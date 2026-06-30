Ajker Patrika
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গাইবান্ধা

গাইবান্ধায় বিএনপি-জামায়াতের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
আপডেট : ৩০ জুন ২০২৬, ২১: ২১
গাইবান্ধায় বিএনপি-জামায়াতের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
১৪৪ ধারা জারির পর মাঠে উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাইবান্ধার পলাশবাড়ী উপজেলায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। উপজেলা শহরের একই স্থানে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক দেওয়ার কারণে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি হওয়ার আশঙ্কায় এই আদেশ জারি করা হয়। আজ মঙ্গলবার (৩০ জুন) বিকেলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শেখ জাবের আহমেদ এই আদেশ জারি করেন।  

আদেশে বলা হয়েছে, ‘আজ বিকেল ৪টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত এই আদেশ কার্যকর থাকবে। আদেশে আরও উল্লেখ করা হয়, পলাশবাড়ী সদর শহরের চারমাথা থেকে ৫০০ মিটার এলাকায় পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশ, কোনো ধরনের অস্ত্র, লাঠি বা আগ্নেয়াস্ত্র বহন, স্লোগান বা মিছিল ও শব্দযন্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো।’  

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গতকাল সোমবার বিকেলে জুনদহ বাজার এলাকায় পূর্ববিরোধের জেরে উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুস সামাদের (মারো সামাদ) দুই ভাগনে কাকন ও নিয়নের সঙ্গে বরিশাল ইউনিয়ন ছাত্রশিবিরের কর্মী আল-আমিনের বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে তা হাতাহাতিতে রূপ নেয়। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে দুই দলের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষ হয়। সন্ধ্যা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াতের দফায় দফায় এই সংঘর্ষে উপজেলা বিএনপি সভাপতি আব্দুস সামাদ মণ্ডলসহ উভয় পক্ষের অন্তত ১৫ জন আহত হন। আহত আব্দুস সামাদকে বগুড়া শহীদ জিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও অন্যদের পলাশবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে উপজেলা বিএনপি আজ বিকেল ৪টায় পলাশবাড়ী চারমাথা মোড়ে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশের ডাক দেয়। একই স্থানে জামায়াতে ইসলামীও পাল্টা সমাবেশের ডাক দেয়।

জানতে চাইলে ইউএনও এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শেখ জাবের আহমেদ জানান, উপজেলার বরিশাল ইউনিয়নের দুটি রাজনেতিক দলের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে আজ দল দুটির পরস্পরবিরোধী অবস্থানের কারণে পলাশবাড়ী চারমাথা থেকে ৫০০ মিটার এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মারাত্মক অবনতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ কারণে আজ বিকেল ৪টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত ফৌজদারি কার্যবিধির ১৮৯৮-এর ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।

বিষয়:

গাইবান্ধাবিএনপি১৪৪ ধারাপলাশবাড়ীজামায়াতে ইসলামী
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