Ajker Patrika

দেবহাটা রূপসী ম্যানগ্রোভ সড়ক নির্মাণে অনিয়মের তদন্তে এলজিইডি

দেবহাটা (সাতক্ষীরা) প্রতিনিধি 
সাতক্ষীরার দেবহাটা রূপসী ম্যানগ্রোভ শিবনগর সড়ক নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ তদন্ত করেন এলজিইডির খুলনা বিভাগীয় টিম। ছবি: আজকের পত্রিকা
সাতক্ষীরার দেবহাটা রূপসী ম্যানগ্রোভ শিবনগর সড়ক নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ তদন্ত করেন এলজিইডির খুলনা বিভাগীয় টিম। ছবি: আজকের পত্রিকা

সাতক্ষীরার অন্যতম বিনোদনকেন্দ্র দেবহাটা রূপসী ম্যানগ্রোভ (মিনি সুন্দরবন) শিবনগর সড়ক নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ তদন্ত করেছেন এলজিইডির ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। স্থানীয়দের লিখিত অভিযোগের পর মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) তদন্তে আসেন খুলনা বিভাগীয় টিম। এ তদন্তকাজের নেতৃত্ব দেন এলজিইডির খুলনা অঞ্চল তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয়ের নির্বাহী প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্ব) মো. কামরুজ্জামান।

উপস্থিত ছিলেন দেবহাটা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মিলন সাহা, সাতক্ষীরা জেলা এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী এ এস এম তারিকুল হাসান খান, উপজেলা প্রকৌশলী দ্যুতি মণ্ডলসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

এর আগে গ্রামবাসীর পক্ষে অভিযোগ করেছিলেন হাবিবুর রহমান। তদন্ত কর্মকর্তারা ওই ব্যক্তির অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করেন বলে জানা গেছে।

তদন্ত সূত্রে জানা গেছে, সড়ক নির্মাণকাজের বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করেন তদন্তকারীরা। সেই সঙ্গে সরকারের চুক্তি অনুযায়ী ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাজের মান, রাস্তার উচ্চতা ও রাস্তার বেড পরীক্ষা করা হয়। যেসব স্থানে সমস্যা দেখা যায়, সেখানে নতুনভাবে সংস্কার করার জন্য ঠিকাদারকে নির্দেশ দেন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

বিষয়:

অনিয়মসাতক্ষীরাতদন্তজেলার খবরসুন্দরবন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অবশেষে ইমরান খানের সঙ্গে দেখা হলো বোনের

অবশেষে ইমরান খানের সঙ্গে দেখা হলো বোনের

বঙ্গোপসাগরে ফের ভূমিকম্প, উৎপত্তি সেন্ট মার্টিন দ্বীপের দক্ষিণে

বঙ্গোপসাগরে ফের ভূমিকম্প, উৎপত্তি সেন্ট মার্টিন দ্বীপের দক্ষিণে

কর্মী নেবে সিঙ্গার বাংলাদেশ, বেতন ৩৫ হাজার টাকা

কর্মী নেবে সিঙ্গার বাংলাদেশ, বেতন ৩৫ হাজার টাকা

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

নির্বাচনে বিএনপি পাবে ৩০% ভোট, জামায়াত ২৬%: মার্কিন সংস্থার জরিপ

নির্বাচনে বিএনপি পাবে ৩০% ভোট, জামায়াত ২৬%: মার্কিন সংস্থার জরিপ