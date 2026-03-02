Ajker Patrika
হবিগঞ্জ

প্রশাসনের সভায় এমপির বউ, ইউএনও–এসি ল্যান্ড বদলি

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
হবিগঞ্জে প্রশাসনের সভায় এমপির স্ত্রী। ছবি: সংগৃহীত

হবিগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য ড. রেজা কিবরিয়ার স্ত্রী সিমি কিবরিয়াকে উপজেলা কর্মকর্তাদের মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি করা নিয়ে চলছে আলোচনা–সমালোচনা। বিতর্কের মধ্যে বাহুবল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লিটন চন্দ্র দে ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মাহবুবুল ইসলামকে বদলি করা হয়েছে।

গতকাল রোববার এই দুই কর্মকর্তার বদলির পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। সিলেট বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের সংস্থাপন শাখার সিনিয়র সহকারী কমিশনার উম্মে সালিক রুমাইয়া স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে ইউএনও লিটন চন্দ্র দেকে বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ে ন্যস্ত করা হয়।

আর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ নিয়োগ শাখার সিনিয়র সহকারী সচিব মুহাম্মদ তানভীর হাসান রুমান স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে এসি ল্যান্ড মাহবুবুল ইসলামকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার বাহুবল উপজেলা পরিষদের হলরুমে উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন সংসদ সদস্য ড. রেজা কিবরিয়ার স্ত্রী সিমি কিবরিয়া।

সভায় তাঁর দুই পাশে বসেন ইউএনও লিটন চন্দ্র দে, বাহুবল মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) মাহবুবুল ইসলাম। সভায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা ছাড়াও বিএনপির নেতা-কর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন।

এর এক দিন আগে গত বুধবার নবীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে ওই সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ড. রেজা কিবরিয়া। তবে সভা শুরুর কিছুক্ষণ পর তিনি সভাস্থল ত্যাগ করেন। পরে প্রধান অতিথির আসনে বসেন তাঁর স্ত্রী সিমি কিবরিয়া। তিনি উপস্থিত কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের উদ্দেশে বক্তব্য দেন।

সভা শেষে সিমি কিবরিয়া উপজেলা পরিষদ এলাকা ঘুরে দেখেন। এ সময় ইউএনও মো. রুহুল আমিন ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) প্রত্যয় হাশেম তাঁর সঙ্গে ছিলেন। একই দিন সকালে সিমি কিবরিয়া নবীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সও পরিদর্শন করেন।

