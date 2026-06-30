Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

মিরসরাইয়ে ১৯টি ভারতীয় গরু উদ্ধার, চোরাচালানের অভিযোগে গ্রেপ্তার ৪

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
মিরসরাইয়ে ১৯টি ভারতীয় গরু উদ্ধার, চোরাচালানের অভিযোগে গ্রেপ্তার ৪
জোরারগঞ্জ থানা পুলিশের অভিযানে ১৯টি ভারতীয় গরু উদ্ধার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ের করেরহাট ইউনিয়নের নয়াটিলা মাজারসংলগ্ন এলাকায় জোরারগঞ্জ থানা পুলিশের অভিযানে ১৯টি ভারতীয় গরু উদ্ধার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে অস্থায়ী চেকপোস্ট বসিয়ে পরিচালিত এ অভিযানে চোরাচালানের অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। একই সঙ্গে চোরাচালানে ব্যবহৃত দুটি পিকআপও জব্দ করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন, মিরসরাই উপজেলার করেরহাট ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব অলিনগর এলাকার মৃত ছমেদ আলীর ছেলে আব্দুর রাজ্জাক (৬৫), একই এলাকার আবুল খায়েরের ছেলে নজরুল ইসলাম (২২), ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলার শুভপুর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের জয়চাঁদপুর এলাকার সিরাজুল ইসলামের ছেলে মো. আরিফ (২৭) এবং একই উপজেলার মহামায়া ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের আইয়ুব আলীর ছেলে রাসেল প্রকাশ আলম (৩৫)।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ভারত থেকে চোরাই পথে আনা গরুর একটি চালান ওই এলাকা দিয়ে পাচার করা হবে—এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। সকাল সাড়ে ১১টার দিকে চেকপোস্টের দিকে আসা দুটি পিকআপ তল্লাশি করে ১৯টি গরু উদ্ধার করে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া গরুগুলোর আনুমানিক বাজারমূল্য ৫ লাখ ১৬ হাজার টাকা।

জোরারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আব্দুল হালিম বলেন, ‘অভিযানে ১৯টি ভারতীয় গরু উদ্ধার এবং পরিবহনে ব্যবহৃত দুটি পিকআপ জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ শেষে আদালতে পাঠানো হয়েছে।’

বিষয়:

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