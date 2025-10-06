সাতক্ষীরার সিভিল সার্জনের অপসারণের দাবি

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
দুর্নীতিসহ নানা অভিযোগে সাতক্ষীরার সিভিল সার্জন আব্দুস সালামের অপসারণের দাবিতে মানববন্ধন হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ১১টার দিকে শহরের আসিফ চত্বরে সাতক্ষীরা জেলাবাসীর ব্যানারে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।
সাতক্ষীরা জেলা ভূমিহীন সমিতির সভাপতি কওসার আলীর সভাপতিত্বে মানববন্ধন সঞ্চালনা করেন জেলা নদী, বন ও পরিবেশ রক্ষা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান। এ সময় বক্তব্য দেন গণ-আন্দোলন জোটের আহ্বায়ক অধ্যাপক ইদ্রিস আলী, সাতক্ষীরা জেলা ভূমিহীন সমিতির সাধারণ সম্পাদক আব্দু সামাদ গাজী, সহসভাপতি শেখ হাফিজুর রহমান, সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালের স্বেচ্ছাসেবক শাওন হাসান প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, সিভিল সার্জন আব্দুস সালামের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, হাসপাতালের নার্সদের সঙ্গে খারাপ আচরণ, নিয়মিত অফিস না করা, নিজের কোয়ার্টারের আয়াকে কুপ্রস্তাব দেওয়াসহ নানা অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া তিনি কোনো রকম নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে সদর হাসপাতালের স্বেচ্ছাসেবকদের অপসারণ করেছেন।
অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে সিভিল সার্জন আব্দুস সালাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘যে সব অভিযোগের কথা বলা হচ্ছে, সেগুলোর বিষয়ে বিভাগীয় তদন্ত হয়েছে এবং আমি নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছি।’
