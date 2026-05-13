Ajker Patrika
কুমিল্লা

কুমিল্লার পশুর হাটে নতুন আকর্ষণ ‘সুলতান’

 কুমিল্লা প্রতিনিধি 
কুমিল্লার সদর দক্ষিণ উপজেলার লক্ষ্মীনগর এলাকায় এবারের কোরবানির পশুর বাজারে নজর কাড়ছে ব্যতিক্রমী এই উট ‘সুলতান’। ছবি: আজকের পত্রিকা

আসন্ন পবিত্র ঈদুল আজহাকে কেন্দ্র করে কুমিল্লার পশুর হাটে এবার নতুন আকর্ষণ ‘সুলতান’। জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলার লক্ষ্মীনগর এলাকার একটি অ্যাগ্রো ফার্মে আনা হয়েছে বিশাল আকৃতির উট। এর নাম দেওয়া হয়েছে সুলতান, যার দাম হাঁকা হচ্ছে ৩২ লাখ টাকা।

খামার-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, প্রায় দুই মাস আগে ভারতের রাজস্থান থেকে উটটি আনা হয়। ব্যতিক্রমী পশুটি স্থানীয়ভাবে ব্যাপক কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে। গরু ও ছাগলের পাশাপাশি পশুর হাটে উটের উপস্থিতি নতুন মাত্রা যোগ করেছে বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

প্রতিদিন দূরদুরান্ত থেকে দর্শনার্থীরা সুলতানকে দেখতে খামারে ভিড় করছেন। বিশেষ করে শিশু-কিশোরদের মধ্যে উটটি ঘিরে উৎসাহ বেশি দেখা যাচ্ছে। অনেকে ছবি ও ভিডিও ধারণ করতে ব্যস্ত সময় পার করছেন।

সুলতানের দেখভালকারীরা জানান, দুই মাস আগে আনা হয়েছে সুলতানকে। আনুমানিক ছয় বছর বয়সী সুলতান খুবই শান্তশিষ্ট।

তাঁরা আরও বলেন, উট পালন তুলনামূলক সহজ। খাদ্যাভ্যাস ও পরিচর্যার দিক থেকে এটি অনেকটা গরুর মতো। এ ছাড়া রোগবালাইও তুলনামূলক কম হয়।

খামারি জুয়েল আহমেদ বলেন, ‘পশুর হাটে ভিন্নতা আনতেই উটটি আনা হয়েছে। মানুষের আগ্রহ ও সাড়া দেখে আমরা উৎসাহিত। ভবিষ্যতে দেশে বাণিজ্যিকভাবে উট পালন ও সম্প্রসারণের চিন্তাভাবনাও রয়েছে আমাদের।’

স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, কুমিল্লার পশুর হাটে আগে এমন ব্যতিক্রমী আয়োজন খুব কমই দেখা গেছে। ফলে সুলতান এখন এলাকাজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

কুমিল্লাকোরবানিচট্টগ্রাম বিভাগ
