সুন্দরবন থেকে ১৮ জেলেকে অপহরণ করেছে দস্যুরা

সুন্দরবনের নদী-খালে মাছ ধরার সময় ‘ডন বাহিনী’ পরিচয়ে সশস্ত্র বনদস্যুরা ১৮ জন জেলেকে অপহরণ করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় জেলে ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে।
শ্যামনগর উপজেলার হরিনগর গ্রামের অপহৃত জেলের পরিবারের এক সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, বৃহস্পতিবার বিকেলের দিকে মামুন্দো ও মালঞ্চ নদের খালে জেলেরা মাছ ধরছিলেন। এ সময় মামুন্দো নদের মাইটেভাঙ্গা খাল থেকে তিনজন, মালঞ্চ নদের মাইশারকোল ও উলোবাড়ি খাল থেকে চারজন, মামুন্দো নদের রাজাখালী খাল থেকে তিনজন এবং কলাগাছি এলাকা থেকে আটজন জেলেকে দস্যুরা অপহরণ করে। অপহৃতদের সবাই শ্যামনগরের মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়নের হরিনগর, কদমতলা, মথুরাপুর, মৌখালী ও ছোট ভেটখালী এলাকার বাসিন্দা।
জেলের ওই স্বজন আরও জানান, ডন বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে ২০১৮ সালে আত্মসমর্পণ করা শ্যামনগরের শাহাজান ও শফিকুল ইসলামকে (ওরফে বেটে শফিকুল) জেলেরা চিনতে পেরেছেন।
পশ্চিম সুন্দরবন সাতক্ষীরা রেঞ্জের ফরেস্ট রেঞ্জার ফজলুল হক বলেন, শুক্রবার দুপুরের দিকে তিনি বিষয়টি জানতে পেরেছেন। এ বিষয়ে কোস্ট গার্ড কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান ওই বন কর্মকর্তা।
যশোর শহরে জামায়াতের মিছিল থেকে জাতীয় পার্টির নির্বাচনী প্রচারণায় হামলার অভিযোগ পাওয়া গেছে। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় শহরের তালতলা মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ সময় প্রচারণার কাজে ব্যবহৃত মাইক ভাঙচুর ও ব্যানার ছিঁড়ে ফেলা হয়। এ ঘটনায় জাতীয় পার্টির জেলা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক নজরুল ইসলাম কোতোয়ালি থানায় লিখি২ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের নাসিরাবাদ কলেজের অধ্যক্ষ আহমেদ শফিকের বিরুদ্ধে ভুয়া বিল ভাউচার ও নিয়োগ-বাণিজ্যের মাধ্যমে কয়েক কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় গঠিত তদন্ত ও অডিট কমিটি এর সত্যতাও পেয়েছে। কমিটি এ বিষয়ে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পরও নেওয়া হয়নি কোনো ব্যবস্থা।৫ মিনিট আগে
যারা দেশ নিয়ে পরিকল্পনা না দিয়ে শুধুই জান্নাতের কথা বলে তারা মানুষের ইমান নষ্ট করছে। তাদের ব্যাপারে দেশবাসীকে সতর্ক থাকতে হবে।১৭ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের গৌরীপুরে গ্রামীণ ব্যাংকের একটি কার্যালয়ে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) জুমার নামাজের পর উপজেলার ডৌহাখলা ইউনিয়নের গ্রামীণ ব্যাংক কার্যালয়ে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুনে অফিসের আসবাবপত্র ও গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র পুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।১৯ মিনিট আগে