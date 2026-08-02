Ajker Patrika
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যশোর

জাতীয় পরিচয়পত্র করে দেওয়ার কথা বলে তরুণীকে ধর্ষণ, ছাত্রদল নেতা গ্রেপ্তার

চৌগাছা (যশোর) প্রতিনিধি 
জাতীয় পরিচয়পত্র করে দেওয়ার কথা বলে তরুণীকে ধর্ষণ, ছাত্রদল নেতা গ্রেপ্তার
প্রতীকী ছবি

যশোরের চৌগাছায় দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনায় আরাফাত হোসেন রাব্বি (২২) নামের এক ছাত্রদল নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার রাত ৯টার দিকে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

অভিযুক্ত আরাফাত হোসেন রাব্বি চৌগাছা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে আছেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী তাঁর জাতীয় পরিচয়পত্র করার জন্য প্রতিবেশী মামাতো ভাই আরাফাত হোসেন রাব্বির শরণাপন্ন হন। আজ শনিবার সরকারি ছুটিতে উপজেলা নির্বাচন অফিস বন্ধ থাকার পরও রাব্বি সকাল ৯টার দিকে তাঁকে চৌগাছা শহরে নিয়ে যান। পরে ওই শিক্ষার্থীকে ভুলভাল বুঝিয়ে চৌগাছা পৌরসভার এক পরিচিতের বাড়িতে নিয়ে যান তিনি। সেখানে গিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করেন রাব্বি। এতে ওই শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে সুস্থ হয়ে বাড়িতে গিয়ে ঘটনা তাঁর বাবা-মাকে জানান।

এরপর সন্ধ্যায় মাকে নিয়ে ওই শিক্ষার্থী চৌগাছা থানায় লিখিত অভিযোগ দেন। অভিযোগের ভিত্তিতে চৌগাছা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুস সাত্তারসহ পুলিশ সদস্যরা অভিযুক্ত রাব্বিকে আটক করেন।

চৌগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামুনুর রশীদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর পরিবার লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আগামীকাল যশোর আদালতে পাঠানো হবে। এ ছাড়া মামলার অন্যান্য আইনি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।’

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