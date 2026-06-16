Ajker Patrika
সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জে ট্রাকচাপায় পুলিশ কর্মকর্তা নিহত

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
আপডেট : ১৬ জুন ২০২৬, ১৯: ১৪
সিরাজগঞ্জে ট্রাকচাপায় পুলিশ কর্মকর্তা নিহত
প্রতীকী ছবি

সিরাজগঞ্জে যমুনা সেতুর পশ্চিম সংযোগ মহাসড়কে ট্রাকের চাপায় ট্রাফিক পুলিশের সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) মো. নুরুল ইসলাম নিহত হয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার (১৬ জুন) বিকেল ৪টার দিকে যমুনা সেতুর পশ্চিম সংযোগ মহাসড়কের সয়দাবাদ রেলওয়ে স্টেশন-সংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

যমুনা সেতু পশ্চিম থানার দায়িত্বরত কর্মকর্তা এএসআই মাহবুবুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় ট্রাফিক পুলিশের একজন সদস্য নিহত হয়েছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পরে জানানো হবে।

জেলা পুলিশের ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে বলা হয়েছে, যমুনা সেতুর পশ্চিম এলাকায় একটি ট্রাক প্রতিযোগিতামূলকভাবে চলার সময় রং সাইড দিয়ে ওভারটেক করতে গিয়ে রাস্তার পাশে দায়িত্ব পালনরত এটিএসআই মো. নুরুল ইসলামকে চাপা দেয়। এতে তিনি নিহত হন। পুলিশের পক্ষ থেকে নিহত কর্মকর্তার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়েছে।

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