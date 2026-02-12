Ajker Patrika
নওগাঁ

নওগাঁর ছয়টি আসনের সব কটিতেই ধানের শীষ এগিয়ে

 নওগাঁ প্রতিনিধি
আপডেট : ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২১: ৩৮
নওগাঁর ছয়টি আসনের সব কটিতেই ধানের শীষ এগিয়ে

নওগাঁ জেলায় মোট ছয়টি সংসদীয় আসনের প্রাপ্ত কেন্দ্রের ফলাফলের ভিত্তিতে সব কটিতেই বিএনপি প্রার্থীরা জামায়াত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে এগিয়ে রয়েছেন।

নওগাঁ-১ (সংসদীয় আসন নং ৪৬) আসনে মোট ১৬৬ কেন্দ্রের মধ্যে ৬৪টির ফলাফলে বিএনপি প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমান ৭৭ হাজার ৫১৮ ভোটে এগিয়ে আছেন। জামায়াত প্রার্থী মাহাবুবুল আলম পেয়েছেন ৫২ হাজার ২৩৬ ভোট।

নওগাঁ-২ (সংসদীয় আসন নং ৪৭) আসনে মোট ১২৪ কেন্দ্রের মধ্যে ৪৪টির ফলাফলে বিএনপি প্রার্থী শামসুজ্জোহা খান ৫১ হাজার ৮৫৭ ভোটে এগিয়ে আছেন। জামায়াত প্রার্থী এনামুল হক পেয়েছেন ৪৮ হাজার ১৮৫ ভোট।

নওগাঁ-৩ (সংসদীয় আসন নং ৪৮) আসনে মোট ১৪২ কেন্দ্রের মধ্যে ৪৯টির ফলাফলে বিএনপি প্রার্থী ফজলে হুদা ৫৯ হাজার ৭৩২ ভোটে এগিয়ে আছেন। জামায়াত প্রার্থী মাহফুজুর রহমান পেয়েছেন ৪৩ হাজার ৩৬৭ ভোট

নওগাঁ-৪ (সংসদীয় আসন নং ৪৯) আসনে মোট ১১৭ কেন্দ্রের মধ্যে ৮৪টির ফলাফলে বিএনপি প্রার্থী ইকরামুল বারী টিপু ৯৭ হাজার ৩৯৪ ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। জামায়াত প্রার্থী আব্দুর রাকিব পেয়েছেন ৬৬ হাজার ৮৩৫ ভোট।

নওগাঁ-৫ (সংসদীয় আসন নং ৫০) আসনে মোট ১১৮ কেন্দ্রের মধ্যে ৪৯টির ফলাফলে বিএনপি প্রার্থী জাহিদুল ইসলাম ধলু ৫৯ হাজার ৭৩২ ভোটে এগিয়ে আছেন। জামায়াত প্রার্থী আ স ম সায়েম পেয়েছেন ৪৩ হাজার ৩৬৭ ভোট।

নওগাঁ-৬ (সংসদীয় আসন নং ৫১) আসনে মোট ১১৫ কেন্দ্রের মধ্যে ৫৫টির ফলাফলে বিএনপি প্রার্থী শেখ রেজাউল ইসলাম ৫৩ হাজার ৪১২ ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। জামায়াত প্রার্থী খবিরুল ইসলাম পেয়েছেন ৪৯ হাজার ৪৪৬ ভোট।

বিষয়:

নওগাঁবিএনপিসংসদনওগাঁ সদরপ্রার্থীজামায়াতে ইসলামীভোটের খবর
