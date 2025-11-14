Ajker Patrika

রাতের আঁধারে মসজিদের জমির ধান কেটে বিনষ্ট, গ্রামবাসীর ক্ষোভ

পীরগাছা (রংপুর) প্রতিনিধি
রাতের আঁধারে মসজিদের জমির আধা পাকা ধান কেটে বিনষ্ট। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাতের আঁধারে মসজিদের জমির আধা পাকা ধান কেটে বিনষ্ট। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরের পীরগাছায় রাতের আঁধারে মসজিদের জমির আধা পাকা ধান কেটে বিনষ্ট করার অভিযোগ উঠেছে এক প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। আদালতে মামলা চলমান থাকা সত্ত্বেও ১৮ শতাংশ জমির ধান কেটে নষ্ট করা হয়েছে। এ ঘটনাকে ঘিরে মুসল্লি ও গ্রামবাসীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার কান্দি ইউনিয়নের তালুক কান্দি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, গ্রামের তালুক কান্দি শাহি জামে মসজিদের উন্নয়নের জন্য প্রবাসী বাবু মিয়া ১৮ শতাংশ জমি দান করেন। তৎকালীন মসজিদ কমিটির কোষাধ্যক্ষ আব্দুর রউফ মিয়া ওই জমি মৌখিক চুক্তিতে বিক্রি করে মসজিদের ছাদের ঢালাই সম্পন্ন করেন। পরে আব্দুর রউফ মিয়া কমিটি থেকে বাদ পড়লে জমি নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি করেন। তিনি জমির অংশীদার দাবি করছেন। এ নিয়ে আদালতে মামলা চলমান।

এই অবস্থায় মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে জমিতে আমন ধান রোপণ করা হয়। ধান আধা পাকা অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও গতকাল গভীর রাতে পুরো জমির ধান কেটে বিনষ্ট করা হয়। এ ঘটনায় এলাকাজুড়ে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। আজ শুক্রবার জুমার নামাজ শেষে মুসল্লিরা জমি পরিদর্শন করেন এবং জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানান।

স্থানীয় জোবাইদুল ইসলাম, জিয়ারুল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম সুজন এবং এস এ সবুর জীবন বলেন, ‘এই জমি নিয়ে ১২–১৫ বার সালিস হয়েছে। কিন্তু কোনো সমাধান হয়নি। কোনো কাগজপত্র ছাড়াই ঝামেলা তৈরি করছেন আব্দুর রউফ মিয়া।

মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বলেন, ‘মসজিদ ফান্ডের টাকা দিয়ে ধান রোপণ ও পরিচর্যা করা হয়েছে। অথচ রাতের আঁধারে সেই ধান কেটে বিনষ্ট করা হয়েছে। কোনো মুসলমানের পক্ষে এমন কাজ করা সম্ভব নয়। আমরা বিচার দাবি করছি।’

জানতে চাইলে অভিযুক্ত আব্দুর রউফ মিয়া বলেন, ‘আমি বাড়িতে ছিলাম না। একটি কুলখানিতে ছিলাম। ধান কাটার বিষয় জানি না।’ এ বিষয়ে পীরগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রোমেল বড়ুয়া বলেন, এ ঘটনায় এখনো কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

পীরগাছারংপুর জেলামামলাঅভিযোগরংপুরআদালতজেলার খবররংপুর বিভাগধান
ঢাকায় গ্রেপ্তার নেতা-কর্মীদের পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার ঘোষণা যুবলীগ নেতার

ঢাকায় গ্রেপ্তার নেতা-কর্মীদের পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার ঘোষণা যুবলীগ নেতার

‘আমি নারী প্রেম করি নাই, বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসেছি’

‘আমি নারী প্রেম করি নাই, বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসেছি’

গাংনী সীমান্ত দিয়ে ১২ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ

গাংনী সীমান্ত দিয়ে ১২ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ

জুলাই অভ্যুত্থানের লাখ ভাগের এক ভাগ আশাও পূরণ হয় নাই: লতিফ সিদ্দিকী

জুলাই অভ্যুত্থানের লাখ ভাগের এক ভাগ আশাও পূরণ হয় নাই: লতিফ সিদ্দিকী

ঢাকায় গ্রেপ্তার নেতা-কর্মীদের পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার ঘোষণা যুবলীগ নেতার

