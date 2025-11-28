Ajker Patrika

জামায়াত মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা চালিয়েছে: টুকু

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
আপডেট : ২৮ নভেম্বর ২০২৫, ২২: ৫০
কামারখন্দের কোনাবাড়ীতে উঠান বৈঠকে ইকবাল হাসান টুকু। ছবি: আজকের পত্রিকা
কামারখন্দের কোনাবাড়ীতে উঠান বৈঠকে ইকবাল হাসান টুকু। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামায়াতে ইসলামী ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে, গণহত্যা ও ইজ্জত লুণ্ঠন করেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান টুকু।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় সিরাজগঞ্জের কামারখন্দের কোনাবাড়ী দারুল উলুম কওমিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসার প্রাঙ্গণে এক উঠান বৈঠকে তিনি এ মন্তব্য করেন।

ইকবাল হাসান টুকু বলেন, ‘আমাদের মুক্তিযুদ্ধের আজকে আর বাচ্চা পোলাপানের কাছে কোনো মূল্য নেই; কেননা মুক্তিযুদ্ধ বেচে হাসিনা ১৬ বছর মানুষকে অত্যাচার করেছে। নতুন প্রজন্ম যখন দেখেছে, শহীদ জিয়াউর রহমানের “বীর উত্তম” উপাধি নিয়ে নিল, তখন কোনো মুক্তিযোদ্ধা প্রতিবাদ করেনি; টুঁ শব্দ করেনি। তরুণ প্রজন্মকে নতুন করে আবার মুক্তিযুদ্ধ বোঝাতে হবে।’

টুকু আরও বলেন, ‘মুক্তিযুদ্ধ যে আসলে আমাদের গৌরব; মুক্তিযুদ্ধ ছাড়া এ দেশের মানুষ বাংলাদেশের নাগরিক হতে পারত না, অথচ সেই মুক্তিযুদ্ধকে তারা বুঝতেছে না।’

বিএনপির স্থায়ী কমিটির এ সদস্য জামায়াতের উদ্দেশে বলেন, ‘এখন গ্রামে গ্রামে গিয়ে মা-বোনদের ‘‘তালিমি ক্লাস’’ করাচ্ছে। তালিমি ক্লাস করে বোঝাচ্ছে, আপনাদের জামায়াতকে ভোট দিতে হবে। জামায়াত রসুলের পথে হাঁটে আর আমরা শয়তানের পথে হাঁটি। এটা আবার আমার মা-বোনেরা বিশ্বাসও করে। জামায়াত আপনাদের সঙ্গে মুনাফিকি করছে।’

ইকবাল হাসান টুকু বলেন, ‘জামায়াতে ইসলামী মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলছে। তখন তারা একাত্তরের বিরোধিতা করেছে। গণহত্যা করেছে। মেয়ে মানুষের ইজ্জত লুটেছে। আমরা ভাতার জন্য মুক্তিযুদ্ধ করিনি, আমরা একটা দেশ স্বাধীন করার জন্য মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম।’

টুকু আরও বলেন, ‘এই যে জামায়াতে ইসলাম, আল্লাহ আসলে যে জিনিস নিষেধ করেছেন, রাসুল (সা.) যে জিনিস নিষেধ করেছেন; নিজের স্বার্থে, দলীয় স্বার্থে, গোষ্ঠীর স্বার্থে ইসলামকে ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। এটা আল কোরআনে বলা আছে। আর জামায়াত যদি কোরআন না মানে, তাহলে তারা তো মুনাফিক। জামায়াত বলছে রোজা রাখা যেমন ফরজ, জামায়াতের নেতাদের নির্বাচন করাও ফরজ। কত বড় মুনাফিকি; ধর্মের নামে তারা এগুলো করছে।’

উঠান বৈঠকের শেষে একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। পরে উপস্থিত সাধারণ মানুষের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন বিএনপির এ নেতা।

