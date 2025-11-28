Ajker Patrika

নারী ইউপি সদস্যকে শ্বাসরোধে হত্যা, যুবদল নেতা স্বামী পলাতক

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
নিহত পেয়ারা খাতুন ও পলাতক স্বামী হাবিবুল্লাহ আব্দুল আলীম। ছবি: সংগৃহীত
নিহত পেয়ারা খাতুন ও পলাতক স্বামী হাবিবুল্লাহ আব্দুল আলীম। ছবি: সংগৃহীত

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলায় পেয়ারা খাতুন (৩২) নামের এক নারী ইউপি সদস্যকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ শুক্রবার সকালে হাবিবুল্লাহনগর ইউনিয়নের রতনকান্দি গ্রাম থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

নিহত পেয়ারা খাতুন ওই ইউনিয়নের ১, ২ ও ৩ নম্বর সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য ছিলেন। তিনি রতনকান্দি গ্রামের হানিফ সরকারের মেয়ে। ঘটনার পর থেকে তাঁর স্বামী হাবিবুল্লাহ আব্দুল আলীম পলাতক। তিনি নগর ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ছিলেন বলে জানা গেছে।

নিহতের চাচা রহিম উদ্দিন সরকার জানান, প্রায় এক বছর আগে পেয়ারা খাতুন প্রথম স্বামীকে তালাক দেন। পরে আব্দুল আলীমের স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও চাপ সৃষ্টি করে তাঁকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর পেয়ারার কাছ থেকে ধাপে ধাপে প্রায় ১৭ লাখ টাকা নেন আলীম। এরপর থেকেই দাম্পত্যকলহ ও নির্যাতনের ঘটনা বাড়তে থাকে। বিষয়টি নিয়ে গ্রামে সালিসও হয়েছিল বলে জানান তিনি।

রহিম উদ্দিনের অভিযোগ, বৃহস্পতিবার রাতে পেয়ারা খাতুনকে শ্বাসরোধে হত্যার পর আলীম ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা পালিয়ে যান।

এ বিষয়ে শাহজাদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসলাম আলী বলেন, প্রাথমিকভাবে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আলীম একই বাড়িতে তাঁর দুই স্ত্রী নিয়ে থাকতেন। ঘটনাটি জানার পর থেকে তিনি অন্য স্ত্রীকে নিয়ে পলাতক। তদন্ত চলছে। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জশাহজাদপুররাজশাহী বিভাগইউপি সদস্যজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বন্ধুকে খুন করে রক্তমাখা কুড়াল হাতে থানায় হাজির যুবক

আজকের রাশিফল: প্রেমিকাকে মেসেজ নাকি কল—সিদ্ধান্ত নিতেই দিন পার, জীবনের অর্থ খুঁজে হয়রান

পাশে নেই মনোনয়নবঞ্চিতরা, বেকায়দায় দলীয় প্রার্থীরা

পশ্চিমবঙ্গে ২০ বছর আগে মেলায় নিখোঁজ, বাংলাদেশে রাস্তায় ভিক্ষা করতেন রাধিকা

ভারতে ‘নিজেদের খেলা চালাতে’ ২০১৪ সালের নির্বাচনে ‘কংগ্রেসকে হারিয়েছে সিআইএ-মোসাদ’

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

সম্পর্কিত

মাজার জিয়ারত করে প্রচারণায় নামলেন মিনু

মাজার জিয়ারত করে প্রচারণায় নামলেন মিনু

রাতের আঁধারে কৃষকের জমির ধান পুড়িয়ে দিল দুর্বৃত্তরা

রাতের আঁধারে কৃষকের জমির ধান পুড়িয়ে দিল দুর্বৃত্তরা

মৌলভীবাজারে ছুটি আলট্রা ম্যারাথনে দেশ-বিদেশের ৭৫০ দৌড়বিদ

মৌলভীবাজারে ছুটি আলট্রা ম্যারাথনে দেশ-বিদেশের ৭৫০ দৌড়বিদ

দলবদ্ধ ধর্ষণ মামলার পলাতক আসামি র‍্যাবের অভিযানে গ্রেপ্তার

দলবদ্ধ ধর্ষণ মামলার পলাতক আসামি র‍্যাবের অভিযানে গ্রেপ্তার

মাজার জিয়ারত করে প্রচারণায় নামলেন মিনু

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহী-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী দলের চেয়ারপারসনের অন্যতম উপদেষ্টা মিজানুর রহমান মিনুর নির্বাচনী প্রচার শুরু। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজশাহী-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী দলের চেয়ারপারসনের অন্যতম উপদেষ্টা মিজানুর রহমান মিনুর নির্বাচনী প্রচার শুরু। ছবি: আজকের পত্রিকা

আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজশাহী-২ (সদর) আসনের বিএনপির প্রার্থী দলের চেয়ারপারসনের অন্যতম উপদেষ্টা মিজানুর রহমান মিনু তাঁর নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছেন। আজ শুক্রবার জুমার নামাজের পর তিনি নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে হজরত শাহ মখদুম রূপোশ (রহ.)-এর মাজার জিয়ারত করে প্রচারণা শুরু করেন।

এর আগে দরগা জামে মসজিদে জুমার নামাজের পর বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত রোগমুক্তি কামনায় বিশেষ দোয়া করা হয়। পরে শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডে গণসংযোগ করেন মিজানুর রহমান মিনু। সেখানে তিনি দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা কর্মসূচির লিফলেট বিতরণ করেন।

গণসংযোগে তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির বন ও পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক সিটি মেয়র মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল; রাজশাহী মহানগর বিএনপির সভাপতি মামুন-অর-রশিদ মামুন, সিনিয়র সহসভাপতি নজরুল হুদা, সহসভাপতি আসলাম সরকার, ওয়ালিউল হক রানা, সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান রিটন প্রমুখ।

গণসংযোগকালে নেতা-কর্মীরা ধানের শীষে ভোট চেয়ে স্লোগান দিতে থাকেন। লিফলেট বিতরণের সময় মিজানুর রহমান মিনু বলেন, ‘বিএনপি জনগণের দল। এই দলে কোনো ভেদাভেদ নেই, সবাই এক কাতারে। ধানের শীষ উন্নয়নের প্রতীক; এই প্রতীক শুধু বিএনপির নয়, এই দেশের সব মানুষের।’ তিনি নির্বাচনে ধানের শীষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

বিষয়:

বিএনপিরাজশাহী বিভাগনির্বাচনজাতীয় সংসদজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বন্ধুকে খুন করে রক্তমাখা কুড়াল হাতে থানায় হাজির যুবক

আজকের রাশিফল: প্রেমিকাকে মেসেজ নাকি কল—সিদ্ধান্ত নিতেই দিন পার, জীবনের অর্থ খুঁজে হয়রান

পাশে নেই মনোনয়নবঞ্চিতরা, বেকায়দায় দলীয় প্রার্থীরা

পশ্চিমবঙ্গে ২০ বছর আগে মেলায় নিখোঁজ, বাংলাদেশে রাস্তায় ভিক্ষা করতেন রাধিকা

ভারতে ‘নিজেদের খেলা চালাতে’ ২০১৪ সালের নির্বাচনে ‘কংগ্রেসকে হারিয়েছে সিআইএ-মোসাদ’

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

সম্পর্কিত

নারী ইউপি সদস্যকে শ্বাসরোধে হত্যা, যুবদল নেতা স্বামী পলাতক

নারী ইউপি সদস্যকে শ্বাসরোধে হত্যা, যুবদল নেতা স্বামী পলাতক

রাতের আঁধারে কৃষকের জমির ধান পুড়িয়ে দিল দুর্বৃত্তরা

রাতের আঁধারে কৃষকের জমির ধান পুড়িয়ে দিল দুর্বৃত্তরা

মৌলভীবাজারে ছুটি আলট্রা ম্যারাথনে দেশ-বিদেশের ৭৫০ দৌড়বিদ

মৌলভীবাজারে ছুটি আলট্রা ম্যারাথনে দেশ-বিদেশের ৭৫০ দৌড়বিদ

দলবদ্ধ ধর্ষণ মামলার পলাতক আসামি র‍্যাবের অভিযানে গ্রেপ্তার

দলবদ্ধ ধর্ষণ মামলার পলাতক আসামি র‍্যাবের অভিযানে গ্রেপ্তার

রাতের আঁধারে কৃষকের জমির ধান পুড়িয়ে দিল দুর্বৃত্তরা

পীরগাছা (রংপুর) প্রতিনিধি
রংপুরের পীরগাছায় রাতের আঁধারে কৃষকের খড়সহ ধানের গাদা পুড়িয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
রংপুরের পীরগাছায় রাতের আঁধারে কৃষকের খড়সহ ধানের গাদা পুড়িয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরের পীরগাছা উপজেলায় গভীর রাতে এক কৃষকের খড়সহ ধানের গাদায় আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। উপজেলার কৈকুড়ি ইউনিয়নের মোংলাকুটি মাষ্টারপাড়া গ্রামে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। আজ শুক্রবার সকালে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, পুড়ে যাওয়া ধানের গাদার ছাইয়ের ভেতর থেকে মাঝেমধ্যে ধোঁয়া বের হচ্ছে।

জানা চাইলে ভুক্তভোগী কৃষক মিলন মাহমুদ আজকের পত্রিকাকে জানান, তিনি ৯৪ শতক জমিতে এবার আমন ধান চাষ করেছিলেন। কিছুদিন আগে সেগুলো কেটে জমিতেই খড়সহ শুকিয়ে গাদা করে রেখেছিলেন। আজ সেগুলো ভ্যান দিয়ে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু রাতের আঁধারে কে বা কারা তাঁর ধানের গাদায় আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে।

মিলন মাহমুদ আরও জানান, এ ঘটনায় তাঁর ৭০-৮০ হাজার টাকার ক্ষতিসাধন হয়েছে। তিনি সন্দেহ পোষণ করেন, জমিজমা নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাঁদের মামলা-মোকদ্দমা চলছিল। যদিও সম্প্রতি স্থানীয় চেয়ারম্যান তা মীমাংসা করে দিয়েছেন। তবে তাঁর প্রতিপক্ষরা হয়তো এই ক্ষতি করে থাকতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। এ ঘটনায় তিনি থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, মানুষের সঙ্গে মানুষের শত্রুতা থাকতেই পারে। তাই বলে এভাবে ধান পুড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয়। এটি অত্যন্ত ন্যক্কারজনক ও গর্হিত কাজ হয়েছে। তাঁরা দোষীদের খুঁজে বের করে আইনের আওতায় নিয়ে এসে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

এ বিষয়ে পীরগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি-তদন্ত) আমিরুল ইসলাম বলেন, অভিযোগের বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

পীরগাছাআগুনজেলার খবররংপুর বিভাগকৃষক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বন্ধুকে খুন করে রক্তমাখা কুড়াল হাতে থানায় হাজির যুবক

আজকের রাশিফল: প্রেমিকাকে মেসেজ নাকি কল—সিদ্ধান্ত নিতেই দিন পার, জীবনের অর্থ খুঁজে হয়রান

পাশে নেই মনোনয়নবঞ্চিতরা, বেকায়দায় দলীয় প্রার্থীরা

পশ্চিমবঙ্গে ২০ বছর আগে মেলায় নিখোঁজ, বাংলাদেশে রাস্তায় ভিক্ষা করতেন রাধিকা

ভারতে ‘নিজেদের খেলা চালাতে’ ২০১৪ সালের নির্বাচনে ‘কংগ্রেসকে হারিয়েছে সিআইএ-মোসাদ’