ইসলামপুর (জামালপুর) প্রতিনিধি 
মো. মোহন মিয়া। ছবি: সংগৃহীত
মো. মোহন মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের অনলাইনে ডাকা ১৩ নভেম্বরের কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে গ্রেপ্তার হওয়া জামালপুরের ইসলামপুরের নেতা-কর্মীদের পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন মো. মোহন মিয়া নামের এক যুবলীগ নেতা। আজ শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) সকাল থেকে মোহন মিয়ার দেওয়া ওই ঘোষণা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে।

মোহন মিয়া ইসলামপুর উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক। এ ছাড়া তিনি ইসলামপুর পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর।

ফেসবুক ঘেঁটে দেখা গেছে, মোহন মিয়া তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে আওয়ামী লীগের কর্মসূচি সফল করতে একটি সাদা-কালো স্টিকার পোস্ট করেছেন। এতে তিনি লিখেছেন, ‘ঢাকায় লকডাউন কর্মসূচিতে গিয়ে ইসলামপুর উপজেলার কেউ যদি এরেস্ট হন তাঁর পরিবারের দায়িত্ব আমি উপজেলা আওয়ামী যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক নিবো, ইনশাআল্লাহ। জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু।’

ইসলামপুর থানাসূত্রে জানা গেছে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলার ঘটনায় করা মামলার এজাহার ও চার্জশিটভুক্ত আসামি মোহন মিয়া। এ ছাড়া গত বছরের ১৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় উপজেলার গোয়ালেরচর ইউনিয়নের সভারচর এলাকায় বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের বিক্ষোভ-মিছিলের ঘটনায় ইসলামপুর থানায় করা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি।

ইসলামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আ স ম আতিকুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘যুবলীগ নেতা মোহন মিয়া ফেসবুকে কী লিখে পোস্ট করেছেন, সেটা নজরে পড়েনি। তবে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। তিনি গ্রেপ্তার এড়াতে আত্মগোপনে চলে গেছেন। তাঁকে গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।’

বিষয়:

ইসলামপুরজামালপুরময়মনসিংহ বিভাগঢাকাযুবলীগজেলার খবরআওয়ামী লীগ
রাতের আঁধারে মসজিদের জমির ধান কেটে বিনষ্ট, গ্রামবাসীর ক্ষোভ

রাতের আঁধারে মসজিদের জমির ধান কেটে বিনষ্ট, গ্রামবাসীর ক্ষোভ

'আমি নারী প্রেম করি নাই, বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসেছি'

‘আমি নারী প্রেম করি নাই, বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসেছি’

গাংনী সীমান্ত দিয়ে ১২ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ

গাংনী সীমান্ত দিয়ে ১২ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ

জুলাই অভ্যুত্থানের লাখ ভাগের এক ভাগ আশাও পূরণ হয় নাই: লতিফ সিদ্দিকী

জুলাই অভ্যুত্থানের লাখ ভাগের এক ভাগ আশাও পূরণ হয় নাই: লতিফ সিদ্দিকী

'আমি নারী প্রেম করি নাই, বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসেছি'

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি 
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী। ছবি: আজকের পত্রিকা
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী। ছবি: আজকের পত্রিকা

বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বলেছেন, ‘এ দেশে জয় বাংলা বললে যদি অপরাধ হয়, তাহলে আমাকে প্রথম গ্রেপ্তার করতে হবে। আমাদের লোকজন সব সময় সর্বত্র ‘‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’’ বলবে।’

আজ শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার নিজগ্রাম ছাতিহাটিতে জুমার নামাজ আদায় করেন দুই ভাই বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী ও লতিফ সিদ্দিকী। নামাজ আদায় শেষে মসজিদের সামনে উপস্থিত কর্মী-সমর্থক-অনুসারীদের উদ্দেশে কাদের সিদ্দিকী এসব কথা বলেন।

কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কাদের সিদ্দিকী বলেন, ‘আমি আওয়ামী লীগ করেছি। ভাসানীর আওয়ামী লীগ করেছি, বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ করেছি, গণমানুষের আওয়ামী লীগ করেছি। আমি নারী প্রেম করি নাই, বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসে মানুষকে ভালোবাসতে শিখেছি, বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসে দেশকে ভালোবাসতে শিখেছি। দেশপ্রেম সহজ জিনিস না। দেশপ্রেম ধারণ করতে তপস্যা করতে হয়, ধৈর্য ধারণ করতে হয়। গণমানুষের ভালোবাসা পেলে দেশপ্রেম হয়ে যায়।’

