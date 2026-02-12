Ajker Patrika
সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরা-৪ আসনেই দাঁড়িপাল্লা এগিয়ে

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
সাতক্ষীরা-৪ আসনেই দাঁড়িপাল্লা এগিয়ে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাতক্ষীরা জেলার চারটি সংসদীয় আসনের প্রাপ্ত কেন্দ্রের ফলাফলের ভিত্তিতে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থীরা সব আসনে এগিয়ে রয়েছেন।

সাতক্ষীরা-১ (তালা-কলারোয়া) আসনে মো. ইজ্জত উল্লাহ, সাতক্ষীরা-২ (সদর-দেবহাটা) আসনে মুহাদ্দিস আব্দুল খালেক, সাতক্ষীরা-৩ (আশাশুনি-কালিগঞ্জ) আসনে সংশ্লিষ্ট জামায়াত প্রার্থী এবং সাতক্ষীরা-৪ (শ্যামনগর-কালিগঞ্জ আংশিক) আসনে জি এম নজরুল ইসলাম এগিয়ে রয়েছেন।

বেসরকারিভাবে এই ফলাফলের ভিত্তিতে বলা হচ্ছে, জেলার সব আসনে জামায়াত প্রার্থীরা জয়ী হওয়ার পথে রয়েছেন।

বিষয়:

সাতক্ষীরাখুলনা বিভাগসাতক্ষীরা সদরজেলার খবরজামায়াতে ইসলামীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জীবনে কোনো দিন আবার ভোট দিতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি: লুৎফুজ্জামান বাবর

জীবনে কোনো দিন আবার ভোট দিতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি: লুৎফুজ্জামান বাবর

‘জান্নাতের টিকিট’ বিক্রি চলছে দাবিতে নারীদের কক্ষে প্রবেশ, বিএনপি নেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা

‘জান্নাতের টিকিট’ বিক্রি চলছে দাবিতে নারীদের কক্ষে প্রবেশ, বিএনপি নেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা

ঢাকা-১৪ ও ১৫ আসন: ভোট দিতে না পারার অভিযোগ কয়েকজন ভোটারের

ঢাকা-১৪ ও ১৫ আসন: ভোট দিতে না পারার অভিযোগ কয়েকজন ভোটারের

বিয়ের সাজে ভোটকেন্দ্রে হাজির বর

বিয়ের সাজে ভোটকেন্দ্রে হাজির বর

জয়ী হলে সন্ত্রাস–চাঁদাবাজদের হাড্ডি প্রশাসন দিয়ে গুঁড়া করব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

জয়ী হলে সন্ত্রাস–চাঁদাবাজদের হাড্ডি প্রশাসন দিয়ে গুঁড়া করব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

সম্পর্কিত

শরীয়তপুরের তিনটি আসনেই ধানের শীষ এগিয়ে

শরীয়তপুরের তিনটি আসনেই ধানের শীষ এগিয়ে

বগুড়া-৭ আসনে ধানের শীষের মোরশেদ মিলটন বিজয়ী

বগুড়া-৭ আসনে ধানের শীষের মোরশেদ মিলটন বিজয়ী

সিলেটে জমিয়তের সভাপতি উবায়দুল্লাহ পরাজিত

সিলেটে জমিয়তের সভাপতি উবায়দুল্লাহ পরাজিত

চাঁপাইনবাবগঞ্জের তিন আসনেই জামায়াত প্রার্থীরা এগিয়ে

চাঁপাইনবাবগঞ্জের তিন আসনেই জামায়াত প্রার্থীরা এগিয়ে