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

সম্পর্কিত

নারী ইউপি সদস্যকে শ্বাসরোধে হত্যা, যুবদল নেতা স্বামী পলাতক

নারী ইউপি সদস্যকে শ্বাসরোধে হত্যা, যুবদল নেতা স্বামী পলাতক

মাজার জিয়ারত করে প্রচারণায় নামলেন মিনু

মাজার জিয়ারত করে প্রচারণায় নামলেন মিনু

মৌলভীবাজারে ছুটি আলট্রা ম্যারাথনে দেশ-বিদেশের ৭৫০ দৌড়বিদ

মৌলভীবাজারে ছুটি আলট্রা ম্যারাথনে দেশ-বিদেশের ৭৫০ দৌড়বিদ

দলবদ্ধ ধর্ষণ মামলার পলাতক আসামি র‍্যাবের অভিযানে গ্রেপ্তার

দলবদ্ধ ধর্ষণ মামলার পলাতক আসামি র‍্যাবের অভিযানে গ্রেপ্তার

মৌলভীবাজারে ছুটি আলট্রা ম্যারাথনে দেশ-বিদেশের ৭৫০ দৌড়বিদ

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
কমলগঞ্জে ছুটি আলট্রা ম্যারাথন। ছবি: আজকের পত্রিকা
কমলগঞ্জে ছুটি আলট্রা ম্যারাথন। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে দেশ-বিদেশের ৭৫০ জন দৌড়বিদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়েছে ছুটি আলট্রা ম্যারাথন। আজ শুক্রবার ভোরে উপজেলার শমশেরনগর রানার্স কমিউনিটির আয়োজনে চা-বাগান মাঠ থেকে ম্যারাথন শুরু হয়ে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে আবার চা-বাগান মাঠে এসে শেষ হয়।

আয়োজকেরা জানান, ছুটি আলট্রা ম্যারাথনের এটা দ্বিতীয় আয়োজন। এতে ৫০ জন বিদেশিসহ ৭৫০ জন দৌড়বিদ অংশ নেন। তিনটি ধাপে যথাক্রমে ১০, ২৫ ও ৫০ কিলোমিটার দূরত্বের এই ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আয়োজক কমিটির পরিচালক ফয়সাল আল কয়েস বলেন, তিনটি ধাপে ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রানাররা শমশেরনগর চা-বাগান মাঠ থেকে শুরু করে বিভিন্ন চা-বাগানের উঁচু–নিচু ট্রেইল রান করে আবার শমশেরনগর চা-বাগান মাঠেই দৌড় শেষ করেন।

বিষয়:

কমলগঞ্জমৌলভীবাজারসিলেট বিভাগম্যারাথনজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বন্ধুকে খুন করে রক্তমাখা কুড়াল হাতে থানায় হাজির যুবক

আজকের রাশিফল: প্রেমিকাকে মেসেজ নাকি কল—সিদ্ধান্ত নিতেই দিন পার, জীবনের অর্থ খুঁজে হয়রান

পাশে নেই মনোনয়নবঞ্চিতরা, বেকায়দায় দলীয় প্রার্থীরা

পশ্চিমবঙ্গে ২০ বছর আগে মেলায় নিখোঁজ, বাংলাদেশে রাস্তায় ভিক্ষা করতেন রাধিকা

ভারতে ‘নিজেদের খেলা চালাতে’ ২০১৪ সালের নির্বাচনে ‘কংগ্রেসকে হারিয়েছে সিআইএ-মোসাদ’

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

সম্পর্কিত

নারী ইউপি সদস্যকে শ্বাসরোধে হত্যা, যুবদল নেতা স্বামী পলাতক

নারী ইউপি সদস্যকে শ্বাসরোধে হত্যা, যুবদল নেতা স্বামী পলাতক

মাজার জিয়ারত করে প্রচারণায় নামলেন মিনু

মাজার জিয়ারত করে প্রচারণায় নামলেন মিনু

রাতের আঁধারে কৃষকের জমির ধান পুড়িয়ে দিল দুর্বৃত্তরা

রাতের আঁধারে কৃষকের জমির ধান পুড়িয়ে দিল দুর্বৃত্তরা

দলবদ্ধ ধর্ষণ মামলার পলাতক আসামি র‍্যাবের অভিযানে গ্রেপ্তার

দলবদ্ধ ধর্ষণ মামলার পলাতক আসামি র‍্যাবের অভিযানে গ্রেপ্তার

দলবদ্ধ ধর্ষণ মামলার পলাতক আসামি র‍্যাবের অভিযানে গ্রেপ্তার

জয়পুরহাট প্রতিনিধি
গ্রেপ্তার পলাতক আসামি অনিক। ছবি: সংগৃহীত
গ্রেপ্তার পলাতক আসামি অনিক। ছবি: সংগৃহীত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবি থানার একটি দলবদ্ধ ধর্ষণ মামলার এজাহারভুক্ত পলাতক আসামি অনিককে (৩২) র‍্যাব-৫ ও র‍্যাব-১৩-এর যৌথ অভিযানকারী দল গ্রেপ্তার করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১টা ২০ মিনিটে দিনাজপুর কোতোয়ালি থানার চাউলপট্টি এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়। আজ শুক্রবার সকাল ১০টায় র‍্যাবের জয়পুরহাট ক্যাম্প থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

