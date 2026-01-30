Ajker Patrika
ক্রিকেট

থানায় জিডি করলেন বিসিবি সভাপতি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ৩০ জানুয়ারি ২০২৬, ২১: ৫৮
থানায় জিডি করলেন বিসিবি সভাপতি
আমিনুল ইসলাম বুলবুল। ফাইল ছবি

বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে নিয়ে একটা খবর ছড়িয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ বুলবুল থানার শরণাপন্ন হয়েছেন।

সম্প্রতি ফেসবুকে পোস্ট করা কিছু ফটোকার্ডে বলা হয়, সদ্য শেষ হওয়া বিপিএলে ফিক্সিংয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বিসিবি সভাপতি! তাঁর বিরুদ্ধে নাকি তদন্তও শুরু করেছেন বিসিবির দুর্নীতি দমন ইউনিটের প্রধান অ্যালেক্স মার্শাল। এমন দাবি ভূয়া, ভিত্তিহীন শুধু নয়, বিরক্ত, হতাশ বু্লবুল থানায় জিডি পর্যন্ত করেছেন।

বিষয়টি নিয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মিরপুর থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করার বিষয়টি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে বিসিবি। বুলবুলের বিরুদ্ধে এমন মিথ্যা খবর ছড়ানোয় প্রতিবাদ জানানো হয়েছে বিসিবির পক্ষ থেকে।

বিসিবির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি দৃষ্টিগোচর হয়েছে যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একাধিক বিভ্রান্তিকর ও মিথ্যা দাবি ছড়ানো হচ্ছে যে, বিসিবি সভাপতি মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম বিসিবির ইন্টেগ্রিটি ইউনিটের স্বাধীন কমিটির প্রধান অ্যালেক্স মার্শালের তদন্তের আওতায় রয়েছেন। বোর্ড স্পষ্টভাবে জানাচ্ছে যে, এমন দাবি খবর ভুয়া, ভিত্তিহীন অ্যালেক্স মার্শাল ব্যক্তিগতভাবে এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং লিখিতভাবে নিশ্চিত করেছেন যে এ ধরনের কোনো তদন্তের অস্তিত্ব নেই। মার্শাল বলেন, বিসিবি সভাপতি আমার দ্বারা তদন্তাধীন—এটি সম্পূর্ণ অসত্য ও মনগড়া অভিযোগ।’

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ‘এ ধরনের ভুয়া তথ্য প্রচার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের জন্য গভীর উদ্বেগের বিষয়। এসব কর্মকাণ্ড বিসিবি সভাপতির সুনাম ক্ষুণ্ন করা এবং বোর্ড ও বাংলাদেশের ক্রিকেটের ভাবমূর্তি নষ্ট করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে, বিসিবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সংশ্লিষ্ট প্ল্যাটফর্ম/পেজ এবং এই মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মিরপুর থানায় ৩০.০১. ২০২৬ তারিখে সাধারণ ডায়েরি নং–৩৮৬৭ দায়ের করা হয়েছে।’

ভুয়া খবরে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে বিসিবি, ‘বোর্ড যেকোনো ধরনের মানহানির বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থানে রয়েছে এবং বিসিবি, এর খেলোয়াড় কিংবা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় জড়িত ব্যক্তি অথবা প্ল্যাটফর্মের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখবে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড জনসাধারণ ও গণমাধ্যমকে অনুরোধ জানাচ্ছে– যাচাই না করা তথ্য প্রচার বা শেয়ার করা থেকে বিরত থাকতে এবং সঠিক তথ্যের জন্য শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক সূত্রের ওপর নির্ভর করতে।’

বিষয়:

খেলাবিসিবিক্রিকেটপাঠকের আগ্রহআমিনুল ইসলাম বুলবুল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

থানায় জিডি করলেন বিসিবি সভাপতি

থানায় জিডি করলেন বিসিবি সভাপতি

তারেক রহমানের কাছে যা চাইলেন আবু সাঈদের বাবা

তারেক রহমানের কাছে যা চাইলেন আবু সাঈদের বাবা

সোনার দামে বড় পতন, ভরিতে কমল সাড়ে ১৪ হাজার টাকা

সোনার দামে বড় পতন, ভরিতে কমল সাড়ে ১৪ হাজার টাকা

এনসিপির ৩৬ দফা নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ, যা আছে এতে

এনসিপির ৩৬ দফা নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ, যা আছে এতে

মদ্যপান ও বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক, যুগলকে ১৪০ বার দোররা

মদ্যপান ও বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক, যুগলকে ১৪০ বার দোররা

সম্পর্কিত

থানায় জিডি করলেন বিসিবি সভাপতি

থানায় জিডি করলেন বিসিবি সভাপতি

প্লে-অফেও সেই বেনফিকাকেই পেল রিয়াল

প্লে-অফেও সেই বেনফিকাকেই পেল রিয়াল

বিশ্বকাপ ইস্যুতে পাকিস্তানকে ভারতীয় ক্রিকেটারের সতর্কবার্তা

বিশ্বকাপ ইস্যুতে পাকিস্তানকে ভারতীয় ক্রিকেটারের সতর্কবার্তা

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে ভারতীয় ক্রিকেট বিশ্লেষকের খোঁচা

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে ভারতীয় ক্রিকেট বিশ্লেষকের খোঁচা