নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে জাজিরায় প্রকাশ্যে চলছে ইলিশ বেচাকেনা

শরীয়তপুর প্রতিনিধি
সরকারি নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলায় প্রকাশ্যে চলছে ইলিশ বেচাকেনা। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রশাসনের নাকের ডগায় প্রতিদিন কোটি টাকার ইলিশ কেনাবেচা হলেও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না।
সরকার ৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত দেশব্যাপী ইলিশ শিকার, পরিবহন, মজুত, বিক্রি ও বিপণনে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। তবে সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে জাজিরা উপজেলার অন্তত চারটি পয়েন্টে—পূর্ব নাওডোবা ইউনিয়নের পৈলান মোল্লাকান্দি, বিলাসপুর ইউনিয়নের শফিকাজীর মোড়, কুণ্ডেরচর ইউনিয়নের বাবুরচর ও সিডারচরে—দিনরাত প্রকাশ্যে চলছে নিলাম ও বেচাকেনা।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিন এসব পয়েন্টে প্রায় ৫০টি সি-বোট ও শত শত ইঞ্জিনচালিত নৌকা নদীতে ইলিশ শিকারে নামে। শিকার শেষে মাছবোঝাই নৌযানগুলো ভিড়ে নদীর তীরে, যেখানে সিন্ডিকেট চক্রের সদস্যরা নিলামের আয়োজন করেন। পাইকারেরা সেখানে অংশ নিয়ে মাছ কিনে নেন। স্থানীয়দের দাবি, এসব পয়েন্টে প্রতিদিন প্রায় দুই কোটি টাকার ইলিশ বেচাকেনা হয়।
মাঝিরঘাট নৌ পুলিশ ফাঁড়ি থেকে মাত্র দেড় শ মিটার দূরে পৈলান মোল্লাকান্দিতে ইলিশ বিক্রি হলেও নৌ পুলিশের কোনো দৃশ্যমান ভূমিকা নেই বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। একইভাবে জাজিরা থানা থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে জাজিরা-নড়িয়া সড়কের পাশে শফিকাজীর মোড়েও প্রকাশ্যে চলছে ইলিশ বিক্রি।
এ বিষয়ে জাজিরা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কাবেরী রায় বলেন, ‘নিয়মিত অভিযান চালিয়েও ইলিশ শিকার পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রশাসনের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। নৌ পুলিশ ও ডাঙার পুলিশের দায়িত্বে বিভাজনে অভিযান ব্যাহত হয়। শুধু প্রশাসনের নয়, আইন বাস্তবায়নে জনপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।’
মাঝিরঘাট নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মোশারফ হোসেন বলেন, ‘আমরা নদীতে দায়িত্ব পালন করি। কিন্তু ডাঙায় ইলিশ বেচাকেনা ঠেকানো উপজেলা প্রশাসন ও ডাঙার পুলিশের দায়িত্ব।’
অন্যদিকে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিশ্বজিৎ কুমার দেব বলেন, নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ শিকার বন্ধে প্রতিদিনই অভিযান চলছে। আজ (১৭ অক্টোবর) সেনাবাহিনী, পুলিশ, প্রশাসন ও মৎস্য বিভাগ যৌথভাবে জাজিরার শফিকাজীর মোড়, সিডারচর, বাবুরচর এবং নড়িয়ার চরআত্রা এলাকায় অভিযান চালিয়েছে। এতে চারজনকে জরিমানা, ২৫ লাখ মিটার জাল, তিনটি সি-বোট ও চার মণ ইলিশ জব্দ করা হয়েছে।
স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রভাবশালী এক সিন্ডিকেট চক্র প্রশাসনের কিছু ব্যক্তিকে ম্যানেজ করেই অবাধে ইলিশ শিকার ও বিক্রি করছে। ফলে সরকারি নিষেধাজ্ঞা কার্যত কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে।
সরকারি নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলায় প্রকাশ্যে চলছে ইলিশ বেচাকেনা। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রশাসনের নাকের ডগায় প্রতিদিন কোটি টাকার ইলিশ কেনাবেচা হলেও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না।
সরকার ৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত দেশব্যাপী ইলিশ শিকার, পরিবহন, মজুত, বিক্রি ও বিপণনে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। তবে সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে জাজিরা উপজেলার অন্তত চারটি পয়েন্টে—পূর্ব নাওডোবা ইউনিয়নের পৈলান মোল্লাকান্দি, বিলাসপুর ইউনিয়নের শফিকাজীর মোড়, কুণ্ডেরচর ইউনিয়নের বাবুরচর ও সিডারচরে—দিনরাত প্রকাশ্যে চলছে নিলাম ও বেচাকেনা।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিন এসব পয়েন্টে প্রায় ৫০টি সি-বোট ও শত শত ইঞ্জিনচালিত নৌকা নদীতে ইলিশ শিকারে নামে। শিকার শেষে মাছবোঝাই নৌযানগুলো ভিড়ে নদীর তীরে, যেখানে সিন্ডিকেট চক্রের সদস্যরা নিলামের আয়োজন করেন। পাইকারেরা সেখানে অংশ নিয়ে মাছ কিনে নেন। স্থানীয়দের দাবি, এসব পয়েন্টে প্রতিদিন প্রায় দুই কোটি টাকার ইলিশ বেচাকেনা হয়।
