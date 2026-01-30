বনানীতে কর্কশিট ও হার্ডবোর্ডের গোডাউনে আগুন

রাজধানীর বনানীর চেয়ারম্যানবাড়ি এলাকায় একটি পাঁচতলা ভবনের পাঁচতলায় অবস্থিত একটি গোডাউনে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। গোডাউনটিতে কর্কশিট ও হার্ডবোর্ড সংরক্ষণ করা ছিল বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।
ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানায়, সন্ধ্যা ৭টা ৭ মিনিটে আগুন লাগার খবর পায় তারা। খবর পাওয়ার পর চারটি ইউনিট সন্ধ্যা ৭টা ২২ মিনিটে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। ৭টা ৫৪ মিনিটের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। পরে ৮টা ৪৯ মিনিটে আগুন নেভানো হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের নিয়ন্ত্রণকক্ষের ডিউটি অফিসার রাফি আল ফারুক বলেন, ভবনটি পাঁচতলায় থাকা একটি গোডাউনে আগুন লাগে। ভবনটিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অফিস ও আবাসিক ইউনিট রয়েছে।
রাফি আল ফারুক আরও জানান, প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
আবু সাঈদের বাবা মকবুল হোসেন বলেন, ‘আমি দাবি জানাইছি আমার ছেলের হত্যাকারীদের কড়াকড়ি বিচার করা হয় যেন। আরও যারা শহীদ হইছে, তাদেরও যেন বিচার করা হয়। যেগুলা পঙ্গু, অবহেলিত আছে, সেইলারও (সেগুলোরও) যেন পাশে থাকা হয়। আর পীরগঞ্জের মধ্যে একটা মেডিকেল স্থাপন করে দাও আর একটা কলকারখানা।৩৫ মিনিট আগে
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি) চেয়ারম্যান মো. আমিন উল আহসানকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়েছে। দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী এই সরকারি প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদ থেকে সরিয়ে কেন তাঁকে ওএসডি করা হয়েছে, তা নিয়ে নানা চর্চা হচ্ছে২ ঘণ্টা আগে
জেলা প্রশাসক মো. মমিন উদ্দিন বলেন, সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে বিষয়টি জানার সঙ্গে সঙ্গেই জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালককে তামিমের পরিবারকে সহযোগিতা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বরিশালে যেখানে বর্তমানে তার ডায়ালাইসিস চলছে, সেখানে যেন সর্বনিম্ন খরচে ডায়ালাইসিস নিশ্চিত করা হয়—সে বিষয়েও প্রয়োজনীয়২ ঘণ্টা আগে
রংপুরের পীরগঞ্জের বাবনপুর গ্রামে শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করেছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শুক্রবার সন্ধ্যা ৫টা ৫০ মিনিটে তিনি পীরগঞ্জে পৌঁছে আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করেন।৩ ঘণ্টা আগে