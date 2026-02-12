সাঈদীপুত্র শামীমকে কাঁদিয়ে হাসলেন ধানের শীষের সুমন

পিরোজপুর-২ (কাউখালি, ভান্ডারিয়া, নেছারাবাদ) আসনে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী আহম্মদ সোহেল মনজুর সুমন বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি মনোনীত দাড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী শামীম বিন সাঈদীকে ৯,২৪০ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন।
ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী আহম্মদ সোহেল মনজুর সুমন পেয়েছেন মোট ১,০৪, ৪১৩ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শামীম বিন সাঈদী পেয়েছেন ৯৫,১৭৩ ভোট। এ আসনে ১৬৬টি কেন্দ্রের মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৪,০৯,২৮৮ জন।
কাউখালি উপজেলা সহকারী রিটার্নিং অফিস সূত্রে জানা গেছে, ৩৩টি কেন্দ্রে মোট ৬৫,৫৩৪ ভোটারের মধ্যে বিএনপি প্রার্থী পেয়েছেন ১৫,০০৩ ভোট এবং জামায়াত প্রার্থী পেয়েছেন ১৮,৯৯১ ভোট। এতে কাউখালি থেকে শামীম বিন সাঈদী ৩,৯৮৮ ভোটে এগিয়ে ছিলেন।
ভান্ডারিয়া উপজেলা সহকারী রিটার্নিং অফিস সূত্রে জানা যায়, ৫৬টি কেন্দ্রে মোট ভোটার ১,৪১, ৭৬৪ জন। এখানে আহম্মদ সোহেল মনজুর সুমন পেয়েছেন ১৯,৯১০ ভোট, আর শামীম বিন সাঈদী পেয়েছেন ৩৯,০১৯ ভোট। ফলে এ উপজেলা থেকেও জামায়াত প্রার্থী ১৯,১০৯ ভোটে এগিয়ে ছিলেন। দুই উপজেলার ধারাবাহিক ফলাফলে জামায়াত সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা দিলেও তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি।
এ আসনের সবচেয়ে বেশি ভোটার অধ্যুষিত নেছারাবাদ উপজেলার ফলাফল পাল্টে দেয় পুরো নির্বাচনের চিত্র। প্রতিটি কেন্দ্র থেকে ধানের শীষের জয়জয়কারের খবরে ম্লান হয়ে যায় জামায়াত সমর্থকদের আনন্দ।
নেছারাবাদ উপজেলা সহকারী রিটার্নিং অফিস সূত্রে জানা গেছে, ৭৭টি কেন্দ্রে মোট ১,৯৭, ৯৯৯ ভোটারের মধ্যে আহম্মদ সোহেল মনজুর সুমন পেয়েছেন ৬৯,৫০০ ভোট, আর শামীম বিন সাঈদী পেয়েছেন ৩৭,১৬৩ ভোট। এই উপজেলা থেকেই বিএনপি প্রার্থী ৩২,৪৩৭ ভোটের বিশাল ব্যবধানে এগিয়ে গিয়ে শেষ হাসি হাসে বিএনপি।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নোয়াখালী-৬ (হাতিয়া) আসনে ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী ও এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম মূখ্য সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদ বিজয়ী হয়েছেন। তিনি নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী মাহবুবের রহমান শামীম থেকে ২৬ হাজার ৭৪৬ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন।৬ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নীলফামারী ১,২, ৩ ও ৪ আসনের সব কটিতেই জয় পেয়েছেন জামায়াত ইসলামীর প্রার্থীরা। এর মধ্যে নীলফামারী-১ আসনে বিজয়ী হয়েছেন আব্দুস সাত্তার, নীলফামারী-২ আসনে আল ফারুক আব্দুল লতিফ, নীলফামারী-৩ আসনে ওবায়দুল্লাহ সালাফি এবং নীলফামারী-৪ আসনে হাফেজ আব্দুল মুত্তাকিম বিজয়ী হয়েছেন।২৫ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১৮ আসনে বেসরকারীভাবে ধানের শীষের প্রার্থী এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন বিজয়ী হয়েছেন। ৩৪ হাজার ৫৫৩ ভোট কম পেয়ে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হলেন শাপলা কলির আরিফুল ইসলাম।২৭ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নরসিংদীর পাঁচটি সংসদীয় আসনেই বিজয় অর্জন করেছেন বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থীরা। দীর্ঘদিন আওয়ামী লীগের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত জেলাটিতে এবারের নির্বাচনে বড় ধরনের রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে।১ ঘণ্টা আগে