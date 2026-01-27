Ajker Patrika
বস্তিতে পানি নিয়ে ঝগড়ায় দিনমজুরকে পিটিয়ে হত্যা, নারীসহ আটক ৭

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
চাঁপাইনবাবগঞ্জে রেলবস্তিতে দিনমজুরকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা

খাবার পানি নেওয়াকে কেন্দ্র করে চাঁপাইনবাবগঞ্জে রেলবস্তিতে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নারীসহ সাতজনকে আটক করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌর এলাকার প্রান্তিকপাড়া রেলবস্তি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম নাসির উদ্দিন বাসু (৪৫)। তিনি পৌর এলাকার আলীনগর ভূতপুকুর মহল্লার আকতার হোসেন মুন্সীর ছেলে। শহরের প্রান্তিকপাড়া রেলবস্তি এলাকায় ভাড়া থাকতেন এবং দিনমজুরের কাজ করতেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূরে আলম এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বস্তিতে ট্যাপ কল থেকে পানি নেওয়াকে কেন্দ্র করে নাসির উদ্দিনের সঙ্গে নূরী নামের এক নারীর কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে ওই নারী মোবাইল ফোনে লোকজনকে ডাকলে তারা এসে নাসির উদ্দিনকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে।

পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় নাসির উদ্দিনকে উদ্ধার করে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা হাসপাতালের প্রেরণ করে।

জানতে চাইলে হাসপাতালের চিকিৎসক আব্দুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘রোগীকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, মাথায় আঘাত পাওয়ায় হয়তো তার মৃত্যু ঘটেছে। তবে ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর আসল কারণ জানা সম্ভব হবে।’

ওসি নূরে আলম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারে পুলিশ অভিযান শুরু করেছে।

