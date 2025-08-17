নকলসহ ধরা পড়ে কারাবাস, মুক্তির পর প্রভাষককে ফুলের মালা পরাল পরীক্ষার্থীরা

বদরগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি
রংপুরের বদরগঞ্জে পরীক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের ১২৬ সেট উত্তরপত্র (নকল) সরবরাহ করতে গিয়ে গোয়েন্দা পুলিশের হাতে ধরা পড়েন প্রভাষক শাফিকুল ইসলাম (৪২)। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে পৌর শহরের ওয়ারেছিয়া ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসায় আলিম পরীক্ষাকেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে। ওই দিন তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়।
পরদিন শুক্রবার তাঁকে বদরগঞ্জ থানা-পুলিশ রংপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করলে বিচারক তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন। পরে আদালত থেকে বের হওয়ার সময়ে পরীক্ষার্থীরা তাঁকে ফুলের মালা পরিয়ে বরণ করে নেয়। এমন ছবি ফেসবুকে ভাইরাল হলে এলাকায় আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে।
উপজেলার চারজন শিক্ষক বলেন, ‘একজন নকলবাজ শিক্ষককে হাতেনাতে ধরল গোয়েন্দা পুলিশ। পরে তাঁর বিরুদ্ধে থানায় মামলা হলো। আদালত জামিন দিলে ওই পরীক্ষার্থীরা তাঁকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়। এতে ওই প্রভাষককে আগামীতে নকল সরবরাহে আরও উৎসাহিত করা হলো।’
