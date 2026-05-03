Ajker Patrika
সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জে চাঁদাবাজির মামলায় ছাত্রদল নেতা গ্রেপ্তার, যুবলীগ নেতাসহ ১১ জনের নাম উল্লেখ

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
সিরাজগঞ্জে চাঁদাবাজির মামলায় ছাত্রদল নেতা গ্রেপ্তার, যুবলীগ নেতাসহ ১১ জনের নাম উল্লেখ
সিরাজগঞ্জ সদর থানা । ফাইল ছবি

সিরাজগঞ্জে চাঁদাবাজির অভিযোগে করা মামলায় মো. সোহেল (৩৫) নামের এক ছাত্রদল নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মামলায় যুবলীগের এক নেতাসহ ১১ জনের নাম উল্লেখ ও অজ্ঞাতনামা আরও ১০–১২ জনকে আসামি করা হয়েছে।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রাকিবুল হাসান গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিকে আজ রোববার আদালতে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে গতকাল শনিবার রাতে এক গৃহবধূ বাদী হয়ে সদর থানায় মামলাটি করেন। পরে পুলিশ মো. সোহেলকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার সোহেল সিরাজগঞ্জ পৌর ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক। তিনি পৌরসভার দত্তবাড়ি মহল্লার বাসিন্দা। মামলার প্রধান আসামি করা হয়েছে জেলা যুবলীগের নেতা ও সাবেক পৌর কাউন্সিলর মো. হোসেনকে।

মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, বাদীর স্বামী শাহজাহান আলী সদরের কোবদাসপাড়া আক্কার মোড় এলাকায় মনোহারী ব্যবসা করেন। গত ২৭ এপ্রিল সন্ধ্যায় তাঁর ব্যবসায়িক অংশীদার নাজমুল ইসলাম আলোচনার জন্য তাঁদের বাড়িতে যান। সে সময় শাহজাহান আলী বাড়িতে না থাকায় তিনি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

এ সময় আসামিরা বাড়িতে প্রবেশ করে নাজমুল ও বাদীকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেন। পরিবারের সদস্যরা এতে আপত্তি জানালে আসামিরা হুমকি দিয়ে নাজমুল ইসলামকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যান। পরে আক্কার মোড় এলাকার একটি বাড়িতে নিয়ে তাঁকে মারধর করা হয় এবং ৭০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করা হয় বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।

এজাহারে আরও বলা হয়, জীবন রক্ষার জন্য নাজমুল ইসলাম পাঁচ দিনের মধ্যে টাকা দেওয়ার কথা জানালে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এর পর থেকে আসামিরা মোবাইল ফোনে টাকার দাবিতে হুমকি দিয়ে আসছিলেন।

এজাহারে আরও বলা হয়, গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে আসামিরা বাদীর বাড়ির সামনে গিয়ে আবারও টাকা দাবি করেন। টাকা দিতে অস্বীকার করলে তাঁরা হুমকি দেন।

এ বিষয়ে মামলার বাদী বলেন, ‘আমি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছি না।’

সিরাজগঞ্জ সদর থানার ওসি মো. রাকিবুল হাসান বলেন, চাঁদাবাজির মামলায় এক ছাত্রদল নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

আজ রাতে আদালতে সদর থানার জিআরও এএসআই জুয়েল বলেন, বাদীর কোনো আপত্তি না থাকায় ছাত্রদল নেতা মো. সোহেলকে জামিন দিয়েছেন আদালত।

জেলা ছাত্রদলের সভাপতি জুনায়েদ হোসেন সবুজ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বিষয়টি শুনেছি। বাদীর সঙ্গে এখনো কথা বলতে পারিনি। যদি বিষয়টি সত্য হয়, তাহলে কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে কথা বলে সাংগঠনিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

সিরাজগঞ্জছাত্রদলপুলিশমামলাগ্রেপ্তারসিরাজগঞ্জ সদরযুবলীগজেলার খবরচাঁদাবাজি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আইন অনুযায়ী নিয়মিত শিক্ষার্থীদের ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভর্সিটিতে যুক্ত করা হবে

মধ্যপ্রাচ্যে বিপুল অস্ত্র বিক্রির তোড়জোড় ট্রাম্পের, অন্যদিকে অবরোধ ভেঙে ইরান-ইরাক-সিরিয়া অক্ষের উত্থান

নুসরাতের গেজেট স্থগিত করতে ইসিতে মনিরার চিঠি

বুড়ো বয়সে আমাকে দেখার আশায় সন্তানকে বড় করিনি: অঞ্জন দত্ত

বাধ্যতামূলক অবসরে আরও ১৭ পুলিশ কর্মকর্তা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৮০ শতাংশ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৮০ শতাংশ

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল রেজাউল করিমের পদত্যাগ

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল রেজাউল করিমের পদত্যাগ

প্রিয় মানুষকে বিয়ে করতে যেভাবে দোয়া করা জায়েজ

প্রিয় মানুষকে বিয়ে করতে যেভাবে দোয়া করা জায়েজ

১৬ বন্ধু মিলে সুইমিংপুলে, ডুবে প্রাণ গেল বাড়িতে না বলে আসা সাকিবের

১৬ বন্ধু মিলে সুইমিংপুলে, ডুবে প্রাণ গেল বাড়িতে না বলে আসা সাকিবের

কুমিল্লায় বিএনপি নেতাকে আটক করায় থানা ঘেরাও, সড়ক অবরোধ

কুমিল্লায় বিএনপি নেতাকে আটক করায় থানা ঘেরাও, সড়ক অবরোধ

সম্পর্কিত

চট্টগ্রামে পাহাড়ে বসবাসকারীদের সরে যেতে মাইকিং

চট্টগ্রামে পাহাড়ে বসবাসকারীদের সরে যেতে মাইকিং

কোরবানির ঈদের আগে ৫ গরু চুরি, নিঃস্ব কৃষক

কোরবানির ঈদের আগে ৫ গরু চুরি, নিঃস্ব কৃষক

ধর্ষণে অন্তঃসত্ত্বা ১২ বছরের শিশু, অভিযুক্ত মাদ্রাসাশিক্ষক পলাতক

ধর্ষণে অন্তঃসত্ত্বা ১২ বছরের শিশু, অভিযুক্ত মাদ্রাসাশিক্ষক পলাতক

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় চলন্ত ট্রেনের ইঞ্জিনে আগুন

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় চলন্ত ট্রেনের ইঞ্জিনে আগুন