এ সময় জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বাচ্চু, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আব্দুল্লাহ আল কায়েস, কামারখন্দ উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি বদিউজ্জামান ফেরদৌস, সাধারণ সম্পাদক রেজাউল রাব্বি উথান, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শম্ভুনাথ দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সিরাজগঞ্জবিএনপিজামায়াতরাজশাহী বিভাগজেলার খবরমুক্তিযুদ্ধ
ইতালিতে খুনের আড়াই মাস পর এল মরদেহ, কান্নায় ভেঙে পড়লেন স্বজনেরা

মাদারীপুর প্রতিনিধি
ইতালিতে খুন হওয়া মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার সাগর বালার মরদেহ গ্রামের বাড়িতে এলে স্বজনেরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। ছবি: আজকের পত্রিকা
ইতালিতে খুন হওয়া মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার সাগর বালার মরদেহ গ্রামের বাড়িতে এলে স্বজনেরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার পাখুল্লা গ্রামের সাগর বালা ইতালিতে খুন হওয়ার আড়াই মাস পর তাঁর লাশ এল গ্রামের বাড়িতে। শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) বিকেলে লাশ গ্রামের বাড়িতে এসে পৌঁছালে পরিবারের সদস্যসহ আত্মীয়স্বজন কান্নায় ভেঙে পড়েন।

পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় আড়াই বছর আগে ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার আমগ্রাম ইউনিয়নের পাখুল্লা গ্রামের কৃষক কুমোদ বালার ছেলে সাগর বালা লিবিয়ার ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইতালি পৌঁছান। সেখানে দুই বছর ধরে একটি রেস্টুরেন্টে কাজ করছিলেন। ইতালিতে থাকা অবস্থায় তিনি গত ১৫ সেপ্টেম্বর নিখোঁজ হন। নিখোঁজের আট দিন পর ২৩ সেপ্টেম্বর সাগর বালার খণ্ডিত মরদেহ একটি পার্কের ভেতর থেকে উদ্ধার করে ইতালির পুলিশ। মরদেহটি কালো একটি ব্যাগে লুকানো অবস্থায় পাওয়া যায়।

নিহত সাগর বালার বাবা কুমোদ বালা জানান, হত্যার ঘটনার প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রমাণ, সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ, বিভিন্ন স্থানে তল্লাশিসহ নানা তৎপরতা চালিয়েছে ইতালির পুলিশ। মরদেহের পাশ থেকে সাগরের ব্যবহার করা একটি বৈদ্যুতিক বাইসাইকেলও উদ্ধার করে তারা। তিনি বলেন, ‘দীর্ঘদিন আইনিপ্রক্রিয়া শেষে ছেলের লাশ আমরা পেয়েছি। এখন আমরা আমার ছেলে হত্যার বিচার চাই।’

মাদারীপুরঢাকা বিভাগরাজৈরজেলার খবরইতালিলাশ
বাকেরগঞ্জে বিএনপির দুই পক্ষে সংঘর্ষ, আহত ৫

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
সংঘর্ষে আগে মুখোমুখি বিএনপির দুই পক্ষ। ছবি: সংগৃহীত
সংঘর্ষে আগে মুখোমুখি বিএনপির দুই পক্ষ। ছবি: সংগৃহীত

বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলার কলসকাঠী ইউনিয়ন বিএনপির নবগঠিত কমিটি ঘোষণাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার বিকেলে উপজেলার কলসকাঠী বাজারে এ ঘটনা ঘটেছে।

সংঘর্ষে নবগঠিত কমিটির সদস্য সাইদুল ইসলাম সজলসহ (৩৫) কমপক্ষে পাঁচজন আহত হয়েছেন। আহত সজল তালুকদার ঘোষিত কমিটির সভাপতি মিজানুর রহমান নাসিমের অনুসারী।

সংঘাতে জড়ানো একপক্ষ দলটির নবগঠিত কলসকাঠী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মিজানুর রহমান নাসিম ও সাধারণ সম্পাদক আল আমিন মোল্লার এবং অপর পক্ষ পদবঞ্চিত সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী এইচ এম হাসান ইমাম খোকন ও সদ্য বিলুপ্ত কমিটির আহ্বায়ক আবুল বাশার বকুলের অনুসারী।

স্থানীয় বিএনপি সূত্রে জানা গেছে, ২২ নভেম্বর উপজেলা বিএনপি কলসকাঠী ইউনিয়ন বিএনপির ৭১ সদস্যের কমিটির অনুমোদন দেয়। এতে মিজানুর রহমান নাসিমকে সভাপতি ও আল আমিন মোল্লাকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়।

শুক্রবার বিকেলে কলসকাঠী বাজারে নবগঠিত কমিটি আনন্দ মিছিলের আয়োজন করে। একই সময় পদবঞ্চিত বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা কমিটি বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ডাকে। একপর্যায়ে উভয় গ্রুপের নেতা-কর্মীরা লাঠিসোঁটা নিয়ে মহড়া দেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, নবগঠিত কমিটির সভাপতি মিজানুর রহমান নাসিমের নেতৃত্বে নেতা-কর্মীরা ঢাপরকাঠী বাজার থেকে কলসকাঠী বাজারে আসার পথে গোডাউনসংলগ্ন রোডে তাঁদের ওপর হামলা চালান পদবঞ্চিত বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা। এতে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে বিএনপি নেতা সজল তালুকদারসহ কমপক্ষে পাঁচজন আহত হন।

কলসকাঠী ইউনিয়ন বিএনপির সদ্য ঘোষিত কমিটির সাধারণ সম্পাদক আল আমিন মোল্লা বলেন, তাঁরা নেতা-কর্মীদের নিয়ে শুক্রবার বিকেলে কলসকাঠী বাজারে ধানের শীষের সমর্থনে প্রচার মিছিল করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থান থেকে নেতা-কর্মীরা বাজারে তাঁর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সামনে জড়ো হওয়ার চেষ্টা করলে পদবঞ্চিত কিছু দুষ্কৃতকারী মিছিলে আসা নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা করে। এতে বিএনপি নেতা সজলসহ কয়েকজন আহত হন।

পদবঞ্চিত বিক্ষুব্ধ নেতাদের নেতৃত্ব দেওয়া সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী এইচ এম হাসান ইমাম খোকন বলেন, দলের ত্যাগী নেতা-কর্মীদের বাদ দিয়ে পকেট কমিটি ঘোষণার প্রতিবাদে তাঁরা বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন। এ খবর শুনে ঘোষিত কমিটির লোকজন আনন্দ মিছিলের আয়োজন করেন। দলের বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা তাঁদের সেই আনন্দ মিছিল প্রতিহত করেছেন।

এ ব্যাপারে বাকেরগঞ্জ থানার ওসি আবুল কালাম আজাদ বলেন, কলসকাঠী ইউনিয়ন বিএনপির কমিটি ঘোষণা নিয়ে একই সময় এক পক্ষ আনন্দ মিছিল এবং অপর পক্ষ বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। এতে দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের আশঙ্কা থাকায় পুলিশের দুটি টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছে।

কমিটিবরিশাল জেলাবিএনপিবাকেরগঞ্জসংঘর্ষবরিশাল বিভাগজেলার খবর
মুন্সিগঞ্জে প্রতিপক্ষের হামলায় বিএনপির ২ কর্মী আহত

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ২৮ নভেম্বর ২০২৫, ২২: ৪৩
মুন্সিগঞ্জে প্রতিপক্ষের হামলায় বিএনপির ২ কর্মী আহত। ছবি: সংগৃহীত
মুন্সিগঞ্জে প্রতিপক্ষের হামলায় বিএনপির ২ কর্মী আহত। ছবি: সংগৃহীত

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে প্রতিপক্ষের হামলায় বিএনপির দুই কর্মী আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলার দেউলভোগ দয়াহাটা গ্রামের বায়তুল আমান জামে মসজিদের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