মাঝিরঘাট নৌ পুলিশ ফাঁড়ি থেকে মাত্র দেড় শ মিটার দূরে পৈলান মোল্লাকান্দিতে ইলিশ বিক্রি হলেও নৌ পুলিশের কোনো দৃশ্যমান ভূমিকা নেই বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। একইভাবে জাজিরা থানা থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে জাজিরা-নড়িয়া সড়কের পাশে শফিকাজীর মোড়েও প্রকাশ্যে চলছে ইলিশ বিক্রি।
এ বিষয়ে জাজিরা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কাবেরী রায় বলেন, ‘নিয়মিত অভিযান চালিয়েও ইলিশ শিকার পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রশাসনের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। নৌ পুলিশ ও ডাঙার পুলিশের দায়িত্বে বিভাজনে অভিযান ব্যাহত হয়। শুধু প্রশাসনের নয়, আইন বাস্তবায়নে জনপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।’
মাঝিরঘাট নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মোশারফ হোসেন বলেন, ‘আমরা নদীতে দায়িত্ব পালন করি। কিন্তু ডাঙায় ইলিশ বেচাকেনা ঠেকানো উপজেলা প্রশাসন ও ডাঙার পুলিশের দায়িত্ব।’
অন্যদিকে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিশ্বজিৎ কুমার দেব বলেন, নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ শিকার বন্ধে প্রতিদিনই অভিযান চলছে। আজ (১৭ অক্টোবর) সেনাবাহিনী, পুলিশ, প্রশাসন ও মৎস্য বিভাগ যৌথভাবে জাজিরার শফিকাজীর মোড়, সিডারচর, বাবুরচর এবং নড়িয়ার চরআত্রা এলাকায় অভিযান চালিয়েছে। এতে চারজনকে জরিমানা, ২৫ লাখ মিটার জাল, তিনটি সি-বোট ও চার মণ ইলিশ জব্দ করা হয়েছে।
স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রভাবশালী এক সিন্ডিকেট চক্র প্রশাসনের কিছু ব্যক্তিকে ম্যানেজ করেই অবাধে ইলিশ শিকার ও বিক্রি করছে। ফলে সরকারি নিষেধাজ্ঞা কার্যত কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে।
গোপালপুর পৌরসভার নারায়ণপুর গ্রামের মৃত লাল মিয়ার ছোট ছেলে আব্দুল হান্নান ১৯৯৮ সালে নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলস হাইস্কুল থেকে এসএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। এরপর সংসার জীবনে মনোযোগ দিলেও তাঁর শেখার আগ্রহ কখনো দমে যায়নি।৭ মিনিট আগে
কলেজটির শিক্ষক ও কর্মচারীরা জানান, অধ্যক্ষ মজিবল হায়দার চৌধুরী কুমিল্লা জেলার বাসিন্দা। তিনি কলেজ প্রশাসনিক ভবনের দ্বিতীয় তলার একটি কক্ষে রাত্রিযাপনসহ বসবাস করেন। সেখানে তাঁর জন্য বিছানা ও আসবাবপত্র রাখা হয়েছে। অথচ তিনি সরকারি বেতনের সঙ্গে প্রায় ২৪ হাজার টাকার বেশি বাসাভাড়া ভোগ করছেন।৩৫ মিনিট আগে
জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায় জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আগে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত অন্তত ২০ জন ‘জুলাই যোদ্ধা’ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। আজ শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বেলা ২টার পর থেকে একে একে আহতদের হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।১ ঘণ্টা আগে
অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বলেছেন, যারা ‘জুলাই বিপ্লবে’ অপরাধের সঙ্গে জড়িত, সরকার তাদের বিচারের জন্য জাতির কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আজ শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সকালে ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার শিক্ষক সমিতি মিলনায়তনে ‘জিয়া সাইবার ফোর্স’ কর্তৃক আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য১ ঘণ্টা আগে