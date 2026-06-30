পীরগঞ্জে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

রংপুরের পীরগঞ্জে পূবালী ব্যাংক উপশাখার উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।
বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম। এ সময় তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ফলজ ও বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপণ করেন। কর্মসূচির আওতায় উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রায় ৩৫০টি গাছের চারা রোপণ করা হয়। এর মধ্যে আম, জাম, লিচু, পেয়ারা, সুপারি ও অন্যান্য প্রজাতির গাছ রয়েছে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি মাহমুদুন্নবী চৌধুরী পলাশ, পূবালী ব্যাংক উপশাখার ব্যবস্থাপক সাদি আল আরাফাত সিদ্দিক, পীরগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও কালের কণ্ঠের হাবিবুর রহমান, সিনিয়র সহসভাপতি ও দিনকালের বখতিয়ার রহমান, মাইটিভির মাহমুদুল হাসান, আরটিভির মিনহাজুল ইসলাম, দেশের কণ্ঠের মুশফিকুর রহমান পল্টন এবং আজকের পত্রিকার মিফতাহুল ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, ব্যাংকের কর্মকর্তা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।
জেলা পরিষদ প্রশাসক সাইফুল ইসলাম বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় পূবালী ব্যাংক কর্মসূচি নিয়েছে। এ জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও সবুজায়ন বৃদ্ধিতে বৃক্ষরোপণের বিকল্প নেই।
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