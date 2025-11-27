Ajker Patrika

সিরাজগঞ্জে মহাসড়কে পণ্যবাহী পিকআপ ভ্যানে আগুন

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
পণ্যবাহী পিকআপ ভ্যানে আগুন। ছবি: আজকের পত্রিকা
পণ্যবাহী পিকআপ ভ্যানে আগুন। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জে যমুনা সেতুর পশ্চিম সংযোগ সড়কের ঢাকা–বগুড়া মহাসড়কে একটি পণ্যবাহী পিকআপ ভ্যানে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) রাত ৭টার দিকে কামারখন্দের বালুকুল এলাকায় বগুড়ামুখী লেনে এ ঘটনা ঘটে।

ফায়ার সার্ভিস বলছে, খবর পেয়ে কামারখন্দ স্টেশনের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে ১৫ থেকে ২০ মিনিট চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, পিকআপ ভ্যানটিতে হঠাৎ আগুন দেখে তাঁরা এগিয়ে যান। এ সময় চালক দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে সরে যান। পরে ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নেভানোর কাজ সম্পন্ন করে।

রাত ৯টার দিকে ফায়ার সার্ভিসের ফায়ার ফাইটার মাসুদ রানা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনি। আগুন কীভাবে লেগেছে, তা এখনই নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তবে গাড়িতে বাড়ির ফার্নিচার ও বিভিন্ন আসবাবপত্র ছিল। চালককে সেখানে পাওয়া যায়নি।’

যমুনা সেতুর পশ্চিম থানার ডিউটি অফিসার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) সাখাওয়াত হোসেন বলেন, গাড়িটি থানায় আনা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে—ব্যাটারি বা যান্ত্রিক ত্রুটি থেকে আগুন লাগতে পারে। ক্ষতির পরিমাণ এখনো নির্ধারণ করা যায়নি।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জআগুনরাজশাহী বিভাগজেলার খবর
