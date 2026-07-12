থানার পুরাতন ভবন ভাঙার সময় ককটেল বিস্ফোরণে ২ শ্রমিক আহত

সাতক্ষীরার কালিগঞ্জ থানার পুরাতন ভবন ভাঙার কাজ চলাকালে মাটির নিচে থাকা একটি পরিত্যক্ত ককটেল বিস্ফোরিত হয়ে দুই শ্রমিক আহত হয়েছেন। আজ রোববার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। আহতদের কালিগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।
আহতরা হলেন উপজেলার বাজার গ্রামের গলফার মোড়লের ছেলে শ্রমিক রফিকুল ইসলাম ও কামরুল হাসান।
পুরাতন থানা ভবন এলাকার অধিবাসী আসিফ ইকবাল জানান, ভবন ভাঙার কাজের অংশ হিসেবে শ্রমিকরা ফ্লোরের নিচের মাটি কাটছিলেন। এ সময় শ্রমিক রফিকুল ইসলাম কোদাল দিয়ে মাটিতে আঘাত করলে মাটিচাপা অবস্থায় থাকা একটি পরিত্যক্ত ককটেল বিস্ফোরিত হয়।
বিস্ফোরণে রফিকুল ইসলামের দুই হাতসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর জখম হয়। পাশে থাকা অপর শ্রমিক কামরুল হাসান ডান পায়ে আহত হন।
পরে স্থানীয়রা দুই শ্রমিককে উদ্ধার করে কালিগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।
কালিগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম বলেন, ভবনের মাটি কাটার সময় ককটেলটি বিস্ফোরিত হয়। এতে দুই শ্রমিক আহত হয়েছেন। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে।
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