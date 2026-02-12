নওগাঁর ছয়টি আসনের সব কটিতেই ধানের শীষ এগিয়ে

নওগাঁ জেলায় মোট ছয়টি সংসদীয় আসনের প্রাপ্ত কেন্দ্রের ফলাফলের ভিত্তিতে সব কটিতেই বিএনপি প্রার্থীরা জামায়াত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে এগিয়ে রয়েছেন।
নওগাঁ-১ (সংসদীয় আসন নং ৪৬) আসনে মোট ১৬৬ কেন্দ্রের মধ্যে ৬৪টির ফলাফলে বিএনপি প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমান ৭৭ হাজার ৫১৮ ভোটে এগিয়ে আছেন। জামায়াত প্রার্থী মাহাবুবুল আলম পেয়েছেন ৫২ হাজার ২৩৬ ভোট।
নওগাঁ-২ (সংসদীয় আসন নং ৪৭) আসনে মোট ১২৪ কেন্দ্রের মধ্যে ৪৪টির ফলাফলে বিএনপি প্রার্থী শামসুজ্জোহা খান ৫১ হাজার ৮৫৭ ভোটে এগিয়ে আছেন। জামায়াত প্রার্থী এনামুল হক পেয়েছেন ৪৮ হাজার ১৮৫ ভোট।
নওগাঁ-৩ (সংসদীয় আসন নং ৪৮) আসনে মোট ১৪২ কেন্দ্রের মধ্যে ৪৯টির ফলাফলে বিএনপি প্রার্থী ফজলে হুদা ৫৯ হাজার ৭৩২ ভোটে এগিয়ে আছেন। জামায়াত প্রার্থী মাহফুজুর রহমান পেয়েছেন ৪৩ হাজার ৩৬৭ ভোট
নওগাঁ-৪ (সংসদীয় আসন নং ৪৯) আসনে মোট ১১৭ কেন্দ্রের মধ্যে ৮৪টির ফলাফলে বিএনপি প্রার্থী ইকরামুল বারী টিপু ৯৭ হাজার ৩৯৪ ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। জামায়াত প্রার্থী আব্দুর রাকিব পেয়েছেন ৬৬ হাজার ৮৩৫ ভোট।
নওগাঁ-৫ (সংসদীয় আসন নং ৫০) আসনে মোট ১১৮ কেন্দ্রের মধ্যে ৪৯টির ফলাফলে বিএনপি প্রার্থী জাহিদুল ইসলাম ধলু ৫৯ হাজার ৭৩২ ভোটে এগিয়ে আছেন। জামায়াত প্রার্থী আ স ম সায়েম পেয়েছেন ৪৩ হাজার ৩৬৭ ভোট।
নওগাঁ-৬ (সংসদীয় আসন নং ৫১) আসনে মোট ১১৫ কেন্দ্রের মধ্যে ৫৫টির ফলাফলে বিএনপি প্রার্থী শেখ রেজাউল ইসলাম ৫৩ হাজার ৪১২ ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। জামায়াত প্রার্থী খবিরুল ইসলাম পেয়েছেন ৪৯ হাজার ৪৪৬ ভোট।
ভোলা-১ (সদর) আসনের ১১৪টি কেন্দ্রের মধ্যে ১০০টির প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী বিএনপি জোটের প্রার্থী ব্যারিস্টার আন্দালিভ রহমান পার্থ এগিয়ে রয়েছেন। তিনি গরুর গাড়ি প্রতীকে পেয়েছেন ৮৮ হাজার ১৪৪ ভোট।৬ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফেনীর তিনটি আসনেই বড় ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে বিএনপি। আজ বৃহস্পতিবার রাতে স্থানীয় সূত্রে পাওয়া প্রাথমিক ফলাফলে এ তথ্য জানা গেছে। তবে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল ঘোষণা করা হয়নি।১০ মিনিট আগে
পটুয়াখালী জেলায় মোট চারটি সংসদীয় আসন রয়েছে। প্রাথমিক ফলাফল অনুযায়ী—পটুয়াখালী-১ আসনে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে বিএনপির আলতাফ হোসেন চৌধুরী, পটুয়াখালী-২ আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক নিয়ে ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ, পটুয়াখালী-৩ আসনে বিএনপি-সমর্থিত১৫ মিনিট আগে
নীলফামারীর চারটি সংসদীয় আসনে জামায়াতের প্রার্থীরা এগিয়ে রয়েছেন। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত ফলাফল এ তথ্য মিলেছে।২৮ মিনিট আগে