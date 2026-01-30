থানায় জিডি করলেন বিসিবি সভাপতি

বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে নিয়ে একটা খবর ছড়িয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ বুলবুল থানার শরণাপন্ন হয়েছেন।
সম্প্রতি ফেসবুকে পোস্ট করা কিছু ফটোকার্ডে বলা হয়, সদ্য শেষ হওয়া বিপিএলে ফিক্সিংয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বিসিবি সভাপতি! তাঁর বিরুদ্ধে নাকি তদন্তও শুরু করেছেন বিসিবির দুর্নীতি দমন ইউনিটের প্রধান অ্যালেক্স মার্শাল। এমন দাবি ভূয়া, ভিত্তিহীন শুধু নয়, বিরক্ত, হতাশ বু্লবুল থানায় জিডি পর্যন্ত করেছেন।
বিষয়টি নিয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মিরপুর থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করার বিষয়টি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে বিসিবি। বুলবুলের বিরুদ্ধে এমন মিথ্যা খবর ছড়ানোয় প্রতিবাদ জানানো হয়েছে বিসিবির পক্ষ থেকে।
বিসিবির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি দৃষ্টিগোচর হয়েছে যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একাধিক বিভ্রান্তিকর ও মিথ্যা দাবি ছড়ানো হচ্ছে যে, বিসিবি সভাপতি মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম বিসিবির ইন্টেগ্রিটি ইউনিটের স্বাধীন কমিটির প্রধান অ্যালেক্স মার্শালের তদন্তের আওতায় রয়েছেন। বোর্ড স্পষ্টভাবে জানাচ্ছে যে, এমন দাবি খবর ভুয়া, ভিত্তিহীন অ্যালেক্স মার্শাল ব্যক্তিগতভাবে এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং লিখিতভাবে নিশ্চিত করেছেন যে এ ধরনের কোনো তদন্তের অস্তিত্ব নেই। মার্শাল বলেন, বিসিবি সভাপতি আমার দ্বারা তদন্তাধীন—এটি সম্পূর্ণ অসত্য ও মনগড়া অভিযোগ।’
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ‘এ ধরনের ভুয়া তথ্য প্রচার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের জন্য গভীর উদ্বেগের বিষয়। এসব কর্মকাণ্ড বিসিবি সভাপতির সুনাম ক্ষুণ্ন করা এবং বোর্ড ও বাংলাদেশের ক্রিকেটের ভাবমূর্তি নষ্ট করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে, বিসিবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সংশ্লিষ্ট প্ল্যাটফর্ম/পেজ এবং এই মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মিরপুর থানায় ৩০.০১. ২০২৬ তারিখে সাধারণ ডায়েরি নং–৩৮৬৭ দায়ের করা হয়েছে।’
ভুয়া খবরে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে বিসিবি, ‘বোর্ড যেকোনো ধরনের মানহানির বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থানে রয়েছে এবং বিসিবি, এর খেলোয়াড় কিংবা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় জড়িত ব্যক্তি অথবা প্ল্যাটফর্মের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখবে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড জনসাধারণ ও গণমাধ্যমকে অনুরোধ জানাচ্ছে– যাচাই না করা তথ্য প্রচার বা শেয়ার করা থেকে বিরত থাকতে এবং সঠিক তথ্যের জন্য শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক সূত্রের ওপর নির্ভর করতে।’
৬০ বছর পর বেনফিকার বিপক্ষে মাঠে নেমেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। পর্তুগিজ ক্লাবটির বিপক্ষে দীর্ঘ ৫ যুগ পর খেলতে নেমে লস ব্লাঙ্কোসদের সঙ্গী হয়েছে দুঃস্মৃতি, ব্যর্থতা এবং দুর্দশা। অবিশ্বাস্য নাটকীয়তা এবং রোমাঞ্চ শেষে চ্যাম্পিয়নস লিগের প্রথম রাউন্ডের শেষ ম্যাচটিতে বেনফিকার মাঠ এস্তাদিও দা লুজ থেকে ৪-২ গোলের হার৩ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে অনিশ্চয়তা যেন কাটছেই না। পাকিস্তান অংশ নেবে কি না, সেটা এখনো নিশ্চিত নয়। শোনা যাচ্ছে, বিশ্বকাপ বয়কট করতে পারে ২০০৯ সালের চ্যাম্পিয়নরা। তবে এই ইস্যুতে পাকিস্তানকে সতর্ক করে দিলেন ভারতের সাবেক তারকা ক্রিকেটার সুরেশ রায়না।৪ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ যখন আসি আসি করছে, সে সময় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে একরকম ‘যুদ্ধংদেহী’ অবস্থা বিরাজ করছে। কখনো পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটাররা ধুয়ে দেন ভারতকে, বিপরীতে পাল্টা দিতেও পিছপা হন না ভারতীয়রা। এরই মধ্যে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে আকাশ চোপড়ার ঘটনাটি৬ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ অফিশিয়ালদের নামের তালিকা প্রকাশ করেছে আইসিসি। এই তালিকায় রয়েছেন বাংলাদেশের দুই আম্পায়ার। তাঁরা হলেন শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকত ও গাজী সোহেল। এক বিজ্ঞপ্তিতে বিশ্ব ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা আজ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।৬ ঘণ্টা আগে