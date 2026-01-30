Ajker Patrika
বরিশাল

বরিশালে নেতা-কর্মীদের নিয়ে জামায়াতে যোগ দিলেন বিএনপি নেতা মাহবুব

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশালে নেতা-কর্মীদের নিয়ে জামায়াতে যোগ দিলেন বিএনপি নেতা মাহবুব
জামায়াতে যোগ দিলেন বিএনপি নেতা মাহবুব। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালের বানারীপাড়ায় বিএনপি থেকে পদত্যাগ করে নেতা-কর্মীদের নিয়ে জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিয়েছেন জেলা দক্ষিণ বিএনপির সদস্য ও বানারীপাড়া উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি মো. গোলাম মাহমুদ মাহবুব মাস্টার।

শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বিকেলে উপজেলার বাইশারী ইউনিয়নে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মাস্টার আব্দুল মান্নানের উদ্যোগে এক উঠান বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি জামায়াতে যোগদান করেন।

যোগদানকালে গোলাম মাহমুদ মাহাবুব বলেন, ‘শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৭৭ সালে সপ্তম শ্রেণির ছাত্র থাকা অবস্থায় ওনার খাল খনন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করি। পরে ১৯৭৯ সালে ছাত্রদলের মাধ্যমে রাজনীতিতে হাতেখড়ি। দীর্ঘ চার দশক বিএনপির রাজনীতি করেছি। মা, মাটি ও মানুষের দল ছিল বিএনপি। সেই বিএনপি আজ নেই।’

মাহবুব মাস্টারের সঙ্গে পৌর শ্রমিক দলের সভাপতি ইদ্রিস মল্লিক, পৌর কৃষক দলের সদ্য পদত্যাগী আহ্বায়ক আব্দুল গাফ্ফার হোসেন, উপজেলার ইলুহার ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি ডাক্তার নুরুজ্জামান, উদয়কাঠি ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি কাঞ্চন তালুকদার, বিশারকান্দি ইউনিয়ন শ্রমিক দলের সভাপতি আব্দুস সালাম মিয়া, বানারীপাড়ার বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান পটুয়াখালীর বাউফল বিএনপির সহছাত্রবিষয়ক সম্পাদক মশিউর রহমান সোহাগও জামায়াতে যোগদান করেছেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বানারীপাড়া উপজেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক মো. খলিলুর রহমান শাহাদত, পৌর জামায়াতের আমির মো. কাওছার হোসাইনসহ বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী।

এ ব্যাপারে বরিশাল জেলা দক্ষিণ বিএনপির সদস্যসচিব আবুল কালাম শাহিন বলেন, ‘আমি তাকে চেষ্টা করেছি অন্য দলে যোগ না দিতে। কিন্তু ক্ষোভ এবং কষ্টে দল ত্যাগ করেছেন মাহবুব ভাই। এটার জন্য আমাদের কষ্ট পাওয়া ছাড়া কিছুই করার নেই। তবে ওনার অন্য দলে যোগদান করা উচিত হয়নি।’

বিষয়:

বিএনপিবরিশাল বিভাগবানারীপাড়াজেলার খবরজামায়াতে ইসলামী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

থানায় জিডি করলেন বিসিবি সভাপতি

থানায় জিডি করলেন বিসিবি সভাপতি

তারেক রহমানের কাছে যা চাইলেন আবু সাঈদের বাবা

তারেক রহমানের কাছে যা চাইলেন আবু সাঈদের বাবা

সোনার দামে বড় পতন, ভরিতে কমল সাড়ে ১৪ হাজার টাকা

সোনার দামে বড় পতন, ভরিতে কমল সাড়ে ১৪ হাজার টাকা

এনসিপির ৩৬ দফা নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ, যা আছে এতে

এনসিপির ৩৬ দফা নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ, যা আছে এতে

মদ্যপান ও বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক, যুগলকে ১৪০ বার দোররা

মদ্যপান ও বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক, যুগলকে ১৪০ বার দোররা

সম্পর্কিত

রাবিতে নারী শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

রাবিতে নারী শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

জামায়াত নেতা হত্যা: দোষীদের আইনের আওতায় না আনলে ডিসি অফিস ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি

জামায়াত নেতা হত্যা: দোষীদের আইনের আওতায় না আনলে ডিসি অফিস ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি

মেঝেতে স্ত্রীর লাশ, বিছানায় পড়ে ছিলেন আহত সাংবাদিক

মেঝেতে স্ত্রীর লাশ, বিছানায় পড়ে ছিলেন আহত সাংবাদিক

শরীয়তপুরে ‘জনগণের মুখোমুখি’ অনুষ্ঠানে প্রার্থীকে হেনস্তা

শরীয়তপুরে ‘জনগণের মুখোমুখি’ অনুষ্ঠানে প্রার্থীকে হেনস্তা