ঢাকার হত্যা মামলায় কারাগারে শরীয়তপুরের সাবেক এমপি আওয়ামী লীগ নেতা মোজাম্মেল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মোজাম্মেল হক। ছবি: সংগৃহীত
মোজাম্মেল হক। ছবি: সংগৃহীত

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর আদাবরে রুবেলের নিহতের ঘটনায় করা এক হত্যা মামলায় শরীয়তপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক বি এম মোজাম্মেল হককে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

আজ সোমবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল রানা কারাগারে পাঠানোর এ আদেশ দেন।

এদিন বিকেলে মোজাম্মেল হককে আদালতে হাজির করে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক জাহাঙ্গীর আলম তাঁকে কারাগারে রাখার আবেদন করেন। অন্যদিকে মোজাম্মেল হকের পক্ষে আইনজীবী লিটন মিয়া জামিন চেয়ে আবেদন করেন। মামলার মূল নথি নিম্ন আদালতে না থাকায় আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। মূল নথি পাওয়ার পর জামিনের শুনানি হবে।

এর আগে গত রোববার মোজাম্মেলকে ঢাকার নিকেতন এলাকা থেকে আটক করা হয়। পরে এই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়।

মামলার সূত্রে জানা গেছে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় গত বছরের ৫ আগস্ট রুবেলসহ কয়েকশ ছাত্র-জনতা সকাল ১১টার দিকে আদাবর থানার রিংরোড এলাকায় প্রতিবাদী মিছিল বের করে। এ সময় পুলিশ, আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, শ্রমিক লীগ, তাঁতীলীগ, কৃষকলীগ, মৎসজীবী লীগের নেতাকর্মীরা গুলি চালায়। গুলিতে আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৭ আগস্ট রুবেল মারা যান।

শরীয়তপুরের সাবেক এমপি আওয়ামী লীগ নেতা মোজাম্মেল গ্রেপ্তারশরীয়তপুরের সাবেক এমপি আওয়ামী লীগ নেতা মোজাম্মেল গ্রেপ্তার

এ ঘটনায় গত বছর ২২ আগস্ট আদাবর থানায় মামলাটি করেন রুবেলের বাবা রফিকুল ইসলাম।

পুলিশ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, মোজাম্মেলের বিরুদ্ধে রুবেল হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার তথ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। ভবিষ্যতে তাঁকে রিমান্ডে নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। এ কারণে আপাতত তাঁকে কারাগারে রাখা প্রয়োজন।