আহত মমিনুল ইসলাম ফাহিম (২০) ও আব্দুর রহিমকে (৪৭) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। তাঁরা মনোনয়নবঞ্চিত বিএনপির কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবকবিষয়ক সম্পাদক মীর সরফত আলী সপুর সমর্থক।

এ হামলার ঘটনার জন্য বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও সিরাজদিখান উপজেলা বিএনপির সভাপতি শেখ মো. আব্দুল্লাহর সমর্থকদের দায়ী করা হয়েছে।

বিএনপি নেতা সপুর সমর্থকেরা জানান, সন্ধ্যা ৬টার দিকে দেউলভোগ দয়াহাটা গ্রামে একটি জানাজায় অংশ নিতে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে বায়তুল আমান জামে মসজিদে যান বিএনপির নেতা সরফত আলী সপু। মসজিদের সামনে যেতেই শেখ মো. আব্দুল্লাহর সমর্থক তরিকুল ইসলামের নেতৃত্বে একদল লোক মোটরসাইকেলযোগে সেখানে পৌঁছে অতর্কিত হামলা করলে দুজন আহত হন।

এ বিষয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক মনিরা আক্তার জানান, মারামারিতে আহত অবস্থায় দুজনকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনা হয়। তাঁদের মাথায় আঘাত রয়েছে। তবে ক্ষত না থাকায় প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে বিএনপির প্রার্থী শেখ মো. আব্দুল্লাহর মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করলে জানা যায়, তিনি মিটিংয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর অনুসারী শ্রীনগর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হাফিজুল ইসলাম খান বলেন, ‘সন্ধ্যায় সপু ভাইয়ের গাড়ির সঙ্গে যুবদলের তরিকুলের মোটরসাইকেল আটকে যাওয়া নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়েছে। একপর্যায়ে তরিকুলকে মারধরের ঘটনা ঘটেছে, এমন খবর শুনেছি। তবে তরিকুল বহিষ্কৃত এবং তিনি আমাদের সমর্থক নন। এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যথাযথ ব্যবস্থা নেবে বলে আমরা আশা করি।’

শ্রীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল হুদা খান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে ছুটে যাই। বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।’

মুন্সিগঞ্জবিএনপিঢাকা বিভাগআহতহামলাজেলার খবর
ভোলায় স্বতন্ত্র প্রার্থীর গণসংযোগে হামলা, গাড়ি ভাঙচুর

ভোলা প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

ভোলা-২ (বোরহানউদ্দিন-দৌলতখান) আসনে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী অ্যাডভোকেট মহিবুল্লাহ খোকনের গণসংযোগে হামলার অভিযোগ উঠেছে। এ সময় তাঁর গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। আজ শুক্রবার দৌলতখান উপজেলার দক্ষিণমাথা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, শুক্রবার রাত ৮টার দিকে দৌলতখান উপজেলার দক্ষিণমাথা এলাকায় গণসংযোগে যান স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যাডভোকেট মহিবুল্লাহ খোকন। এ সময় হারুন ও লাবুর নেতৃত্বে ২০-২৫ জন সন্ত্রাসী তাঁদের ওপর হামলা চালায়। তারা মহিবুল্লাহ খোকনের গাড়িতে হামলা চালিয়ে পেছনের গ্লাস ভাঙচুর করে।

ঘটনার পরপরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লাইভে এসে অ্যাডভোকেট মহিবুল্লাহ খোকন বলেন, আমি সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অন্যায়ের প্রতিবাদ করার কারণে আমার ওপর সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়েছে। এর আগেও হামলার অভিযোগ করে তিনি বলেন, এ বিষয়ে প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।

এ বিষয়ে দৌলতখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জিল্লুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘হামলার ঘটনা ভোলা-২ (বোরহানউদ্দিন-দৌলতখান) আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী অ্যাডভোকেট মহিবুল্লাহ খোকন আমাকে জানিয়েছেন। আমি তাঁকে থানায় একটি অভিযোগ দিতে বলেছি।’ অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

ভোলাভাঙচুরবরিশাল বিভাগহামলাজেলার খবরস্বতন্ত্র প্রার্থী
