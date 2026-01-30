বরিশালে নেতা-কর্মীদের নিয়ে জামায়াতে যোগ দিলেন বিএনপি নেতা মাহবুব

বরিশালের বানারীপাড়ায় বিএনপি থেকে পদত্যাগ করে নেতা-কর্মীদের নিয়ে জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিয়েছেন জেলা দক্ষিণ বিএনপির সদস্য ও বানারীপাড়া উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি মো. গোলাম মাহমুদ মাহবুব মাস্টার।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বিকেলে উপজেলার বাইশারী ইউনিয়নে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মাস্টার আব্দুল মান্নানের উদ্যোগে এক উঠান বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি জামায়াতে যোগদান করেন।
যোগদানকালে গোলাম মাহমুদ মাহাবুব বলেন, ‘শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৭৭ সালে সপ্তম শ্রেণির ছাত্র থাকা অবস্থায় ওনার খাল খনন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করি। পরে ১৯৭৯ সালে ছাত্রদলের মাধ্যমে রাজনীতিতে হাতেখড়ি। দীর্ঘ চার দশক বিএনপির রাজনীতি করেছি। মা, মাটি ও মানুষের দল ছিল বিএনপি। সেই বিএনপি আজ নেই।’
মাহবুব মাস্টারের সঙ্গে পৌর শ্রমিক দলের সভাপতি ইদ্রিস মল্লিক, পৌর কৃষক দলের সদ্য পদত্যাগী আহ্বায়ক আব্দুল গাফ্ফার হোসেন, উপজেলার ইলুহার ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি ডাক্তার নুরুজ্জামান, উদয়কাঠি ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি কাঞ্চন তালুকদার, বিশারকান্দি ইউনিয়ন শ্রমিক দলের সভাপতি আব্দুস সালাম মিয়া, বানারীপাড়ার বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান পটুয়াখালীর বাউফল বিএনপির সহছাত্রবিষয়ক সম্পাদক মশিউর রহমান সোহাগও জামায়াতে যোগদান করেছেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন বানারীপাড়া উপজেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক মো. খলিলুর রহমান শাহাদত, পৌর জামায়াতের আমির মো. কাওছার হোসাইনসহ বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী।
এ ব্যাপারে বরিশাল জেলা দক্ষিণ বিএনপির সদস্যসচিব আবুল কালাম শাহিন বলেন, ‘আমি তাকে চেষ্টা করেছি অন্য দলে যোগ না দিতে। কিন্তু ক্ষোভ এবং কষ্টে দল ত্যাগ করেছেন মাহবুব ভাই। এটার জন্য আমাদের কষ্ট পাওয়া ছাড়া কিছুই করার নেই। তবে ওনার অন্য দলে যোগদান করা উচিত হয়নি।’
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) সমাজকর্ম বিভাগের এক নারী শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাসংলগ্ন মেহেরচণ্ডীর একটি বাসা থেকে মরদেহ উদ্ধার করা। পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (রামেক) নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন২ মিনিট আগে
শেরপুরের শ্রীবরদী উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি রেজাউল করিমের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন নেতা-কর্মীরা। শুক্রবার বিকেল ৪টায় জেলা জামায়াতের উদ্যোগে শহরের মাইসাহেবা মসজিদের সামনে থেকে বিক্ষোভ শুরু হয়। শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে ডিসি গেটে গিয়ে এটি শেষ হয়।২৮ মিনিট আগে
রাজশাহীতে এক সাংবাদিকের স্ত্রীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ সময় সাংবাদিক নিজেও বাসায় আহত অবস্থায় পড়ে ছিলেন। রাজশাহী শহরের হড়গ্রাম বাজার এলাকার একটি বাসায় শুক্রবার সন্ধ্যার পর এ ঘটনা ঘটেছে।৩৯ মিনিট আগে
শরীয়তপুরে সুশাসনের জন্য নাগরিক-সুজন আয়োজিত ‘জনগণের মুখোমুখি’ অনুষ্ঠান চলাকালে সুপ্রিম পার্টি মনোনীত প্রার্থী নুর মোহাম্মদ মিয়াকে হেনস্তা এবং বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় এক নেতার ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। আজ শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বিকেলে শরীয়তপুর সরকারি কলেজমাঠে ওই অনুষ্ঠানে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে