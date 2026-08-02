কামারখন্দের সেই হৃদয়ের পাশে দাঁড়ালেন জ্বালানিমন্ত্রী, দিলেন ৫০ হাজার টাকা সহায়তা

‘নিজেও কিডনি রোগী, তবু বাবার চিকিৎসার জন্য ভ্যান চালায় কিশোর’ শিরোনামে গত ২৫ জুলাই জাতীয় দৈনিক আজকের পত্রিকার অনলাইন ও মাল্টিমিডিয়ায় সিরাজগঞ্জের কামারখন্দের চৌদুয়ার গ্রামের কিশোর হৃদয় শেখের পরিবারের দুর্দশার একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদটি প্রকাশের পর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু হৃদয়ের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন।
আজ শনিবার সন্ধ্যায় মন্ত্রীর প্রতিনিধিদল হৃদয় শেখের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের খোঁজখবর নেয় এবং ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা করে। এই সহায়তা পেয়ে স্বস্তি ফিরেছে পরিবারটিতে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎমন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল কায়েস, কামারখন্দ উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রেজাতে রাব্বি উথান, উপজেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি আব্দুল আলিম খান এবং ভদ্রঘাট ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি মির্জা আব্দুস সামাদসহ স্থানীয় নেতারা।
বিদ্যুৎমন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল কায়েস বলেন, ‘হৃদয়কে নিয়ে গণমাধ্যমে প্রচারিত খবরটি মন্ত্রী মহোদয়ের নজরে আসে। তিনি বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখেছেন। তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে আমরা এসে হৃদয় শেখের পরিবারের হাতে ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা তুলে দিয়েছি। ভবিষ্যতেও আমরা তাঁদের পাশে থাকার চেষ্টা করব।’
আর্থিক সহায়তা পেয়ে আবেগাপ্লুত হৃদয় শেখ সাংবাদিকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলে, ‘আপনাদের মাধ্যমে আমার বিষয়টি মন্ত্রী দেখেছেন। তিনি আমাদের ৫০ হাজার টাকা সহায়তা দিয়েছেন। আমরা খুব খুশি এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।’
উল্লেখ্য, ১৬ বছর বয়সী হৃদয় শেখ দীর্ঘদিন ধরে ব্যাটারিচালিত ভ্যান চালিয়ে কিডনি রোগে আক্রান্ত বাবার চিকিৎসা, সংসারের খরচ এবং ছোট ভাই-বোনের দেখভাল করে আসছে। নিজেও কিডনি সমস্যায় ভুগলেও অভাবের কারণে নিজের চিকিৎসা বন্ধ রেখে পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে এই কিশোর। তার সংগ্রামের গল্প প্রকাশিত হওয়ার পর স্থানীয়ভাবে ব্যাপক সাড়া পড়ে।
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