কাদের সিদ্দিকী আরও বলেন, ‘জুলাই আন্দোলনের যোদ্ধাদের আমি সমর্থন করি। কারণ, শেখ হাসিনার পতন প্রয়োজন ছিল—দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য। কিন্তু অভ্যুত্থানপরবর্তী জুলাই যোদ্ধাদের কার্যক্রমকে একবিন্দুও সমর্থন করি না।’

এ সময় সাবেক সংসদ সদস্য লায়লা সিদ্দিকী, কালিহাতী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শামিম আল মনসুর আজাদ সিদ্দিকী এবং বিভিন্ন এলাকার সিদ্দিকী পরিবারের কর্মী-সমর্থক-অনুসারীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

টাঙ্গাইলঢাকা বিভাগনারীকালিহাতীবঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানজেলার খবর
রাতের আঁধারে মসজিদের জমির ধান কেটে বিনষ্ট, গ্রামবাসীর ক্ষোভ

রাতের আঁধারে মসজিদের জমির ধান কেটে বিনষ্ট, গ্রামবাসীর ক্ষোভ

ঢাকায় গ্রেপ্তার নেতা-কর্মীদের পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার ঘোষণা যুবলীগ নেতার

ঢাকায় গ্রেপ্তার নেতা-কর্মীদের পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার ঘোষণা যুবলীগ নেতার

গাংনী সীমান্ত দিয়ে ১২ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ

গাংনী সীমান্ত দিয়ে ১২ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ

জুলাই অভ্যুত্থানের লাখ ভাগের এক ভাগ আশাও পূরণ হয় নাই: লতিফ সিদ্দিকী

জুলাই অভ্যুত্থানের লাখ ভাগের এক ভাগ আশাও পূরণ হয় নাই: লতিফ সিদ্দিকী

গাংনী সীমান্ত দিয়ে ১২ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি
হস্তান্তরিত বাংলাদেশিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
হস্তান্তরিত বাংলাদেশিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজীপুর সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ১২ বাংলাদেশিকে ফেরত দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।

শুক্রবার দুপুরে এ পতাকা বৈঠক হয়।

হস্তান্তরিত ব্যক্তিরা হলেন মো. সাহেব আলী (৫১), মো. ফজল রাব্বি (৪২), মাহফুজুর রহমান ইমরান (২২), সুমনা (২১), মারুফা খাতুন (১৬), নুরজাহান বেগম (৪৮), রুপি বেগম (১৮), রেশমা আক্তার (১৭), মিরাজ শেখ (২১), মিরাজ মোল্লা (১৯), রফিক শেখ (২০) ও মো. রনি আহমেদ বাবু (৩০)।

বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, আজ শুক্রবার সকালে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কাজীপুর বিওপি সীমান্ত এলাকার প্রায় ১০০ গজ অভ্যন্তরে ১৪৭ নম্বর পিলারের বিএসএফ ও বিজিবির মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে বিএসএফ ১২ জন বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে। ফেরত আসা ব্যক্তিদের বাড়ি খুলনা, রাজবাড়ী, সিরাজগঞ্জ, বাগেরহাট ও কুষ্টিয়া জেলায়। তারা বিভিন্ন সময় দালালের মাধ্যমে অবৈধভাবে ভারতে ঢুকেছিল।

পরে ভারতীয় পুলিশ তাদের আটক করে। আজ আনুষ্ঠানিকভাবে বিজিবি তাদের গাংনী থানায় হস্তান্তর করে।

কাজীপুর বিওপি ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার শাহাবুদ্দিন ও ভারতের বিএসএফ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার সাব্বিন্দার সিংসহ বিএসএফ ও বিজিবির সদস্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, শুক্রবার সন্ধ্যায় গাংনীর কাজীপুর বিজিবি সদস্যরা ভারত থেকে হস্তান্তর হওয়া মোট ১২ জনকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করেছেন। আইনিপ্রক্রিয়া শেষে তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

বিষয়:

মেহেরপুরগাংনীবিএসএফবাংলাদেশিখুলনা বিভাগবৈঠকজেলার খবর
রাতের আঁধারে মসজিদের জমির ধান কেটে বিনষ্ট, গ্রামবাসীর ক্ষোভ

