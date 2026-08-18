পীরগঞ্জে পার্টনার প্রকল্পের কংগ্রেস অনুষ্ঠিত

রংপুরের পীরগঞ্জে ‘প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্টারপ্রেনারশিপ অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার)’ প্রকল্পের আওতায় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছে।
উপজেলা কৃষি বিভাগের উদ্যোগে আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলা পরিষদের হলরুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পীরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহমুদুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ সুমন আহমেদ।
উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা জিনার সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন রংপুর-৬ আসনের সংসদ সদস্য নুরুল আমিন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ঢাকার প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর আবুল কালাম আজাদ, রংপুর অঞ্চলের মনিটরিং কর্মকর্তা অশোক কুমার, অতিরিক্ত পরিচালক সৈয়দা সিফাত জাহান, রংপুরের অতিরিক্ত উপপরিচালক মাহমুদা খাতুন, উপজেলা বিএনপির সভাপতি মাহমুদুন্নবী চৌধুরী পলাশ, সহসভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান সেলিম, অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা তানজিমা খাতুন ও কৃষিবিদ শাজাহান আলী।
কংগ্রেসে আধুনিক কৃষির প্রচার ও প্রসারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। দেশের মানুষের নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণে বিষমুক্ত এবং পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। একই সঙ্গে তরুণ ও নারীদের আধুনিক কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নতুন কৃষি উদ্যোক্তা তৈরির উদ্যোগকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।
কংগ্রেসের অন্যতম আকর্ষণ ছিল সফল কৃষকদের অভিজ্ঞতা বিনিময়। তাঁরা আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, উৎপাদন পদ্ধতি ও কৃষিকাজে তাঁদের সাফল্যের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। এতে উপস্থিত প্রান্তিক কৃষকেরা আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদে উৎসাহিত হন।
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