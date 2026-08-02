Ajker Patrika
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মৌলভীবাজার

মন্ত্রী আরিফুল হকের শ্রীমঙ্গল রেলওয়ে স্টেশন পরিদর্শন

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
মন্ত্রী আরিফুল হকের শ্রীমঙ্গল রেলওয়ে স্টেশন পরিদর্শন
আরিফুল হকের শ্রীমঙ্গল রেলওয়ে স্টেশন পরিদর্শন। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল রেলওয়ে স্টেশন পরিদর্শন করেছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। সিলেট-জাফলং রেলপথ নির্মাণের প্রাথমিক প্রস্তুতি এবং সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের অংশ হিসেবে তিনি এই স্টেশন পরিদর্শন করেন।

আজ শনিবার বেলা ১১টার দিকে সিলেটগামী আন্তনগর পারাবত এক্সপ্রেস ট্রেনটি মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছায়। এ সময় ট্রেন থেকে নেমে মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী স্টেশনটি পরিদর্শন করেন।

এই সফরকালে তাঁর সঙ্গে ছিলেন রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ফাহিমুল ইসলাম, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আব্দুর রহমান এবং রেলওয়ের মহাপরিচালক মো. আফজাল হোসেনসহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা।

পরে কমলগঞ্জের ভানুগাছ রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন থামলে মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী স্থানীয় সাধারণ মানুষের কাছ থেকে রেলওয়ের বিভিন্ন সমস্যার কথা শোনেন এবং তা দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন।

বিষয়:

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