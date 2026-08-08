এমপি নাসেরকে নিয়ে এআই ভিডিও: সাইবার মামলায় আরেক যুবক গ্রেপ্তার

মৌলভীবাজার-৩ (সদর-রাজনগর) আসনের এমপি ও বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য এম নাসের রহমানকে নিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি ব্যবহার করে অশ্লীল ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে আরও এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
আজ শনিবার ভোরে ঢাকার সাভার থানার রাজাশন এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে মৌলভীবাজার জেলা ডিবি পুলিশ।
গ্রেপ্তার যুবক পারভেজ আলম খান (৩২) মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার পতনউষার ইউনিয়নের মাইজগাঁও গ্রামের বাসিন্দা।
পুলিশ জানায়, এমপি এম নাসের রহমানকে নিয়ে এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে অশ্লীল ভিডিও তৈরি করে সামাজিকমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে করা সাইবার মামলার ২ নম্বর আসামি পারভেজ আলম খান। তিনি কিছুদিন ধরে সাভারের রাজাশন এলাকায় বসবাস করছিলেন। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় তাঁর অবস্থান শনাক্ত করে আজ ভোর সাড়ে ৪টার দিকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
মৌলভীবাজার ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুদীপ্ত শেখর ভট্টাচার্য বলেন, গ্রেপ্তার পারভেজ আলম খানকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। মামলাটির তদন্ত কার্যক্রম চলছে। অন্য আসামিদের সনাক্ত এবং গ্রেপ্তারে ডিবি পুলিশ কাজ করছে।
এর আগে গত রোববার (২ আগস্ট) সাইবার মামলাটি করেন অ্যাডভোকেট নিয়ামুল হক। মামলায় পাঁচজনের নাম উল্লেখ করে আরও ২৫-৩০ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামি করা হয়। পরদিন সোমবার (৩ আগস্ট) রাতে শ্রীমঙ্গল থেকে সৈয়দ তানভীর আহমেদ নামে এক আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের (জাকসু) সাংস্কৃতিক সম্পাদক মহিবুল্লাহ শেখ জিসান পদত্যাগ করেছেন। আজ রোববার (৯ আগস্ট) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে জাকসুর সভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ কামরুল আহসানের কাছে তিনি পদত্যাগপত্র জমা দেন।১২ মিনিট আগে
ঝালকাঠির ঐতিহ্যবাহী ভীমরুলী ভাসমান পেয়ারার হাট পরিদর্শনের পর বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক বাজারের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রেও বাংলাদেশের পেয়ারা রপ্তানির সুযোগ রয়েছে...১৬ মিনিট আগে
ভোলার চরফ্যাশনে হেরিং বোন বন্ড (ইটের সলিং) সড়কের ইট তুলে কাদা-মাটি দিয়ে রাস্তা সংস্কারের অভিযোগ উঠেছে এওয়াজপুর ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সচিব জামাল উদ্দিনের বিরুদ্ধে। সড়কের ইট তুলে নেওয়ায় বর্তমানে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন স্থানীয়রা...৪৩ মিনিট আগে
সিলেট বিভাগে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে নতুন করে ১৮ জনের শরীরে হাম শনাক্ত হয়েছে। আজ রোববার (৯ আগস্ট) সিলেট বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) কার্যালয় থেকে প্রকাশিত...১ ঘণ্টা আগে