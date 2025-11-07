খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কের কুমিরা চারাবটতলা থেকে আজ ভোরের দিকে ভাড়ায় চালিত এক মোটরসাইকেলচালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত ব্যক্তির শরীরে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি, তবে ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। নিহত ব্যক্তির নাম অহিদ মোড়ল (৩৮)।
সাতক্ষীরা-৩ (কালিগঞ্জ-আশাশুনি) আসনে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য শহিদুল আলমকে মনোনয়ন না দেওয়ায় বিক্ষোভ-আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁর সমর্থকেরা। আজ বুধবার (৫ নভেম্বর) বিকেলে শহিদুলকে ধানের শীষের প্রার্থী করার দাবিতে কালিগঞ্জ ব্রিজ থেকে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত মানববন্ধন করেন তাঁর কর্মী-সমর্থক...
সাতক্ষীরা-৩ (আশাশুনি-কালিগঞ্জ) আসনে বিএনপির মনোনয়ন না পাওয়ায় ‘গরিবের ডাক্তার’ নামে পরিচিত মো. শহিদুল আলমের সমর্থকেরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন।
জেলা নাগরিক কমিটির যুগ্ম সদস্যসচিব আলী নূর খান বাবুল বলেন, ‘পাশের দুটি জেলা যশোর ও খুলনা। সেখানে কী নেই? অথচ আমরা বিপুল পরিমাণ রাজস্ব সরকারকে দিলেও আমাদের এখানে কোনো উন্নয়ন নেই। একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও রেললাইন নির্মাণের কথা শুধু শুনেই থাকি। বাস্তবে আমরা দেখে যেতে পারব বলে মনে হয় না।’
রাসপূজা ও রাসমেলা উপলক্ষে সুন্দরবনে সব ধরনের প্রবেশ ১০ দিন বন্দ ঘোষণা করেছে বন বিভাগ। উৎসব চলাকালে সুন্দরবনের নিরাপত্তা রক্ষায় ২৭ অক্টোবর থেকে আগামী ৫ নভেম্বর পর্যন্ত জেলে, বাওয়ালি ও পর্যটকদের প্রবেশ বন্ধ থাকবে।
সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটায় বিনোদনস্পট রূপসী ম্যানগ্রোভে (মিনি সুন্দরবন) যাওয়ার সড়কটি নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে সংস্কারকাজ করছিলেন ঠিকাদার। আর সেখানে উপস্থিত থাকা এলজিইডির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বসে বসে কাজ তদারকি করছিলেন।
দুই মেয়ের পর আবারও মেয়েসন্তান জন্ম নেওয়ায় ওই শিশুকে খালের পানিতে ফেলে হত্যা করা হয়েছে। মৃত শিশুটির মরদেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।
‘নতুন একটি রাজনৈতিক দল ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে বলেছে, আমরা নাকি সংস্কার, অংশীদারত্বের রাজনীতি, গণ-অভ্যুত্থানে কোনো ভূমিকা রাখিনি। তোমরা নতুন ছাত্রদের দল, জামায়াতের সঙ্গে পাল্লা দিতে হলে তোমাদের আরও বহুদূর যেতে হবে। জন্ম নিয়েই বাপের সঙ্গে পাল্লা দিয়ো না।’
জেয়ালতা গ্রামের বৃদ্ধ আব্দুল মজিদ (৬৭) বলেন, ‘ভোর থেকে লাইন ধরি। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লাইন আরও লম্বা হয়। অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকেও আটা পাই না।’
সাতক্ষীরা সীমান্ত দিয়ে ফেরত আসা ১৬ বাংলাদেশিকে তাঁদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আজ রোববার সকালে সাতক্ষীরা সদর থানা থেকে তাঁদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
শনিবার উপজেলার খলিলনগর, তালা সদর, মাগুরা ও ইসলামকাটি ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, কৃষকেরা মুলা, বেগুন, করলা, ঢ্যাঁড়স, পটোল, শিম, মিষ্টিকুমড়া, বাঁধাকপি, ফুলকপি, লাউ, গাজর, লালশাক, পুঁইশাকসহ নানা প্রজাতির সবজি চাষ করেছেন। মৌসুমের শুরুতে সবজির দাম ভালো থাকায় কৃষকদের মধ্যে আগ্রহ বেড়েছে কয়েক
সাতক্ষীরা সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে দেশে ফেরত আসা ১৮ জনকে তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে সাতক্ষীরা সদর থানা-পুলিশ তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে।
সাতক্ষীরার তালা উপজেলার সদর ইউনিয়নের মাঝিয়াড়া গ্রামে দেখা মিলেছে এক ব্যতিক্রমী দৃশ্যের। একটি বেগুনগাছ বেড়ে উঠেছে প্রায় ১২ ফুট লম্বা। শুধু তাই নয়, গাছটিতে ঝুলছে ২০ থেকে ২৫টি বেগুন। খবরটি ছড়িয়ে পড়তেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয় আলোচনা আর সরেজমিনে গাছটি দেখতে প্রতিদিন ভিড় জমাচ্ছে শত শত কৌতূহলী মানুষ
দুর্নীতিসহ নানা অভিযোগে সাতক্ষীরার সিভিল সার্জন আব্দুস সালামের অপসারণের দাবিতে মানববন্ধন হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ১১টার দিকে শহরের আসিফ চত্বরে সাতক্ষীরা জেলাবাসীর ব্যানারে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।
প্রতিটি ঘেরের আইলের ওপর মাচায় ঝুলছে লাউ, কুমড়া, করলা (উচ্ছে), কুশি, খিরাই, বেগুন, পুঁইশাক, বরবটি, তরমুজ, ধুন্দুল, ঝিঙে ও লালশাক। অনেক ঘেরের বেড়িবাঁধেও পুঁইশাক ও ঢ্যাঁড়স লাগানো হয়েছে। বিশেষভাবে, কিছু মৎস্য ঘেরের বেড়িবাঁধের ওপর তরমুজ চাষেও সফলতা এসেছে।
অযত্ন আর অবহেলায় নষ্ট হতে চলেছে সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জে জব্দ হওয়া কয়েক হাজার নৌকা ও ট্রলার। এসব নৌযান রক্ষণাবেক্ষণের কোনো উদ্যোগ নেই কর্তৃপক্ষের। ফলে একদিকে যেমন কোটি কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে ব্যাপক ক্ষতির মুখে নৌযানের মালিকেরা।
মন্দিরে মণ্ডপে বাজছে বিদায়ের সুর। নবমীর দিন রাতে পরিবারের সবাই যান মন্দিরে পূজার অনুষ্ঠানে। পূজা শেষে বাড়ি ফিরে দেখেন সবই লন্ডভন্ড। দুর্বৃত্তরা ঘরের জানালা কেটে ৯ লাখ টাকা, স্বর্ণালংকারসহ কোটি টাকার মালপত্র নিয়ে গেছে।