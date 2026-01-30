Ajker Patrika
বিপিসি চেয়ারম্যান ওএসডি, আলোচনায় জ্বালানি খাতে দুর্নীতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
বিপিসি চেয়ারম্যান ওএসডি, আলোচনায় জ্বালানি খাতে দুর্নীতি
মো. আমিন উল আহসান। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি) চেয়ারম্যান মো. আমিন উল আহসানকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়েছে। দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী এই সরকারি প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদ থেকে সরিয়ে কেন তাঁকে ওএসডি করা হয়েছে, তা নিয়ে নানা চর্চা হচ্ছে জ্বালানি সেক্টরে। তাঁর মেয়াদকালে বিপিসি ও এর অধীন বিভিন্ন জ্বালানি কোম্পানিতে অনিয়ম, দুর্নীতি এবং ঢাকায় (বিপিসির প্রধান কার্যালয় চট্টগ্রামে) বসে তাঁর দায়িত্ব পালনের বিষয়গুলোকে সংশ্লিষ্টরা সামনে এনেছেন। তবে তাঁর ওএসডি আদেশে ওই ধরনের কোনো তথ্য নেই।

বুধবার (২৯ জানুয়ারি) জনপ্রাসন মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জারি করা আদেশে, ‘বিপিসির চেয়ারম্যান মো. আমিন উল আহসানকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি ) হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে।’

এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব জেতী প্রু বলেন, ‘মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে এই প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। জনস্বার্থে জারি করা এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে বলেও প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনের অনুলিপি ১৪টি সংস্থাকে দেওয়া হয়েছে।’

এদিকে সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে বেশির ভাগ সময় ঢাকা লিয়াজোঁ কার্যালয়ে অফিস করা, চট্টগ্রাম-ঢাকা জ্বালানি পাইপলাইন ফুটো করে তেল চুরি এবং গোদনাইল ফতুল্লা ডিপোতে তেল গায়েবের চেষ্টাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া, ৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে বিতরণ কোম্পানিগুলোর মধ্যে মেঘনা পেট্রোলিয়াম ও যমুনা অয়েলের কয়েকজন সিবিএর সংশ্লিষ্ট নেতারা অফিসে হাজির না হয়ে বেতন নিলেও তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়াসহ নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয় আলোচনায় এসেছে মো. আমিন উল আহসানকে ওএসডির ঘটনায়।

যমুনা অয়েল: ৬ দায়িত্বে এক কর্মকর্তা, দুর্নীতির অভিযোগযমুনা অয়েল: ৬ দায়িত্বে এক কর্মকর্তা, দুর্নীতির অভিযোগ

তথ্যমতে, ’২৪ সালের ১৩ এপ্রিল ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের আমলে সচিব পদে পদোন্নতি পেয়ে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি) চেয়ারম্যান পদে যোগদান করেছিলেন আমিন উল আহসান। ওই বছরের ৫ আগস্ট হাসিনা সরকারের পতনের পর সরকারি গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সবগুলো পদে রদবদল হয়। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলের অনেক আমলা ওএসডি হন। কিন্তু এ ব্যতিক্রম হিসেবে বিপিসির চেয়ারম্যানের পদে আসীন ছিলেন।

কিন্তু শেষমেশ আর শেষ রক্ষা হলো না। অনেকটা হঠাৎ বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়েছে তাঁকে।

