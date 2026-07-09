পীরগঞ্জে অনলাইন ক্যাসিনো ও জুয়া খেলার অভিযোগে যুবক আটক, ৪১টি সিম উদ্ধার

রংপুরের পীরগঞ্জে অনলাইন ক্যাসিনো ও জুয়া খেলার অভিযোগে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার সকালে পৌরসভার ওসমানপুর মৌজার বাসস্ট্যান্ড থেকে আতিকুর রহমান (২৪) নামের ওই যুবককে আটক করা হয়। তাঁর বাড়ি উপজেলার একবারপুর পূর্বপাড়ায়।
পুলিশ জানায়, এ ঘটনায় পীরগঞ্জ থানায় নতুন জুয়া প্রতিরোধ আইন, ২০২৬-এর ২৪ / ২৭ ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ওই মামলায় আটক আতিকুর রহমানকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। একই মামলায় আরও চারজনকে পলাতক আসামি করা হয়েছে।
অভিযানকালে আটক ব্যক্তির কাছ থেকে ৪১টি মোবাইল সিম জব্দ করা হয়। এসব সিম অনলাইন ক্যাসিনো ও জুয়ার খেলার সময় ব্যবহারের উদ্দেশে সংরক্ষণ করা হয়েছিল।
এ বিষয়ে পীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল হক বলেন, এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে। পলাতক আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
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