র‍্যাব জানায়, পাঁচবিবি থানার তদন্ত কর্মকর্তার অনুরোধে পলাতক আসামিকে গ্রেপ্তারে র‍্যাব-৫, সিপিসি-৩ (জয়পুরহাট) একটি দল তৎপর হয়। পরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র‍্যাব-৫, সিপিসি-৩ এবং র‍্যাব-১৩, সিপিসি-১-এর (দিনাজপুর) যৌথ দল চাউলপট্টি এলাকায় অভিযান চালিয়ে অনিককে গ্রেপ্তার করে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পাঁচবিবি থানার বাসিন্দা মোস্তাক আহম্মদের মেয়ের সঙ্গে জনৈক স্বপন হোসেনের প্রেমের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ঝগড়ার জেরে ৬ অক্টোবর রাত ১১টার দিকে ভুক্তভোগী বাসা থেকে বের হয়ে পাঁচবিবি পৌর পার্কে যান। সেখানে তাঁর পরিচিত রেজার সঙ্গে দেখা হয়। পরে রেজার ফোনে ডেকে আনা হয় অনিককে।

৭ অক্টোবর রাত ১২টা ১৫ মিনিটে রেজা ও অনিক মিলে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ভুক্তভোগীকে পার্কের পুকুরপাড়ে নিয়ে যান এবং তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক পালাক্রমে ধর্ষণ করেন। ঘটনা প্রকাশ করলে মানসম্মান নষ্ট করার হুমকিও দেওয়া হয়। ভোর ৪টার দিকে মোটরসাইকেলে ভুক্তভোগীকে বাড়ির সামনে নামিয়ে রেখে পালিয়ে যান তাঁরা।

এ ঘটনায় গত ৯ অক্টোবর পাঁচবিবি থানায় মামলা করা হয়। মামলায় রেজা ও অনিককে এজাহারভুক্ত আসামি করা হয়। ঘটনার পর থেকে অনিক পলাতক ছিলেন। গ্রেপ্তারের পর অনিককে পাঁচবিবি থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে র‍্যাব জানিয়েছে।

বিষয়:

জয়পুরহাটধর্ষণপাঁচবিবিরাজশাহী বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বন্ধুকে খুন করে রক্তমাখা কুড়াল হাতে থানায় হাজির যুবক

আজকের রাশিফল: প্রেমিকাকে মেসেজ নাকি কল—সিদ্ধান্ত নিতেই দিন পার, জীবনের অর্থ খুঁজে হয়রান

পাশে নেই মনোনয়নবঞ্চিতরা, বেকায়দায় দলীয় প্রার্থীরা

পশ্চিমবঙ্গে ২০ বছর আগে মেলায় নিখোঁজ, বাংলাদেশে রাস্তায় ভিক্ষা করতেন রাধিকা

ভারতে ‘নিজেদের খেলা চালাতে’ ২০১৪ সালের নির্বাচনে ‘কংগ্রেসকে হারিয়েছে সিআইএ-মোসাদ’

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

সম্পর্কিত

নারী ইউপি সদস্যকে শ্বাসরোধে হত্যা, যুবদল নেতা স্বামী পলাতক

নারী ইউপি সদস্যকে শ্বাসরোধে হত্যা, যুবদল নেতা স্বামী পলাতক

মাজার জিয়ারত করে প্রচারণায় নামলেন মিনু

মাজার জিয়ারত করে প্রচারণায় নামলেন মিনু

রাতের আঁধারে কৃষকের জমির ধান পুড়িয়ে দিল দুর্বৃত্তরা

রাতের আঁধারে কৃষকের জমির ধান পুড়িয়ে দিল দুর্বৃত্তরা

মৌলভীবাজারে ছুটি আলট্রা ম্যারাথনে দেশ-বিদেশের ৭৫০ দৌড়বিদ

মৌলভীবাজারে ছুটি আলট্রা ম্যারাথনে দেশ-বিদেশের ৭৫০ দৌড়বিদ