রাতের আঁধারে মসজিদের জমির ধান কেটে বিনষ্ট, গ্রামবাসীর ক্ষোভ

ঢাকায় গ্রেপ্তার নেতা-কর্মীদের পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার ঘোষণা যুবলীগ নেতার

ঢাকায় গ্রেপ্তার নেতা-কর্মীদের পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার ঘোষণা যুবলীগ নেতার

'আমি নারী প্রেম করি নাই, বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসেছি'

‘আমি নারী প্রেম করি নাই, বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসেছি’

জুলাই অভ্যুত্থানের লাখ ভাগের এক ভাগ আশাও পূরণ হয় নাই: লতিফ সিদ্দিকী

জুলাই অভ্যুত্থানের লাখ ভাগের এক ভাগ আশাও পূরণ হয় নাই: লতিফ সিদ্দিকী

জুলাই অভ্যুত্থানের লাখ ভাগের এক ভাগ আশাও পূরণ হয় নাই: লতিফ সিদ্দিকী

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি 
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন লতিফ সিদ্দিকী। ছবি: আজকের পত্রিকা
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন লতিফ সিদ্দিকী। ছবি: আজকের পত্রিকা

মহান মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইলের কমান্ডার ইন চিফ ও সাবেক মন্ত্রী আবদুল লতিফ সিদ্দিকী বলেছেন, ‘ড. ইউনূসের নেতৃত্বে একটি পরিষদ দেশ চালাচ্ছে, এটাকে আমি সরকার বলি না। জুলাই অভ্যুত্থানের পর সরকারের প্রতি মানুষের অনেক আকাঙ্ক্ষা, অনেক আশা ছিল। কিন্তু তার লাখ ভাগের এক ভাগও পূরণ হয় নাই।’

আজ শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার নিজগ্রাম ছাতিহাটীতে জুমার নামাজ আদায় করেন দুই ভাই বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী ও লতিফ সিদ্দিকী। নামাজ আদায় শেষে মসজিদের সামনে উপস্থিত কর্মী-সমর্থক-অনুসারীদের উদ্দেশে লতিফ সিদ্দিকী এসব কথা বলেন।

লতিফ সিদ্দিকী বলেন, ‘স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে নাই, জিয়া পারে নাই, এরশাদ পারে নাই, খালেদা জিয়া পারে নাই আর একজনের নামই আমি বলতে চাই না।’ তিনি আরও বলেন, ‘জীবদ্দশায় আমি আর কোনো রাজনৈতিক দল করব না। কিন্তু বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর পাশে সারা জীবন থাকব।’

এ সময় সাবেক সংসদ সদস্য লায়লা সিদ্দিকী, কালিহাতী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শামিম আল মনসুর আজাদ সিদ্দিকী এবং সিদ্দিকী পরিবারের কর্মী-সমর্থক-অনুসারীরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে আজ সকালে লতিফ সিদ্দিকী টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার উপজেলার আটিয়ায় সুলতান আলাউদ্দিন হোনাইন শাহ কাশ্মিরী (র.)-এর মাজার জিয়ারত করেন। পরে এলেঙ্গা হয়ে কালিহাতীর নিজ গ্রাম ছাতিহাটীতে আসেন তিনি। সেখানে তিনি পারিবারিক কবরস্থানে বাবা-মায়ের কবর জিয়ারত শেষে জুমার নামাজ আদায় করেন।

বিষয়:

টাঙ্গাইলঢাকা বিভাগজেলার খবরমুক্তিযুদ্ধ
রাতের আঁধারে মসজিদের জমির ধান কেটে বিনষ্ট, গ্রামবাসীর ক্ষোভ

রাতের আঁধারে মসজিদের জমির ধান কেটে বিনষ্ট, গ্রামবাসীর ক্ষোভ

ঢাকায় গ্রেপ্তার নেতা-কর্মীদের পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার ঘোষণা যুবলীগ নেতার

ঢাকায় গ্রেপ্তার নেতা-কর্মীদের পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার ঘোষণা যুবলীগ নেতার

'আমি নারী প্রেম করি নাই, বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসেছি'

‘আমি নারী প্রেম করি নাই, বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসেছি’

গাংনী সীমান্ত দিয়ে ১২ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ

গাংনী সীমান্ত দিয়ে ১২ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