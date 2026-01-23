Ajker Patrika
সাতক্ষীরা

সুন্দরবন থেকে ১৮ জেলেকে অপহরণ করেছে দস্যুরা

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
ফাইল ছবি

সুন্দরবনের নদী-খালে মাছ ধরার সময় ‘ডন বাহিনী’ পরিচয়ে সশস্ত্র বনদস্যুরা ১৮ জন জেলেকে অপহরণ করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় জেলে ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে।

শ্যামনগর উপজেলার হরিনগর গ্রামের অপহৃত জেলের পরিবারের এক সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, বৃহস্পতিবার বিকেলের দিকে মামুন্দো ও মালঞ্চ নদের খালে জেলেরা মাছ ধরছিলেন। এ সময় মামুন্দো নদের মাইটেভাঙ্গা খাল থেকে তিনজন, মালঞ্চ নদের মাইশারকোল ও উলোবাড়ি খাল থেকে চারজন, মামুন্দো নদের রাজাখালী খাল থেকে তিনজন এবং কলাগাছি এলাকা থেকে আটজন জেলেকে দস্যুরা অপহরণ করে। অপহৃতদের সবাই শ্যামনগরের মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়নের হরিনগর, কদমতলা, মথুরাপুর, মৌখালী ও ছোট ভেটখালী এলাকার বাসিন্দা।

জেলের ওই স্বজন আরও জানান, ডন বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে ২০১৮ সালে আত্মসমর্পণ করা শ্যামনগরের শাহাজান ও শফিকুল ইসলামকে (ওরফে বেটে শফিকুল) জেলেরা চিনতে পেরেছেন।

পশ্চিম সুন্দরবন সাতক্ষীরা রেঞ্জের ফরেস্ট রেঞ্জার ফজলুল হক বলেন, শুক্রবার দুপুরের দিকে তিনি বিষয়টি জানতে পেরেছেন। এ বিষয়ে কোস্ট গার্ড কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান ওই বন কর্মকর্তা।

বিষয়:

সাতক্ষীরাঅভিযোগখুলনা বিভাগজেলার খবরসুন্দরবন
এলাকার খবর
