Ajker Patrika
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চুয়াডাঙ্গা

চুয়াডাঙ্গায় পুলিশের কৃতী শিক্ষার্থী সন্তানদের সংবর্ধনা ও মেধাবৃত্তি প্রদান

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি­
চুয়াডাঙ্গায় পুলিশের কৃতী শিক্ষার্থী সন্তানদের সংবর্ধনা ও মেধাবৃত্তি প্রদান
আজ বেলা ১১টায় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের সম্মেলনকক্ষে সংবর্ধনা ও মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়। ছবি: সংগৃহীত

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সদস্যদের কৃতী শিক্ষার্থী সন্তানদের সংবর্ধনা ও মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। শনিবার (৩ অক্টোবর) বেলা ১১টায় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের (এসপি) সম্মেলনকক্ষে বাংলাদেশ পুলিশ কল্যাণ ট্রাস্টের আয়োজনে এ সংবর্ধনা ও মেধাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কৃতী শিক্ষার্থীদের হাতে মেধাবৃত্তির ক্রেস্ট, সনদপত্র ও সম্মানীর অর্থ তুলে দেন চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার মেহেদী শাহরিয়ার।

আজ বেলা ১১টায় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের সম্মেলনকক্ষে সংবর্ধনা ও মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়। ছবি: সংগৃহীত
আজ বেলা ১১টায় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের সম্মেলনকক্ষে সংবর্ধনা ও মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়। ছবি: সংগৃহীত

২০২৪ ও ২০২৫ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি/সমমান এবং এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় সব বিষয়ে ‘এ প্লাস’ (A+) পাওয়া জেলা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার সদস্যদের সন্তানদের এ সংবর্ধনা ও মেধাবৃত্তি দেওয়া হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পুলিশ সুপার মেহেদী শাহরিয়ার কৃতী শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন। তিনি বলেন, ‘কৃতী সন্তানদের এই স্বীকৃতি ও উৎসাহ প্রদান তাদের ভবিষ্যৎ সাফল্যের পথে আরও বেশি অনুপ্রেরণা জোগাবে। শুধু মেধার বিকাশ নয়, শিক্ষার্থীদের সততা, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ ধারণ করে দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে হবে।’

অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা, বিভিন্ন পদমর্যাদার পুলিশ সদস্য, কৃতী শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকেরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

শিক্ষার্থীচুয়াডাঙ্গাপুলিশ
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