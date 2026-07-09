বিয়ে করতে এসে গ্রেপ্তার মাদক মামলার পরোয়ানাভুক্ত আসামি

চাঁদপুরের হাইমচর উপজেলায় দ্বিতীয় বিয়ে করতে গ্রামের বাড়ি এসে গ্রেপ্তার হলেন ২০১৬ সালের একটি মাদক মামলার পরোয়ানাভুক্ত আসামি শহিদ গাজী ওরফে সবুজ গাজী। গতকাল বুধবার রাত ৯টার দিকে উপজেলার কালাচৌকিদার মোড় সংলগ্ন এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেন হাইমচর থানার ওসি মোহাম্মদ নাজমুল হাসান।
পুলিশ জানায়, শহিদ গাজী ওরফে সবুজ গাজী রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার ২০১৬ সালের একটি মাদক মামলার পরোয়ানাভুক্ত আসামি। তিনি হাইমচর থানার চরভাঙ্গা এলাকার নুর ইসলাম গাজী ওরফে নুরুল হক গাজীর ছেলে।
পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, সবুজ গাজী দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিলেন। সম্প্রতি দ্বিতীয় বিয়ে করার উদ্দেশ্যে ঢাকা থেকে গ্রামের বাড়ি এলে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিয়ের কনে দেখার প্রস্তুতির আগেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।
হাইমচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নাজমুল হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলায় পরোয়ানাভুক্ত আসামি সবুজকে কালাচৌকিদার মোড় এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
ওসি আরও জানান, ইতিপূর্বে তিনি আরেকটি বিয়ে করেছিলেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে তাকে চাঁদপুর আদালতে নেওয়া হলে আদালত তাকে কারাগারে পাঠান।
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