সাতক্ষীরা-৪ আসনেই দাঁড়িপাল্লা এগিয়ে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাতক্ষীরা জেলার চারটি সংসদীয় আসনের প্রাপ্ত কেন্দ্রের ফলাফলের ভিত্তিতে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থীরা সব আসনে এগিয়ে রয়েছেন।
সাতক্ষীরা-১ (তালা-কলারোয়া) আসনে মো. ইজ্জত উল্লাহ, সাতক্ষীরা-২ (সদর-দেবহাটা) আসনে মুহাদ্দিস আব্দুল খালেক, সাতক্ষীরা-৩ (আশাশুনি-কালিগঞ্জ) আসনে সংশ্লিষ্ট জামায়াত প্রার্থী এবং সাতক্ষীরা-৪ (শ্যামনগর-কালিগঞ্জ আংশিক) আসনে জি এম নজরুল ইসলাম এগিয়ে রয়েছেন।
বেসরকারিভাবে এই ফলাফলের ভিত্তিতে বলা হচ্ছে, জেলার সব আসনে জামায়াত প্রার্থীরা জয়ী হওয়ার পথে রয়েছেন।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শরীয়তপুরের সংসদীয় তিনটি আসনে বিএনপির মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থীরা এগিয়ে রয়েছেন। রিটার্নিং কর্মকর্তা ও শরীয়তপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে ভোটের ফলাফল ঘোষণা করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার রাত ১০টা পর্যন্ত ফলাফলে তিনটি আসনেই বিএনপি প্রার্থীরা এগিয়ে রয়েছেন।২ মিনিট আগে
বগুড়া-৭ আসনে (শাজাহানপুর ও গাবতলী উপজেলা) বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মোরশেদ মিলটন বিজয়ী হয়েছেন। শাজাহানপুর উপজেলায় মোট ভোটার ২ লাখ ৪৩ হাজার ৬০৪ জন। মোট ৭৫টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ধানের শীষ প্রতীকে মোরশেদ মিলটন ১ লাখ ৪ হাজার ৩০৫ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িপা৩ মিনিট আগে
সিলেট-৫ (জকিগঞ্জ-কানাইঘাট) আসনে প্রাপ্ত ফলাফলে ১১ দলের দেয়াল ঘড়ি প্রতীকের প্রার্থী ও খেলাফত মজলিস নেতা মুফতি আবুল হাসান বিজয়ী হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী খেজুরগাছ প্রতীকের বিএনপি জোটের প্রার্থী ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সভাপতি মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারুক।৬ মিনিট আগে
চাঁপাইনবাবগঞ্জের তিনটি আসনেই জামায়াতের প্রার্থীরা এগিয়ে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ আসনে জামায়াতের প্রার্থী মো. কেরামত আলী ১০ হাজার ৬৬৯ ভোট পেয়েছেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির প্রার্থী মো. শাহাজাহান মিঞা পেয়েছেন ৮ হাজার ৩১৬ ভোট।৬ মিনিট আগে