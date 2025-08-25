সেতু থেকে ঝাঁপ দিয়ে নিখোঁজ শিক্ষার্থীর ৪০ ঘণ্টা পর লাশ উদ্ধার

গঙ্গাচড়া (রংপুর) প্রতিনিধি
রংপুরের গঙ্গাচড়ায় তিস্তা নদীতে সেতু থেকে ঝাঁপ দিয়ে নিখোঁজ হওয়ার ৪০ ঘণ্টা পর নীরব রায় উৎসের (১৮) লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার (২৫ আগস্ট) সকাল ১০টায় দ্বিতীয় তিস্তা সেতুর পূর্ব দিকে প্রায় আট কিলোমিটার দূরে লালমনিরহাটের আদিতমারী উপজেলার কালমাটি গোবর্ধন এলাকায় তার লাশ ভেসে ওঠে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেলে সাত বন্ধু ঘুরতে আসে দ্বিতীয় তিস্তা সেতু এলাকায়। পরে বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে নীরব রায় উৎস ও তার দুই বন্ধু দ্বিতীয় তিস্তা সেতু থেকে নদীতে ঝাঁপ দেয়। এরপর দুই বন্ধু তীরে উঠলেও নিখোঁজ হয় নীরব রায়। পরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ডুবুরি দল অভিযান চালায়। আজ সোমবার সকালে স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে তার লাশ উদ্ধার করে মহিপুরে আনা হয়। পরে পরিবারের সদস্যদের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়।
নিহত নীরব রায় উৎস নীলফামারীর জলঢাকা উপজেলার সদর এলাকার তপন রায়ের ছেলে। তিনি রংপুর পুলিশ লাইন স্কুল অ্যান্ড কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিলেন।
গঙ্গাচড়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (স্টেশন মাস্টার) আব্দুল মান্নান বলেন, ‘নিখোঁজের পর থেকে আমাদের ডুবুরি দল তল্লাশি চালাচ্ছিল। সোমবার সকালে দ্বিতীয় তিস্তা সেতুর পূর্ব দিকে প্রায় আট কিলোমিটার দূরে লাশ ভেসে ওঠে। পরে উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।’
