Ajker Patrika
En
শেরপুর

ঝিনাইগাতীতে ৬০০ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার

শেরপুর প্রতিনিধি
ঝিনাইগাতীতে ৬০০ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার
ঝিনাইগাতীতে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ৬০০ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করেছে থানা-পুলিশ। ছবি: সংগৃহীত

শেরপুরের ঝিনাইগাতী থানা-পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ৬০০ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শনিবার ভোরে উপজেলার কাংশা ইউনিয়নের ছোট গজনী এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব মদ উদ্ধার করা হয়। এ সময় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজ ভোর সাড়ে ৫টার দিকে ঝিনাইগাতী উপজেলার ছোট গজনী-তাওয়াকুচা রাস্তায় বনের ভেতর বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় প্লাস্টিকের বস্তায় মোড়ানো বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ৬০০ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা মদের বাজারমূল্য প্রায় ১৬ লাখ ৭৬ হাজার টাকা।

এ বিষয়ে ঝিনাইগাতী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম নূর মোহাম্মদ জানান, অভিযানে কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। তবে চোরাকারবারিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

বিষয়:

শেরপুরপুলিশঝিনাইগাতীমাদকমদভারতময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত