সোনার দাম তো বাড়ছেই, তবে রুপা যেন ‘ট্রাম্পকার্ড’

সাধারণত ডলার শক্তিশালী হলে সোনার দাম কমে, আর ডলার দুর্বল হলে সোনার দাম বাড়ে। কারণ বিশ্ববাজারে ডলারে মাপা হয় সোনা। বর্তমানে ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং ডলারের প্রতি আস্থাহীনতার আবহে বিশ্ববাজারে সোনা ও রুপার দামে অভূতপূর্ব উত্থান দেখা যাচ্ছে। বিশ্লেষকদের মতে, চলতি বছরেই প্রতি আউন্স সোনার দাম ৭ হাজার ডলারে পৌঁছাতে পারে। অন্যদিকে রুপা ইতিমধ্যে বাজারের সব প্রচলিত হিসাবকে অগ্রাহ্য করে নিজস্ব গতিপথ তৈরি করেছে।
আমিরাত-ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য ন্যাশনাল জানিয়েছে, মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) স্পট মার্কেটে সোনার দাম প্রায় অপরিবর্তিত থেকে প্রতি আউন্স ৫ হাজার ৮০ ডলারের কাছাকাছি অবস্থান করলেও আগের দিন এটি নতুন রেকর্ড গড়ে ৫ হাজার ১১০ দশমিক ৫০ ডলারে পৌঁছেছিল। ২০২৫ সালে সোনার দাম ৫১টি নতুন রেকর্ড ছুঁয়েছে। আর গত ৩০ দিনেই সোনার দাম বেড়েছে প্রায় ১৮ শতাংশ এবং এক বছরে এই বৃদ্ধি ৮৪ শতাংশেরও বেশি।
আরবিসি ক্যাপিটাল মার্কেটস বলছে—২০২৫ সালে সোনার যে ঊর্ধ্বগতি দেখা গেছে, সেই হারে প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে ২০২৬ সালের শেষ নাগাদ সোনার দাম ৭ হাজার ১০০ ডলার পর্যন্ত উঠতে পারে। প্রতিষ্ঠানটির বিশ্লেষকদের মতে, সোনার প্রতি বিনিয়োগকারী ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর আগ্রহে এখনো কোনো ক্লান্তির লক্ষণ নেই।
মার্কিন বিনিয়োগ ব্যাংক জেফারিজ সোনার সম্ভাব্য দাম ৬ হাজার ৬০০ ডলার নির্ধারণ করেছে। অন্যদিকে গোল্ডম্যান স্যাকস তুলনামূলকভাবে সংযত পূর্বাভাস দিয়ে বলছে, ২০২৬ সালে সোনার দাম ৫ হাজার ৪০০ ডলারে পৌঁছাতে পারে। সাম্প্রতিক উত্থানের পর তারা তাদের আগের ৪ হাজার ৯০০ ডলারের পূর্বাভাস বাড়িয়েছে।
অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠান পেপারস্টোনের জ্যেষ্ঠ কৌশলবিদ মাইকেল ব্রাউন বলেন, ‘চলতি বছরের দামের উত্থান সত্যিই বিস্ময়কর, জানুয়ারি শেষও হয়নি। একবার নতুন উচ্চতায় পৌঁছালে ধাতুগুলো সাধারণত আরও কয়েকটি রেকর্ড তৈরি করে—এটাই বাজারের পুরোনো সত্য।’
এদিকে রুপার উত্থান আরও নাটকীয়। মঙ্গলবার রুপার দাম কিছুটা কমে প্রতি আউন্স ১১১ দশমিক ৫১ ডলারে নামলেও গত এক মাসে এর দাম বেড়েছে ৬২ শতাংশের বেশি এবং এক বছরে প্রায় ২৮০ শতাংশ। গত সোমবার (২৬ জানুয়ারি) এটি ১১৭ দশমিক ৬৯ ডলারের সর্বকালের রেকর্ড স্পর্শ করে।
সুইস ব্যাংক জুলিয়াস বেয়ারের গবেষণা প্রধান কারস্টেন মেনকে মনে করেন, মার্কিন ডলারের অবমূল্যায়ন এবং বৈশ্বিক রিজার্ভ মুদ্রা হিসেবে ডলারের ওপর আস্থা কমে যাওয়াই রুপার এই দামের একমাত্র মৌলিক ব্যাখ্যা হতে পারে। তিনি বলেন, ‘রুপা যেন সব বাণিজ্যের ট্রাম্পকার্ড। বাজার যা চায়, সেটাই করছে।’
এদিকে বিশ্লেষকদের একাংশ রুপার দামে বড় ধরনের সংশোধনের আশঙ্কা করছেন। তবে অন্যদের মতে, ঐতিহাসিক তুলনায় রুপার দামের এই উত্থান এখনো অযৌক্তিক নয়। সুইসকোট ব্যাংকের জ্যেষ্ঠ বিশ্লেষক ইপেক ওজকারদেস্কায়া বলেন, ডলারের মৌলিক দুর্বলতা অব্যাহত থাকলে রুপার দীর্ঘমেয়াদি ঊর্ধ্বযাত্রা থামার বিশেষ কারণ নেই।
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির পরিচালনা পরিষদের সঙ্গে নবগঠিত শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটির সদস্যদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) রাজধানীর ইসলামী ব্যাংক টাওয়ারে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।৪ ঘণ্টা আগে
ইন্দোনেশিয়ার চেইন রিটেইল কোম্পানি সুম্বের আলফারিয়া ত্রিজায়া বাংলাদেশে যাত্রা শুরু করেছে। তারা তাদের চেইনশপ আলফামার্টের প্রথম শাখা চালু করেছে। আজ মঙ্গলবার তারা এই শাখা চালু করেছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে তাদের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হলো। প্রতিষ্ঠানটি দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশে ১০০টি স্টোর খোলার....১২ ঘণ্টা আগে
বিশ্ববাজারে সোনা ও রুপার ধারাবাহিক মূল্যবৃদ্ধিতে দেশের বাজারেও রেকর্ডের পর রেকর্ড হচ্ছে। এবার সোনার দাম ভরিতে একলাফে ৫ হাজার ২৪৯ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। এখন থেকে দেশের বাজারে প্রতি ভরি (২২ ক্যারেটের) সোনা বিক্রি হবে ২ লাখ ৬২ হাজার ৪৪০ টাকায়।১ দিন আগে
ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) থেকে আমদানি করা গাড়ির ওপর শুল্ক বড় পরিসরে কমাতে যাচ্ছে ভারত। চলমান মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (এফটিএ) অংশ হিসেবে ইইউভুক্ত দেশগুলোর গাড়ির ওপর সর্বোচ্চ ১১০ শতাংশ শুল্ক কমিয়ে তা ৪০ শতাংশে নামানোর বিষয়ে সম্মত হয়েছে ভারত সরকার। সূত্রের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।১ দিন আগে