পূর্বশত্রুতার জেরে প্রতিপক্ষ ওমর ফারুক বেল্লাল হোসেনকে গালিগালাজ করেন। এর প্রতিবাদ করলে তাঁকে অতর্কিতভাবে মারধর করা হয়। এতে তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত ও কালশিরার জখম হয়।
এ সময় তাঁকে বাঁচাতে এগিয়ে গেলে স্ত্রী তাছলিমা খাতুনকেও মারধর করে ওমর ফারুক ও তাঁর লোকজন। এ ছাড়া ওই সময় বেল্লালের কাছ থেকে ইট কেনার ১৫ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। পরে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে তাঁদের উদ্ধার করে। এ অবস্থায় প্রতিপক্ষ বিভিন্ন ধরনের ভয়ভীতি ও প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে চলে যায়।
বেল্লাল হোসেন বুধবার দুপুরে মোবাইল ফোনে বলেন, ‘জমি নিয়ে বিরোধের জেরে গত শনিবার দুপুরে ওমর ফারুক ও তাঁর লোকজন আমাকে মারধর করেন। ওই দিন বিকেলে থানায় অভিযোগ করি। কিন্তু অভিযোগ করার আগেই আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তা বন্ধ করে দেন তাঁরা। পরে চারপাশ বাঁশ দিয়ে ঘের দিয়ে দেয়। এখন গবাদিপশু নিয়েও বিপাকে পড়েছি। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসেও বেড়া সরাতে বলেছে, কিন্তু এখনো সরানো হয়নি। আমাদের তিন পরিবারসহ মোট ২৩ পরিবারের যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছে।’
জানতে চাইলে অভিযুক্ত ওমর ফারুক বলেন, ‘তারা আগে আমাদের বাড়ির ওপর দিয়ে যাতায়াত করত। কিন্তু পরিবারের নিরাপত্তার কথা ভেবে এখন আর যেতে দিচ্ছি না।’
এ বিষয়ে সলঙ্গা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আনিছুর রহমান বলেন, ‘অভিযোগ পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে গিয়েছি। বাঁশের বেড়া তুলে যাতায়াতের রাস্তা উন্মুক্ত করতে বলেছি।’ রায়গঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহমুদ হুমায়ুন কবির বলেন, ‘আমাদের কাছে যদি লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়, তাহলে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নেব।’
সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার সলঙ্গায় জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে চলাচলের রাস্তা বাঁশের বেড়া দিয়ে বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ওমর ফারুক নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এতে বেল্লাল হোসেনেরসহ মোট ২৩ পরিবার ভোগান্তিতে পড়েছে।
ভুক্তভোগী বেল্লাল হোসেন বিষয়টি নিয়ে গত শনিবার বিকেলে সলঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দেন। তিনি রায়গঞ্জ উপজেলার সলঙ্গা থানার বেতুয়া উত্তরপাড়া গ্রামের মৃত আছের আলীর ছেলে। অভিযুক্ত ব্যক্তি হলেন একই গ্রামের মৃত ইয়াছিন আলীর ছেলে ওমর ফারুক।
লিখিত অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, ১৩ সেপ্টেম্বর দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সলঙ্গা থানার বেতুয়া মৌজায় বসতবাড়িতে অবস্থানকালে পূর্বশত্রুতার জেরে প্রতিপক্ষ ওমর ফারুক বেল্লাল হোসেনকে গালিগালাজ করেন। এর প্রতিবাদ করলে তাঁকে অতর্কিতভাবে মারধর করা হয়। এতে তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত ও কালশিরার জখম হয়।
এ সময় তাঁকে বাঁচাতে এগিয়ে গেলে স্ত্রী তাছলিমা খাতুনকেও মারধর করে ওমর ফারুক ও তাঁর লোকজন। এ ছাড়া ওই সময় বেল্লালের কাছ থেকে ইট কেনার ১৫ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। পরে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে তাঁদের উদ্ধার করে। এ অবস্থায় প্রতিপক্ষ বিভিন্ন ধরনের ভয়ভীতি ও প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে চলে যায়।
বেল্লাল হোসেন বুধবার দুপুরে মোবাইল ফোনে বলেন, ‘জমি নিয়ে বিরোধের জেরে গত শনিবার দুপুরে ওমর ফারুক ও তাঁর লোকজন আমাকে মারধর করেন। ওই দিন বিকেলে থানায় অভিযোগ করি। কিন্তু অভিযোগ করার আগেই আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তা বন্ধ করে দেন তাঁরা। পরে চারপাশ বাঁশ দিয়ে ঘের দিয়ে দেয়। এখন গবাদিপশু নিয়েও বিপাকে পড়েছি। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসেও বেড়া সরাতে বলেছে, কিন্তু এখনো সরানো হয়নি। আমাদের তিন পরিবারসহ মোট ২৩ পরিবারের যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছে।’
জানতে চাইলে অভিযুক্ত ওমর ফারুক বলেন, ‘তারা আগে আমাদের বাড়ির ওপর দিয়ে যাতায়াত করত। কিন্তু পরিবারের নিরাপত্তার কথা ভেবে এখন আর যেতে দিচ্ছি না।’
এ বিষয়ে সলঙ্গা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আনিছুর রহমান বলেন, ‘অভিযোগ পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে গিয়েছি। বাঁশের বেড়া তুলে যাতায়াতের রাস্তা উন্মুক্ত করতে বলেছি।’ রায়গঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহমুদ হুমায়ুন কবির বলেন, ‘আমাদের কাছে যদি লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়, তাহলে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নেব।’
নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী পৌরসভার নাওতলা এলাকায় নোয়াখালী-ঢাকা মহাসড়কে একুশে পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস থেমে থাকা ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে বাসের চালক বেলায়েত হোসেন (৪৭) নিহত ও তাঁর সহকারী মো. হানিফসহ অন্তত ১৬ জন আহত হয়েছেন।১০ মিনিট আগে
ঝিনাইদহের সদর উপজেলায় মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে। আজ বুধবার সকালে উপজেলার কোদালিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।২১ মিনিট আগে
পুকুরের মাছ লুট, চাঁদাবাজি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগে অব্যাহতি পেয়েছিলেন রাজশাহীর বাগমারা উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মহব্বত হোসেন। সম্প্রতি তাঁকে উপজেলার মোহনগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি করা হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক আব্দুল হাই সিদ্দিক সরকার ৭ সেপ্টেম্বর এ-সংক্রান্ত২৬ মিনিট আগে
হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলায় বাসচাপায় এক নারী ও তাঁর শিশুসন্তান নিহত হয়েছে। বাসটি পথচারীদের চাপা দিয়ে খাদে পড়ে যায়। এতে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। আজ বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে গজনাইপুর ইউনিয়নের দিনারপুর কলেজসংলগ্ন ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে