গাইবান্ধায় কারাগারে অসুস্থ হয়ে আ.লীগ নেতার মৃত্যু

গাইবান্ধা, প্রতিনিধি
তারিক রিফাত । ছবি: সংগৃহীত
তারিক রিফাত । ছবি: সংগৃহীত

গাইবান্ধা কারাগারে অসুস্থ হয়ে তারিক রিফাত (৫০) নামে এক আওয়ামী লীগ নেতা মারা গেছেন। রোববার (২৩ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে বিষয়টি নিশ্চিত করছেন গাইবান্ধা কারাগারের জেলার মো. আতিকুর রহমান।

নিহত তারিক রিফাত গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার রাজাহার ইউনিয়নের প্রভুরামপুর গ্রামের আবু তাহেরের ছেলে। তারিক রিফাত ওই ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের অর্থ সম্পাদক এবং গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম লীগের আহ্বায়ক ছিলেন।

গাইবান্ধা কারাগারের জেলার মো. আতিকুর রহমান বলেন, আজ বিকেল ৪টার দিকে তারিক রিফাতকে কারাগারে আনা হয়। কিছুক্ষণ পরই তিনি অসুস্থ হন। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

তিনি আরও বলেন, সম্প্রতি তারিক রিফাতের হার্টে রিং পরানো হয়েছিল এবং তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। ময়নাতদন্ত শেষে আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

গাইবান্ধা জেলারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের দায়িত্বরত মেডিকেল অফিসার ডা. শিশির ঘোষ বলেন, তারিক রিফাত হাসপাতালে আনার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বুলবুল ইসলাম বলেন, ১৭ নভেম্বর কারাগার থেকে জামিনে মুক্তির পর সেদিন রাতেই তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। অসুস্থতার কারণে তাঁকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসা শেষে গতকাল বিকেলে তাঁকে থানায় আনা হয়। দুপুরে আদালতে পাঠানো হলে বিচারক তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

তিনি আরও বলেন, তারিক রিফাতের বিরুদ্ধে গত বছরের ৫ আগস্টের আগে ফুলপুকুরিয়া এলাকায় হামলা, বিএনপি অফিস ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগ, জামায়াত নেতাকে হত্যাচেষ্টা এবং বিস্ফোরক আইনের একাধিক মামলায় অভিযোগ রয়েছে। এর মধ্যে দুটি মামলায় তিনি এজাহারনামীয় আসামি ছিলেন। এর আগে তাঁকে গত ১৯ অক্টোবর গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।

