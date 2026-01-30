Ajker Patrika
তারেক রহমানের কাছে যা চাইলেন আবু সাঈদের বাবা

রংপুর প্রতিনিধি
রংপুরে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরের পীরগঞ্জে বাবনপুর গ্রামে শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করেছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৫টা ৫০ মিনিটের দিকে তিনি পীরগঞ্জে পৌঁছে আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করেন।

কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে আবু সাঈদের সমাধিস্থলে প্রবেশ করেন তারেক রহমান। সেখানে তিনি কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে আবু সাঈদের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং দোয়া-মোনাজাতে অংশ নেন। পরে আবু সাঈদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন তারেক রহমান। তখন তারেক রহমানের কাছে বিভিন্ন দাবির কথা তুলে ধরেন আবু সাঈদের পরিবারের সদস্যরা।

কবর জিয়ারত শেষে আবু সাঈদের বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। উঠানে বসে আবু সাঈদের মা, বাবা ও ভাই-বোনের সঙ্গে কথা বলেন। সেখানে প্রায় ১৭ মিনিট নানা বিষয়ে কথা বলেন তাঁরা।

এ সময় আবু সাঈদের বাবা মকবুল হোসেন তারেক রহমানকে বলেন, ক্ষমতায় গেলে যেন আবু সাঈদের হত্যার সঠিক বিচার করা হয়।

আবু সাঈদের বাবা মকবুল হোসেন বলেন, ‘আমি দাবি জানাইছি আমার ছেলের হত্যাকারীদের কড়াকড়ি বিচার করা হয় যেন। আরও যারা শহীদ হইছে, তাদেরও যেন বিচার করা হয়। যেগুলা পঙ্গু, অবহেলিত আছে, সেইলারও (সেগুলোরও) যেন পাশে থাকা হয়। আর পীরগঞ্জের মধ্যে একটা মেডিকেল স্থাপন করে দাও আর একটা কলকারখানা। কারণ, এই জায়গার মধ্যে অবহেলিত মানুষ কর্ম করবার জায়গা পায় না। এগুলা যেন কর্মসংস্থান একটা হয়।’

জবাবে তারেক রহমান বলেছেন, ‘যদি ক্ষমতায় যেতে পারি, তাহলে করব।’

তারেক রহমানের আগমনকে ঘিরে সমাধিস্থল ও আশপাশের এলাকায় আগে থেকেই নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়। অতিরিক্ত পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবি সদস্য মোতায়েনের পাশাপাশি সাদা পোশাকে গোয়েন্দা নজরদারিও ছিল চোখে পড়ার মতো।

আবু সাঈদ ২০২৪ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক এবং জুলাই বিপ্লবের শহীদ। তিনি রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ১২তম ব্যাচের মেধাবী শিক্ষার্থী ছিলেন। ১৬ জুলাই ২০২৪ তারিখে পুলিশের গুলিতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

