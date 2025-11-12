Ajker Patrika

তালায় পুকুরে ডুবে শিশুর মৃত্যু

তালা (সাতক্ষীরা) প্রতিনিধি 
সাতক্ষীরার তালা উপজেলার হাজরাকাটি গ্রামে তিন বছরের এক শিশু পানিতে ডুবে মারা গেছে। আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) সকাল ৮টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া শিশুর নাম আফিয়া খাতুন (৩)। সে হাজরাকাটি গ্রামের আরিজুল বিশ্বাসের মেয়ে।

হাজরাকাটি গ্রামের সেকেন্দার আবু জাফর বাবু জানান, সকালে বাড়ির পাশে খেলতে গিয়ে পরিবারের অগোচরে পুকুরে পড়ে যায় আফিয়া। কিছুক্ষণ পর তাকে ভাসমান অবস্থায় উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

তালা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাইনউদ্দিন মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সাতক্ষীরাপানিতে ডুবে মৃত্যুতালাদুর্ঘটনাখুলনা বিভাগজেলার খবর
