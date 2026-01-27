Ajker Patrika
নোয়াখালী

হাসিনার ফ্যাসিবাদ দেখেছি, ১৭ মাস অন্য দলের ফ্যাসিবাদ দেখছি: আসিফ মাহমুদ

নোয়াখালী প্রতিনিধি
নোয়াখালী-২ (সেনবাগ) আসনের সেবারহাট বাজারে ১১ দলীয় জোটের নির্বাচনী পথসভায় বক্তব্য দেন এনসিপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, ‘আমরা গত ১৭ বছর শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদ দেখেছি, কিন্তু ক্ষমতায় না আসতেই আমরা গত ১৭ মাস আরেকটি দলকে শেখ হাসিনার মতো ফ্যাসিবাদ দেখছি। আমরা দেখেছি তারা কীভাবে পাড়ার একটি দোকান থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত চাঁদাবাজি করেছে। আমরা দেখেছি তারা কীভাবে মানুষের হক মেরে খেয়েছে, কীভাবে মানুষকে নির্যাতন করেছে।’

মঙ্গলবার নোয়াখালী-২ (সেনবাগ) আসনের সেবারহাট বাজারে ১১ দলীয় জোটের আয়োজনে নির্বাচনী পথসভায় তিনি এসব কথা বলেন।

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া আরও বলেন, ‘তারা যদি ক্ষমতা পায়; তারা কী করতে পারে গত ১৭ মাসে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে। তারা অতীতের কোনো কথা রাখেনি, ভবিষ্যতেও রাখবে না। আপনাদের ভোটার জন্য মিথ্যা বুলি শোনাচ্ছে।’

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া এ সময় নোয়াখালী-২ (সেনবাগ) আসনে ১১ দলীয় জোটের এনসিপি মনোনীত প্রার্থী সুলতান মোহাম্মদ জাকারিয়া মজুমদারকে শাপলা কলি মার্কায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

পথসভায় ১১ দলীয় জোটের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

নোয়াখালীচট্টগ্রাম বিভাগনির্বাচনজেলার খবরআসিফ মাহমুদশেখ হাসিনাএনসিপি
